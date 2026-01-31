39 yıl sonra nikah tazelediler çünkü... Gün gözyaşları içinde bitti | 'Bu, hayatta ne olursa olsun umudun var olduğunu hatırlatan bir hikaye'

Haberin Devamı

Michael O'Reilley, sık sık ziyaretine gelen eşi Linda Feldman'ın ismini hatta evli olduklarını bile çoğu zaman hatırlamıyor. Çünkü 77 yaşındaki Michael, yaklaşık 7 yıldır Alzheimer hastası.

Ancak bu durum Michael'ın Linda'yı sevmesine engel değil. Nitekim Linda, geçtiğimiz günlerde The Washington Post'a yaptığı açıklamada, eşinin durumunu, "Sadece beni sevdiğini biliyor. Bu kısım sabit" sözleriyle özetledi.

Bu sevgi o kadar güçlü ki Michael geçtiğimiz kasım ayında, Linda'yı yanına çekip gözlerinin içine bakarak, aşağı yukarı 40 yıl önce sorduğu bir soruyu tekrar sordu: "Benimle evlenir misin?" Linda'nın cevabı da 40 yıl öncesiyle aynı oldu: "Evet."

Michael'ın Temmuz 2025'ten bu yana yaşadığı Berkeley'deki bakım evi The Ivy'nin yetkilileri, Michael'ın Linda'ya evlenme teklif ettiğini duyunca düğünün organizasyonunu üstlenmeyi teklif etti. Çift, 10 Ocak'ta aileleri, arkadaşları ve bakıcılarının katıldığı samimi bir törenle ikinci kez evlendi. 78 yaşındaki Linda, "Hayatta her türlü kriz yaşanabilir. Bizim durumumuz, sevginin nasıl her şeyin üstesinden gelebileceğine bir örnek" dedi.

MESLEKTAŞ VE ARKADAŞTILAR, YILLAR SONRA SEVGİLİ OLDULAR

Michael ve Linda, 1979 yılında Cailfornia'da kamu avukatlığı yaparken tanıştı. Bir ortak arkadaşları, Linda'ya gerçekten iyi bir mahkeme kapanış konuşması örneği görmek için Michael'ı izlemesi gerektiğini söylemişti. Gerçekten harika bir avukattı Michael.

İlk tanıştıkları sırada ikisi de başkalarıyla evliydi. Bu nedenle ilişkileri daha ziyade akıl hocalığı ve arkadaşlık ekseninde kurulmuştu. Birlikte öğle yemeği yiyor, iş konuşuyor ve birbirlerini daha iyi tanıyorlardı.

Birkaç yıl sonra ikisi de boşandı ve Michael Linda'ya çıkma teklif etti. Linda başlangıçta Michael'da pek gönlü olmadığını belirterek, "Küçük bir çocuğum vardı ve yeni boşanmıştım. Gelecekte ne yapmak istediğimi gerçekten bilmiyordum" dedi.

Ancak Michael kararlıydı. Linda'nın adli patolojiye ilgi duyduğunu bildiği için tüm kamu avukatlarına toplu bir e-posta göndererek baktığı davayla alakalı otopsiyi izlemek isteyen olup olmadığını sordu. Davete, sadece Linda ve başka bir avukat olumlu yanıt verdi. Linda, "Benim evet diyeceğimi biliyordu. Otopsiye katılan diğer avukat morga girdikten kısa bir süre sonra hayalet gibi bembeyaz oldu ve koşa koşa dışarı çıktı. Otopsiden sonra öğle yemeğine çıktık. Bu bizim ilk randevumuz oldu" diye konuştu.

ZIT KARAKTERLERİ BİRBİRİNİ DENGELEDİ

Çift, birkaç yıl boyunca flört ettikten sonra, evlerini birleştirdi. İkisinin de çocukları vardı ve kocaman bir aile olmuşlardı. (Michael'ın şu an 43 ve 46 yaşlarında olan iki kızı Linda'nın ise 45 yaşında bir oğlu var.) Linda, "Birlikte çok eğleniyorduk. Çok gülüyorduk; birlikte vakit geçirmekten çok keyif alıyorduk" diye anlattı o günleri.

Gel zaman git zaman, Michael, Linda'ya evlenme teklif etti. Linda başta ikinci kez evlenme konusunda tereddütlüydü ancak bir süre sonra ilişkilerinin çocukları için kafa karıştırıcı olduğunu fark etti ve fikrini değiştirdi. 1987 yılında oturma odalarında yaptıkları küçük bir törenle evlendiklerini belirten Linda, "Basit bir düğündü ve düğünden sonra bir arkadaşımızın evinde bir resepsiyon düzenledik" dedi.

Aslına bakılırsa Linda ve Michael, kültürel anlamda oldukça uzak ailelerden geliyorlardı. Karakterleri de çok zıttı. Ancak bu durum ilişkilerinde güzel bir denge unsuru oluşturdu. Linda, "Birbirimizi farklı yönlere gitmeye zorladık. Ben tiyatroya gitmeyi ve müze gezmeyi severim ve bunları Michael'a da sevdirdim. O da beni, muhtemelen asla yapmayacağım nehir raftingi gibi şeyleri yapmaya teşvik etti" diye konuştu.

Çocuklarını her yıl Shakespeare Festivali için Oregon'a götürdüklerini de anlatan Linda, "O festivaller gerçek bir aile gibi hissettiğim anlardan biriydi. İkimiz de eski eşlerimizle iyi geçiniyorduk. Bu da çocukları büyütürken çok işimize yaradı. Onlara iyi bir hayat sunmak için hep beraber elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı.

Çin, Polonya, İskoçya, İspanya, İrlanda, Fransa, İtalya, Şili, İsrail, Türkiye, Meksika ve Arjantin gibi birçok ülkeyi gezen ve çocuklarını birlikte büyüten Michael ve Linda'nın hayatları yıllar boyunca hareketlilik, merak ve derin sohbetlerle şekillendi. Bu süreçte çiftin çocukları da evlendi ve toplam altı torunları oldu. Linda, "Birçok ilgi alanımız ortaktı. Her konuda konuşabiliyorduk" dedi.

ALZHEIMER HAYATLARINI ALTÜST ETTİ

Çiftin hayatı Michael'a yedi yıl önce, Alzheimer teşhisi konmasıyla değişti. Linda, hafıza kaybına yol açan bu hastalığın belirtilerini Michael'ın teşhis konmadan çok önce göstermeye başladığını söyledi.

Aslına bakılırsa Michael'ın akrabalarında demans öyküsü olmasına karşın (küçük kardeşi ve teyzesi Alzheimer hastasıydı) teşhis aile için bir şok etkisi yarattı. Çünkü Alzheimer zihnini tahrip etmeye başlamadan önce, Michael'ın olağanüstü bir hafızası vardı. O kadar ki bir keresinde notlarına bile bakmadan dört saatlik bir kapanış konuşması yapmıştı.

Hastalığın ilk yıllarında Michael'la ilgilenen kişi Linda oldu. "Kapıdan dışarı bile çıkamıyordu, aksi takdirde kaybolurdu. Konuşuyordu ama söylediklerinin anlamı olmuyordu" diyen Linda, bu nedenle Michael'ın diğer insanlarla etkileşiminin azaldığını ve derin bir yalnızlık hissine gömüldüğünü anlattı.

Michael yaklaşık 2,5 yıl önce bir bakım evine yerleşti, geçen temmuz ayında da The Ivy'e taşındı. Michael'ın buradaki hayatından çoğunlukla memnun olduğunu, kendisini gördüğünde sevecen bir biçimde gülümsediğini ifade eden Linda, "Her zaman bana sarılıyor, beni öpüyor, kolunu belime doluyor. Bu çok tatlı. Michael hep bana 'Seni seviyorum' diyor. Alzheimer hastası birçok kişinin eşlerini hiç tanımadığını veya onlara kızgın olduğunu biliyorum. O yüzden ben çok şanslıyım. Bu durum bana tüm bu süreç boyunca güç veriyor" diye konuştu.

"MICHAEL LINDA'YA HER GÖRÜŞTE YENİDEN AŞIK OLUYOR"

Michael'ın kasım ayındaki evlenme teklifini kabul eden Linda, eşine kafasını karıştırmamak için zaten evli olduklarını söylemediğini belirterek, "Zamanla akışına bırakmayı öğreniyorsunuz" dedi.

The Ivy'nin personeli düğün planlarından Linda'nın küçük bir odayı kullanıp kullanamayacaklarını sorması üzerine haberdar oldu ve dört dörtlük bir düğün yapmayı teklif etti. Bakım evinin yöneticisi Angeles Sticka, "Linda, Michael'ı her ziyaret ettiğinde, Michael ona yeniden aşık oluyor. Onlara olumlu ve mutlu bir deneyim yaşatmak için elimize geçen bu fırsatı değerlendirmek istedik" dedi.

Haftalarca süren planlamaların ardından, Linda ve Michael için çok özel bir tören ve resepsiyon düzenlendi. Çiçekler ve balonlarla süslenen salonda konuklar ikram edilen öğle yemeğini yiyip çiftin fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi izlerken, Linda ve Michael da iki katlı pastalarını kesti. Angeles, "Bunu gerçek bir düğün gibi düşündük. Bu anı özel kılmak istedik" diye konuştu.

25 kişinin katıldığı düğünde nikahı Michael'ın kızı Sharon Frost kıydı. Sharon, Michael için, "Eskiden her gün konuşurduk ve her zaman bana destek olacağına güvenebilirdim. Babam benim kahramanı" dedi. Michael'ın geçmişte kızları dahil birçok kişinin nikahlarını kıydığını da ifade eden Sharon, "Bu benim için duygusal bir anıydı. Gerçekten büyük bir onurdu" diye konuştu.

DÜĞÜNÜN SONUNDA GÖZYAŞLARI VARDI

Aslına bakılırsa hem Sharon hem de Linda, Michael'ın kalabalığa ve duruma vereceği tepki konusunda biraz endişeliydi ancak Michael bütün gün çok mutlu göründü. Linda, "Tepkisinin ne olacağını bilmenin imkanı yoktu. Ama Michael kendini topladı ve bir şekilde bunun bizimle ilgili olduğunu anladı... Bütün süreç boyunca mutluydu" dedi.

Linda, Sarmaşık personelinin bu günü onlar için özel kılmasından çok etkilendiğini, düğünün yerel yayın organı Berkeleyside tarafından haber yapılmasının da olağanüstü bir durum olduğunu söyledi.

Resepsiyonun sonunda, Michael'ın bakıcısı onu Sarmaşık'a geri götürürken Linda göz yaşlarına hakim olamadı. Başını kardeşinin omzuna yaslayıp ağladığını ifade eden Linda, "Masalın sonu gelmiş gibiydi" dedi.

Linda, ünün sonuna acı gerçeklere dönmüş olsalar da yaptıkları düğünde hissettiği sevgi ve neşeyi ömrünün sonuna kadar hatırlayacağını da belirtirken sözlerini, "Bu, hayatta ne olursa olsun umudun var olduğunu hatırlatan bir hikaye. Aşk, en zorlu engelleri bile aşabilir" diye noktaladı.