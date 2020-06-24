6 adımda bebeğiniz için hazırlık yapın

Bu süreci hem keyifli hem de organize bir şekilde geçirmek için hazırlık yaparken işinizi kolaylaştıracak 6 önemli nokta:

1- Ebeveynliğe hazırlanın



Bir bebeğe hazırlanırken yapılacak en önemli şey kendinizi ebeveynliğe hazırlamak ve bu konuda eğitmektir. Hamilelik, doğum, çocuk yetiştirme, beslenme, davranış gibi konularda bilgi sahibi olmanızı sağlayacak çok sayıda kitap, video ve eğitim bulunmakta. Hamilelik dönemini kendinize ve bebeğinize faydalı olacak bu aktivitelere zaman ayırın.



2- Sadece temel ihtiyaçları almaya yönelin



Özellikle ilk bebek heyecanıyla ebeveynler gereksiz sayılabilecek pek çok masraf yapmakta. Gözünüze şirin gözüken her ürünü almayın. Çünkü gerçekten bebek bezi, giysiler, beşik, araba koltuğu gibi hatırlanması gereken önemli birkaç şeye gerçekten ihtiyacınız olacak. Bebeğiniz gelmeden önce bu gibi temel ihtiyaçların elinizde olduğundan emin olun. Böylece yeni bebekle birlikte bütçenizin gereksiz yere açılmasına ve sorun yaşamanıza engel olursunuz.

3- Evi güvenli hale getirin

Evinizin bebek için güvenli bir alan olduğuna emin olmak önceliğiniz olmalı. Elektrik prizleri, temizlik malzemeleri, açıkta bırakılan hayvan maması, keskin köşeler ve merdiven kontrol edilmesi gereken önemli detaylardan sadece birkaçı. Bu tehlikeleri önlemek için piyasada çok çeşitli ekipmanlar mevcut.

4- Dondurucunuzu sağlıklı yiyeceklerle doldurun

Hamilelik döneminde dondurucunuzu hazırladığınız sağlıklı yiyeceklerle doldurmak, bebek doğduğunda tahmin ettiğinizden daha fazla zaman tasarrufu sağlayacak. Bebek geldikten sonra yemek düzeninizi ilk birkaç hafta ayarlamanız zor olabilir. Bu nedenle aç kaldığınızda dondurucunuzda hızlıca hazırlayabileceğiniz sağlıklı yemeklerin olması size kolaylık sağlayacak.

5- Dayanıklı ürünleri stoklayın

Bebeğiniz doğduktan sonra birkaç hafta alışveriş yapmak için zaman ve enerji bulamayabilirsiniz. Kağıt ürünler, kişisel hijyen ürünleri, gıda malzemeleri, temizlik malzemeleri gibi günlük hayatta kullandığınız dayanıklı ürünleri stoklamak bebek geldikten sonra işinizi çok kolaylaştıracaktır.

6- Akışına bırakın

Belki de yeni ebeveynler için en iyi öneri akışına bırakmak olacaktır. Ebeveynlik de hayattaki diğer her şey gibi deneyimledikçe öğrenilir. Elbette hatalar da yapılır. Kendinize bir mola verin ve akışına bırakın. Bebeğiniz sandığınızdan daha hızlı büyüyecek ve bu günleri onunla bir kez yaşayacaksınız. Bu yüzden acele etmeyin. Bu adımlar bebeğiniz için atacaklarınızdan sadece birkaçı. Bebek sahibi olmak hayatınızda büyük bir değişikliğe sebep olacaktır ama buna değer.