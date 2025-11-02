52 yaşında beynini yeniden programladı: Sabah kahvesini bıraktı, hafızası güçlendi... 5 beslenme taktiğini paylaştı

Haberin Devamı

Bilişsel gerileme, yaş almayla birlikte gelen en yaygın sağlık sorunlarından biri. Özellikle 50 yaş ve üzerindeki bireylerde, hafıza zayıflığı, dikkat dağınıklığı, düşünme hızında yavaşlama gibi belirtilerle kendini gösterebilen bu süreç, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor. Ancak son bilimsel araştırmalar, doğru beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerinin beyin sağlığını korumada güçlü bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor.



İşte tam da bu noktada, 52 yaşındaki diyetisyen ve Better Nutrition Program’ın kurucusu Ashley Koff, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak geliştirdiği beslenme stratejileriyle dikkat çekiyor. Koff, 50 yaşına girdiğinden bu yana bilişsel sağlığını korumak adına attığı adımları ve bu süreçte edindiği bilgileri kamuoyuyla paylaştı.



Business Insider’a verdiği röportajda konuşan Ashley Koff, “Sindirim sağlığıma her zaman dikkat ettim ama 50 yaşından sonra artık bunu beynim için koruyucu bir önlem olarak daha ciddi ele almaya başladım” dedi ve ekledi: “Beyniniz, tüm vücudun mini bir ekosistemi gibidir. Onu nasıl beslerseniz, performansı da o şekilde olur.”



1- KAN ŞEKERİNİ DENGELEYEREK ZİHİNSEL NETLİĞİ ARTIRMAK



Ashley Koff’un yaptığı ilk büyük değişikliklerden biri, sabah kahvaltısı konusundaki yaklaşımını yeniden gözden geçirmek. Uzun yıllar aralıklı oruç (intermittent fasting) uygulayarak güne yalnızca kahveyle başladığını belirten Koff, bu alışkanlığının beynine iyi gelmediğini fark etti.



Yaklaşık dört yıl önce bir glikoz ölçüm cihazı takmaya başlayan uzman diyetisyen, sabah saatlerinde kan şekerinin ani düşüşler yaşadığını ve bunun da enerji çöküşü, beyin bulanıklığı ve konsantrasyon sorunlarına yol açtığını gözlemledi.



Koff, bu bulgulardan yola çıkarak beslenme düzenini tamamen yeniden şekillendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Güne kahve ile başlamıyorum. Artık yulaf ezmesi ve orman meyveleri gibi lif oranı yüksek, sindirimi dengeli karbonhidratlarla başlıyorum. Egzersiz öncesinde ise mango ve çiğ bal gibi daha hızlı sindirilen karbonhidratları tercih ediyorum.”



Koff’un bu yaklaşımı, yalnızca günlük enerji seviyelerini değil, aynı zamanda beyin fonksiyonlarını da olumlu etkiledi. Glikoz ölçüm cihazı sayesinde artık kan şekeri dalgalanmaları çok daha az yaşanıyor. Uzun vadede kan şekeri kontrolü, birçok bilimsel çalışmaya göre bilişsel işlevleri korumada kritik bir faktör.





2- DENGELİ BESLENME: SEBZE VE MEYVELERLE ANTİOKSİDAN DESTEĞİ

3- KREATİN İLE ZİHİNSEL PERFORMANSI ARTIRMAK

4- OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ İÇİN KÜÇÜK YAĞLI BALIKLARA YÖNELMEK

5- ALKOLÜ BIRAKARAK BİLİŞSEL SAĞLIĞI DESTEKLEMEK