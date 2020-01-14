5 yıldır kullanılan bir yatakta 10 milyon mikrop bulunuyor!

Ev tozu mikrobu olarak bilinen mitelar, özellikle kış aylarında sıkça görülerek alerjik hastalıklara neden oluyor. Bir gram ev tozunda 500’ü canlı olmak üzere 20 bin mite bulunuyor. 5 yıl kullanılan bir yatakta ise mite sayısı 10 milyonu buluyor. Miteların ev tozu içinde bulunan sekiz bacaklı, gözle görülemeyecek kadar küçük olan haşereler olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Akçay, "Miteların özellikle dışkıları alerjik özellik taşıyor. Bu dışkılar genellikle tozla birlikte olduğundan toz alerjisi olarak biliniyor. Bunlar genelde nemli bölgeleri sever, tekstil ortamında yaşar, kışın sıcak ortamlarda bulunurlar. İnsanların deri ve kıl döküntüleriyle beslenirler" diye konuştu.



Akciğeri olumsuz etkiler



Ev tozu mikroplarının en çok yatak odasında, yataklarda bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Ahmet Akçay şu bilgileri verdi:



"Özellikle deniz olan şehirlerde bunları görmekteyiz. Miteların dışkıları temizlik sırasında havaya kalkarak burundan ve ağızdan akciğerlere yani vücuda girer. Akciğerlerin broşlarında ve burnun mukozasında enflamasyon dediğimiz iltihaplanma yapar. Bunlar neticesinde astım ve alerjik nezleye neden olur. Ev tozu miteları son yapılan çalışmalarda da akciğerlerde DNA hasarı yaptığı ortaya çıkmıştır. Bu hasarın akciğerin tamir kapasitesini negatif yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Bu astımlı hastaların daha da kötüleşmesine neden olur. Tedavinin zorlaşmasına yol açar. Aynı zamanda ev tozu miteları cilde zarar vererek egzamanın alevlenmesine neden olur. Egzaması olan çocukta bir alerji görülme oranı bin kat daha hassastır. Bu çocuklarda ilerde astım ve alerjik nezle gelişimine neden olur.”





En etkili önlem antialerjik kılıf



Miteları önlemek için en etkili yöntemin antialerjik kılıf olduğunun altını çizen Prof. Dr. Akçay, alınacak önlemleri şu sözlerle sıraladı:



"Antibakteriyel değil antialerjik kılıf kullanmalısınız. Kılıfların özelliği sıkı dokunmalarından dolayı miteların çarşafın gözeneğinden geçemeyecek kadar küçük deliklerden oluşmasıdır. Bu nedenle antialerjik kılıfların kullanılması yatağın, yastığın ve yorganın bunlarla kaplanması ve miteların hapsedilmesini sağlıyor. Bunları hapsedersek o zaman etkili olabilir. Çünkü bunları silme ve temizleme ile yok etmemiz mümkün değil. Antialerjik kılıfların da üzerine normal nevresimleri geçirmek gerekir. Bu nevresimleri de haftada bir gün 60 derecede ütülememiz gerekiyor. Parfümsüz ve kokusu az deterjanlar kullanılmalıdır. Yumuşatıcı kullanılmamalıdır. Çünkü astımı alerjisi olan çocuklarda koku hassasiyeti de oluyor.

Evi her gün havalandırmak, tekstil ürünlerini en aza indirmek, odada halı ve kilim kullanmamak gerekiyor. Eğer bir kilim kullanacaksanız da çocuklar için olmayan oyun matı kullanılabilinir. Peluş oyuncakları ortadan kaldırın. Ortalıktaki tekstil ürünlerini kapalı dolaplara kapatmak gerekiyor. Kütüphanedeki kitapların kapalı dolaplarda yer alması gerekiyor."