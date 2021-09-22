51 nasıl oynanır, oyunun kuralları nelerdir? 51 oyunu kaç kağıtla oynanır?

51 iskambil kağıtlarıyla oynanan 101 oyunun aynısıdır.

51 Nasıl Oynanır?

51 oyunu isterse tekli isterse eşli olacak şekilde 4 kişi tarafından oynanmaktadır. Deste güzelce karıştırıldıktan sonra oyuna başlanır. 51 oyunun oynanışı şu şekildedir;

Dağıtmaya başlayan kişi kartları solundaki oyuncuya kestirir ve ikişer ikişer herkeste 14 kart olacak şekilde dağıtır. İlk başlayacak oyuncuya 14 değil 15 kart verilir.

Elde kalan kartlar ortaya çekilmek üzere koyulur.

Eller düzenlendikten sonra 15 karta sahip olan kişi sağındaki oyuncuya istemediği kartı atar ve oyun başlar.

Oyuncular ortadan bir kart çekerek ellerindeki kartları çift veya per haline getirmeleri gerekmektedir.

Yandan kart alan oyuncu yere per açmak zorundadır. Çift açan oyuncularda bu kural geçerli değildir.

Baraj geçildiğinde sırası gelen oyuncu ellindeki kartları yere açabilir. Çift olarak açmak isterse 4 çift ve 1 per şeklinde ya da 5 çift olarak açabilmektedir.

Elini açan oyuncu yerdeki perlere işleyebilir ya da yeni perler yaparak elindekileri bitirmeye çalışır.

51 oyununda baraj ilk başta 51 olsa bile ilk açan oyuncunun açtığı sayının bir üstü olarak devam etmektedir. Yani ilk oyuncu 72 olarak el açtıysa ondan sonra açacak kiş 73 puan yapmalıdır.

Bir oyuncunun elindeki kartların bitmesi ile oyun sona ermektedir. Her oyuncunun elinde kalan kartlar ceza olarak yazılır.

51 Oyun Kuralları Nelerdir?

51 oyunu basit kurallara sahiptir. Kurallar oldukça açıktır ve kolay öğrenilmektedir. 51 oyun kuralları;

Oyun başlanmadan önce baraj puanı belirlenmelidir. Belirlenebilecek baraj puanları 51, 81 ve 101’dir.

Belirlenen baraj geçilmeden el açılamaz. Eldeki perlerin sayısı barajı geçmelidir.

Sırası gelen oyuncu yere atılan kartı alırsa yere per açmak zorundadır.

51 oyununda el sadece per olarak açılmak zorunda değildir. Oyuncu isterse çift açabilir. Çift açma kuralı4 çift ve bir per açılabilir veya sadece 5 çiftte açılabilmektedir.

Joker tüm kartların yerine geçmektedir.

51 Oyunu Kaç Kâğıtla Oynanır?

51 oyunu iki adet desteyle oynanmaktadır. 52 karttan oluşan iki deste ve 2 joker ile oynanmaktadır.