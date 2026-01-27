40 yaş altı kişilerde vakalar hızla artıyor! Neden bu kadar çok genç tiroid kanserine yakalanıyor? İşte gözden kaçan hayati belirtiler

Haberin Devamı

Londra'da yaşayan Hannah Sheridan, arkadaşlarıyla dışarıda vakit geçirdiği bir akşam boynunda büyük bir şişlik fark etti. Aylar sonra bunun kanser olduğunu öğrendi.

Hannah, teşhis konulmadan önce uzun süre hormon bozuklukları ve sindirim sorunlarıyla boğuşmuştu. Kendisine PCOS (Polikistik Over Sendromu) ve IBS (Huzursuz Bağırsak Sendromu) teşhisleri konulmuştu. Ancak gerçek farklıydı.

Tiroid bezi, vücudun ana hormon merkezlerinden biridir ve yumurtalıkları kontrol eder. Tiroid dengesi bozulduğunda östrojen ve progesteron dengesi de bozulur; bu da tıpkı PCOS gibi düzensiz adet kanamalarına yol açar.

Aynı zamanda tiroid, sindirim sisteminin hızını ve düzenini de etkiler. Araştırmalar tiroid kanseri ile iltihaplı bağırsak hastalıkları arasında bağlar bulmuştur.

Haberin Devamı

Hannah ayrıca geçmeyen bir boyun ağrısı, sürekli dalgalanan kilo ve mide reflüsü gibi sorunlar yaşıyordu. Doktorlar bu ağrıları ‘kas gerginliği’ diyerek geçiştirmişti.





Kan testleri normal çıktı ama kanserdi

Mayıs 2025'te, kitlenin tiroid bezinde olduğu doğrulandı ve iki hafta sonra Hannah kanser şüphesi olan hastalar listesine alındı. Biyopsi ve ultrason yapıldı, ayrıca kan testi de gerçekleştirildi; ancak kan testinin sonuçları 'normal' çıktı.

Bir ay sonra cerrah, tiroid kanserlerinin %75 ila %85'ini oluşturan ve en yaygın türü olan papiller tiroid kanseri (PTC) olduğunu doğruladı.

PTC, kelebek şeklindeki tiroid bezinde en sık görülen kanser türüdür. Hannah’a konan teşhis neyse ki, cerrahi ve radyoterapi ile tedavi edildikten sonra yüksek iyileşme oranlarına sahip olan tür idi.

Genellikle yavaş büyür ve erken teşhis edildiğinde cerrahi müdahale ve radyoiyot tedavisi ile iyileşme oranı oldukça yüksektir. En sık 30 ila 50 yaş arası kadınlarda görülür. Belirtileri arasında yutma güçlüğü ve şişmiş lenf bezleri yer alabilir.

Tiroid kanserinin en temel ve sık karşılaşılan belirtisi boyun bölgesinde ele gelen, ağrısız bir kitle veya şişliktir; buna ek olarak ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve nefes darlığı gibi şikayetler eşlik edebilir. Adet düzensizliği veya bağırsak sorunları tiroid kanserinin doğrudan ‘tipik’ belirtileri arasında sayılmasa da, tiroid bezindeki işlevsel bozukluklar vücut metabolizmasını ve hormonal dengesini etkileyerek dolaylı yoldan bu sistemlerde sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla PCOS veya IBS gibi tanılar doğrudan bir kanser belirtisi olmasa da altta yatan bir tiroid probleminin yansıması olabilir. Prof. Dr. Özcan Yıldız

Her şey yolunda derken tümörün büyüdüğü ortaya çıktı

Haberin Devamı

3 Haziran'da Hannah’ın tiroid bezinin sağ tarafı alındı ​​ve bundan sonra ne olacağı merakla bekleniyordu.

Tamamen yıkılmış durumda olduğunu söyleyen Hannah, o zamanları şöyle anlattı:

“Önce kendimi yıkılmış hissediyordum. Ortam sakinleştikten sonra, garip bir şekilde ben de sakinleşmeye başladım. Ameliyattan beri hissettiğim şiddetli boyun ağrısı tamamen geçti. Önüme ne çıkarsa çıksın, onunla başa çıkmaktan başka çarem yoktu.”

Ağustos ayında arkadaşlarıyla kutlama yapmak için İbiza'ya gittiğinde, kötü bir telefon aldı; tümör büyümüştü.

Bu durum, Hannah’ın tiroid bezinin tamamının alınması ve radyoterapi uygulanması dışında başka bir seçeneğinin kalmadığı anlamına geliyordu. Genç kadın şu anda bu işlemi bekliyor.

Haberin Devamı

Diğer sağlık sorunlarında iyileşme başladı

Hannah’ın ilk ameliyattan beri diğer sağlık sorunlarında da iyileşme gördü.

“Hayatımda ilk defa adetlerim düzenli hale geldi. Doktorlar beni sürekli başka rahatsızlıklarla geçiştirdiler. Ama içten içe çok daha kötü bir şeylerin olup bittiğini biliyordum. Belirtilerimin hiçbiri çok geç olana kadar ciddiye alınmadı” diyen Hannah ekledi:

“Hormon sorunlarım her zaman geçiştirilip normal kabul edildiği için tiroid problemim olduğunu hiç bilmiyordum. Artık ömür boyu ilaç kullanmam gerekiyor. Kadın sağlığı yeterince ciddiye alınmıyor. Eğer bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorsanız, cevap alana kadar zorlamaya devam edin. Ben içgüdülerime güvendiğim için mutluyum.”

Haberin Devamı

Neden gençlerde vaka sayısı artıyor?

Uzmanlar, özellikle 40 yaş altı popülasyonda görülen vaka artışını birkaç nedene bağlıyor.

Modern ultrason ve biyopsi teknolojileri, eskiden fark edilemeyecek kadar küçük tümörleri yakalayabiliyor. İnsanların vücutlarındaki değişikliklere karşı daha bilinçli olması teşhis hızını artırıyor.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Yıldız da vakaların arttığını doğruladı, “Tiroid kanseri, özellikle en yaygın türü olan papiller karsinom söz konusu olduğunda, 20-40 yaş arasındaki genç erişkinlerde de sıkça karşımıza çıkıyor. Cinsiyet faktörü bu hastalıkta belirleyici bir rol oynuyor; istatistikler tiroid kanserinin kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık 3 ila 7 kat daha fazla görüldüğünü doğruluyor” dedi.

Haberin Devamı

Tiroid kanseri ‘en masum’ kanser türü müdür?

Prof. Dr. Özcan Yıldız bu soruyu şöyle yanıtladı:

“Tiroid kanseri, özellikle papiller tip gibi türleri çok yavaş ilerlediği ve tedaviye yüksek oranda yanıt verdiği için genellikle ‘masum’ veya ‘iyi huylu seyreden’ bir kanser olarak adlandırılır. Bu türlerde 10 yıllık sağkalım oranları %95'in üzerindedir, yani diğer pek çok kanser türüne göre yaşam şansı oldukça yüksektir. Ancak anaplastik tiroid kanseri gibi daha agresif türlerin bu tanımın dışında kaldığı unutulmamalıdır.”

Tiroid bezindeki tek tehlike kanser değil

Öte yandan tiroid bezinde felaket boyutunda sorunlara yol açabilen tek hastalık kanser değil. Tiroid bezi bozukluğu, yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Tiroid bezi, kalp atış hızı, vücut sıcaklığı ve ruh hali de dahil olmak üzere önemli vücut fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olan iki temel hormon olan triiyodotironin (T3) ve tiroksin (T4) üretir.

Aşırı aktif tiroid (hipertiroidizm), bu hormonların seviyelerinin çok yüksek olması durumudur ve çarpıntı, hızlı kilo kaybı, terleme ve kaşıntı gibi belirtilere neden olur.

Ancak çok daha yaygın olanı hipotiroidizmdir; bu durumda tiroid bezi çok az hormon üretir ve bu da kilo alımı, yorgunluk, üşüme hissi, kabızlık ve kuru cilt ve saçlara yol açar.

Gözden Kaçmasın Bilim insanlarından çok ilginç deney! Grip hastalarını sağlıklı yetişkinlerle birlikte bir otel odasına kilitlediler ve sonuçlar herkesi şaşkına çevirdi Haberi görüntüle





Peki tiroid bozuklukları kansere dönüşebilir mi?

“Kanserin kesin nedeni her zaman saptanamasa da genetik aktarım, özellikle medüller tiroid kanseri vakalarında önemli bir risk faktörüdür” diyen Pro. Dr. Yıldız ekledi:

“Hashimato tiroidi gibi iltihabi durumlar veya mevcut tiroid nodülleri kansere dönüşme riski taşısa da, nodüllerin %90'ından fazlasının aslında iyi huylu olduğu bilinmektedir. Yine de Hashimato gibi durumlarda hücre yapısındaki bozulmalar nedeniyle düzenli takip önerilir.”

Türkiye’deki vaka sayıları

Özcan Yıldız, “Türkiye'deki verilere bakıldığında, görülme sıklığının 100 bin kişide yaklaşık 4,2 olduğu, bu oranın kadınlarda %0,7, erkeklerde ise %0,25 civarında seyrettiği görülmektedir” dedi.

Tiroid hormonlarını (T3, T4, TSH) ölçen kan testlerinin erken teşhis için tek başına yeterli olmadığının da altını çizen Yıldız, “Çünkü kanserli hastaların çoğunda bu değerler normal sınırlarda kalabilir; bu nedenle boyun ultrasonu teşhisin temelidir” diye konuştu.