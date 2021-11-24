6 yaşındaki çocuğun kilosu kaç olmalı? 6 yaş erkek ve kız çocukların ortalama kiloları..

Özellikle 6 yaş çocuklar için okula başlamadan önceki bir dönem olarak kiloları oldukça önemlidir. Çok zayıf ya da kilolu olmadan dengeli ortalama kiloya sahip olmaları büyük öneme sahiptir.

6 Yaşındaki Çocuğun Kilosu Kaç Olmalı?

Çocukların ortalama kiloları yaşlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda kız ya da erkek çocuklar olmalarına göre de farklı ortalama kilolar öne çıkmaktadır. Uzman doktor kontrolü altında gerekli olan ortalama kiloya sahip şekilde, 6 yaş çocuklarının gelişim süreci takip edilir.

6 Yaş Erkek Çocukların Ortalama Kiloları

6 yaşındaki erkek çocukları için ortalama kilo 20,5 olarak ifade edilmektedir. Özellikle bu yaş içerisinde kilolarını korumaları önemli bir yere sahiptir. Sağlıklı bir gelişim süreci geçirmeleri ve okula hazırlık noktasında da oldukça önemlidir. Ortalama kilo ile beraber boylarının orantısı sağlanması gerekmektedir.

6 Yaş Kız Çocukların Ortalama Kiloları

Erkek çocukları ile beraber kız çocuklarının yine ortalama kiloları bulunmaktadır. Bu bağlamda kız çocukları için 6 yaş adına ortalama kilo 20,2 olarak belirlenmiştir. Mutlaka 6 yaş içerisinde bu kilonun biraz yukarısı veya aşağısında kalınması gerekir.