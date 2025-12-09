31 yaşındaydı, sağlıklı ve çok hareketliydi... Rahatsızlığını norovirüs salgınına bağlamıştı ama gerçek bambaşka çıktı! 48 saat içinde hayatı değişti

Haberin Devamı

Katelyn Jonozzo, küçük yaşlardan itibaren çok hareketli bir insandı ve bu özelliğiyle gurur duyuyordu.

18 yaşına kadar haftada 4-5 gün jimnastik yapan Jonozzo, 20'li yaşlarında maraton koşusuna yöneldi.

Tedarik zinciri analisti olan çalışan Jonozzo, neredeyse her sabah 4-5 gibi uyanıyor, iki saat boyunca ağırlık kaldırıyor ve işe gitmeden önce koşuyordu.

2024'te Boston Maratonu'na katılmaya hak kazanan Jonozzo, 2025'te de koşmak için sabırsızlanıyordu.

Şu an 31 yaşında olan Jonozzo, Business Insider'a yaptığı açıklamada, "Disiplini ve düzenli bir hayat yaşamayı çok seviyordum. Bu hayat tarzı, sağlık ve zindeliğin yaşam tarzı için ne kadar önemli olduğunu anlamamı sağladı" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Ne var ki Şubat 2025'te hissettiği ani ve şiddetli mide ağrısı, Jonozzo'nun hayatında önemli bir dönüm noktası oldu.

Grip benzeri semptomlar göstermeye ve kusmaya başlayan Jonozzo, rahatsızlığını başta çok fazla önemsemedi.

Gözden Kaçmasın Son dönemde çok popüler ama bu detaya dikkat! Daha fazla lif tüketeyim derken hasta olmayın Haberi görüntüle

O günlerde yaşadığı Cleveland şehrinde bir norovirüs salgını yaşanıyordu. Semptomlarının norovirüsten kaynaklandığını düşünen Jonozzo, "Karnım gerçekten çok şişmeye başladı, neredeyse hamile gibi görünüyordum. Ama bu da norovirüsün semptomları arasındaydı. Dolayısıyla belirtilerimi norovirüse bağladım" ifadelerini kullandı.

Ancak belirtileri gittikçe şiddetleniyordu. Jonozzo, gövdesinin yan taraflarında bıçak gibi saplanan bir ağrı hissediyor ve durmadan kusuyordu.

Bu halini gören arkadaşları genç kadına hiç zaman kaybetmeden acil servise gitmesini tavsiye etti. Arkadaşlarının sözünü dinleyen Jonozzo, "En kötü ihtimalle apandisit çıkar" diye düşünüyordu.

Ancak gerçek bambaşkaydı. Muayenenin ardından Jonozzo, ameliyat edildi ve kalın bağırsağının bir kısmı alındı.

Genç kadın ameliyattan sonra 3'üncü evre kolon kanseri olduğunu ve karın bölgesinde ikincil kanser olduğunu öğrendi.

Jonozzo, başarılı bir maraton koşucusu olmasını sağlayan antrenman mentalitesi sayesinde bu gerçekle yüzleşmesinin daha kolay olduğunu belirterek, "Ben belli bir hedefe odaklanıp onun için çalışmayı seven bir insanım. Sanırım 30 saniye kadar ağladım. Sonra doktora bakıp, 'Plan nedir? Ne yapacağız?' diye sordum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

EN UFAK BİR BELİRTİ BİLE YOKTU

Jonozzo, hastaneye gittiğinde görevlilerin kendisini fazla ciddiye almadığını, mide ağrısı veya gaz sorunu olabileceğini söylediklerini anlattı.

Ancak ağrıya dayanıklılığının yüksek olduğunu ve ciddi bir durum olmadıkça hastaneye gelmeyeceğini ısrarla belirten Jonozzo'ya sonunda MR çekildi ve kolonunda yaklaşık 7,5 cm büyüklüğünde, yırtılmak üzere olan bir tümör olduğu ortaya çıktı.

Jonozzo, teşhisten sonraki 48 saat içinde bir acil kolostomi ameliyatı geçirdi. Ameliyatta Jonozzo'nun kalın bağırsağının üçte biri alındı ve genç kadına bir kolostomi torbası takıldı. Jonozzo, "O kadar şok olmuştum ve o kadar çok şey yaşıyordum ki ne olduğunu gerçekten anlamıyordum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Jonozzo,10 gün süren bu katatonik durumdan çıktıktan sonra kesin teşhisini öğrendi. Kalın bağırsağındaki tümör çok uzun zamandır oradaydı, muhtemelen 10 yıldır büyüyordu.

Jonozzo, "Nasıl maraton koşuyordum? Karnımda tümör varken nasıl egzersiz yapıyordum?" ifadelerini kullandı.

KOLOSTOMİ TORBASIYLA EGZERSİZ

Jonozzo, ameliyattan birkaç hafta sonra kemoterapi tedavisine başladı. Bu süreçte olumlu düşünmeye çalışmış, evinin çeşitli yerlerine pozitif mesajlar içeren posterler asmıştı.

Kemoterapinin üçüncü veya dördüncü haftasına kadar, başıma geleceklerin tam olarak farkına varamadım" diyen Jonozzo, o noktada saçlarını ve tat alma duyusunu kaybetmeye başladı.

Haberin Devamı

Cildinde değişiklikler yaşanıyor ve ellerinde ve ayaklarında his kaybına neden olan nöropati gelişiyordu. Jonozzo, "O zaman kendi kendime 'Tamam, kansersin. Bu, başımızı eğip geçiştirebileceğimiz bir şey değil' dedim" diye konuştu.

Jonozzo için yaşadığı en büyük zorluklardan biri egzersiz yapmaktı. Tedavi sırasında, normal rutinini sürdürmesi söz konusu bile olmadığını belirten Jonozzo, "Kesinlikle her şeyi azaltmak zorundaydım" dedi.

Uzun antrenman koşularını ve ağırlık kaldırma egzersizlerini bırakmak zorunda kalan Jonozzo, onun yerine açık havada yürüyüş yapmaya ve 5 kilometrelik hafif tempolu koşularla değiştirdi.

Haberin Devamı

Kolostomi torbası, Jonozzo için önemli bir engel teşkil ediyordu. Başlangıçta torba konusunda çok utangaç olduğunu ifade eden Jonozzo, katıldığı destek grubu ve Kolorektal Kanser Topluluğu aracılığıyla diğer genç kanser hastalarıyla iletişim kurmaya başladıkça torbayı da kabullenmeye başladı.

Jonozzo, "Mayo giyip, torbam görünecek şekilde havuza gidiyordum ya da spor salonunda tişörtümü kaldırıp torbayı insanlara gösteriyordum. Bular sayesinde güven kazandım" dedi.

Yaşadıklarına olumlu bir çerçeveden bakmak, normal rutinini olabildiğince sürdürmesine yardımcı olduğunu da sözlerine ekleyen Jonozzo, "Bağırsağınızı dışarı çıkarmalarına rağmen ve yine de tuvalete gidebilmenizi sağlayan bir yol bulmuş olmaları bence harika. Bana sorarsanız, bu harika bir icat" ifadelerini kullandı.

KANSER DESTEK GRUBUYLA MARATON KOŞACAK

Yedi aylık tedavinin ardından Jonozzo'nun kanserinin tamamen iyileştiği tespit edildi.

Ağustos ayında kemoterapiyi tamamlayan Jonozzo, kasım ayında kolostomiyi tersine çevirme ameliyatı oldu.

Jonozzo'nun tedavi sonrası ilk taraması aralık ayı ortasında yapılacak. Genç kadın bu süreçte gelecekteki tarama programıyla ilgili daha fazla bilgi edinecek. Bu programın en önemli unsurunu yılda iki kez yapılacak kolonoskopiler oluşturacak.

Bu muayene Jonozzo'nun resmi olarak egzersiz yapmasına izin verilmesi açısından da önem taşıyor.

Eski rutinine dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Jonozzo, "Biraz gerginim çünkü normalde dışarı çıkar ve koşmaya başlarım ama bu kez spor yapmaya yavaş yavaş geri dönmem gerekiyor" dedi.

2026'da üç maraton koşmayı planlayan Jonozzo, bunlardan birinde elde edeceği dereceyle Boston Maratonu'na yeniden katılma hakkı kazanmayı umduğunu ifade etti.

Özellikle mayıs ayında yapılacak Cleveland Maratonu için çok heyecanlı olan Jonozzo, kanser için bağış toplama grubunun takım kaptanı olarak koşacağını, bu durumun kendisinde yeni bir tutku uyandırdığını söyledi.

Jonozzo sözlerini şöyle noktaladı:

"Savunuculuk yapmayı, insanlarla konuşmayı seviyorum. Böyle şeyleri her zaman sevmişimdir. Sadece daha önce bunu yapacak özgüvenim yoktu. Kanser tecrübesinin bende onu değiştirdiği yönlerden biri de bu oldu.

"Bir diğeri de anı yaşamaya daha odaklı olmam. İnsanlar bunu söylediğim için deli olduğumu düşünüyor, ama ben kanserin başıma gelen en iyi şeylerden biri olduğuna gerçekten inanıyorum. Bu deneyimi hiçbir şeye değişmem. Gerçekten değişmem."