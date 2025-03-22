30 yaşında aşktan tamamen umudunu kesmişti ama aşk onu kalabalık bir otobüste buldu! ‘Kardeşimi arayıp evleneceğim adamla tanıştığımı söyledim’

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Debra, 2015 yılında 30 yaşındayken duygusal olarak çok yıprandığı bir ilişkisi sonlanmış, aşktan tamamen vazgeçmiş ve yurt dışına taşınmayı planlıyordu. Londra'da yaşıyordu ve genelde toplu taşıma araçlarında kimseyle konuşmazdı. Ama o gün diğer günlerden farklıydı. Otobüsteki görür görmez hoşlandığı bir yabancıya bir soru yönetti ve işte ondan sonra olanlar oldu.

Debra Waters, “Hayatımın değiştiği gün” diye tarif ettiği o gün otobüste yaşadıklarını Business Insider’ı anlattı.





ONU GÖRDÜĞÜM ANDA HOŞLANDIM

Uluslararası bir vahşi yaşam yardım kuruluşunda halkla ilişkiler alanında çalışıyordum. Üniversiteden mezun olduğumdan beri Londra'da yaşıyordum ve eve dönmek için otobüse binmek günlük rutinimin bir parçasıydı. Otobüse bindiğim güzergah yoğun bir hattı.Bu yüzden genellikle şoförün arkasındaki bagaj rafına yanaşmaya çalışırdım. Zaman geçirmek için müzik dinler, pencereden dışarı bakar ve gelecekle ilgili hayaller kurardım.

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SANKİ ESKİ BİR ARKADAŞIMI BEKLİYORMUŞ GİBİYDİM

Sıcak bir Haziran akşamıydı. Yine hayallere dalmışken o bindi otobüse bindi ve benimle diğer yolcular arasına sıkıştı.

Onu ilk gördüğüm anda hoşlandım. O kadar kalabalık bir otobüsün içinde göz göze gelmemizin bir anlamı vardı.

Onun uzun boylu, esmer ve yakışıklı olduğunu kabul etmek klişelerin en büyüğü ama ondan hemen hoşlandım. Nazik bir yüzü ve huzur verici bir varlığı vardı. En şaşırtıcı tepki ise, kafamın içinde 'İşte buradasın!' diyen bir ses oldu; sanki eski bir arkadaşımı bekliyormuş gibiydim.

Bu kulağa çılgınca ve bir hayal gibi geldiği için bu düşünceyi kafamdan atmaya çalıştım.





YOKSA ZİHNİMİN BANA OYNADIĞI BİR OYUN MU?

30 yaşındaydım, bekardım, yakın zamanda bana hiç de uygun olmayan birinden ayrıldığım için duygusal olarak yıpranmıştım ve kilometrelerce uzaklıktaki Sydney'de çalışmak için hayatımda büyük bir değişiklik yapma sürecindeydim.

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Will'i gördüğümde hissettiğim o anlık rahatlık ve yakınlık duygusu sadece zihnimin bana oynadığı bir oyundu. Doğal olarak onun nişanlı, evli ya da hayatında biri olabileceğini varsaydım ve bunu öğrenmek aklımın ucundan bile geçmiyordu.

Onunla göz göze geldiğimde gülümsedi, ben de gülümsedim ve yüzüm kızararak arkamı döndüm.

İŞTE O ZAMAN KADER AĞLARINI ÖRDÜ

Taşınabilir müzik çalarımın şarjı bitmişti. Onu çantama koydum ve telefonumu çıkardım. Saatin kaç olduğunu görmek için saati kontrol ettim ama telefonumun da şarjı bitmişti. Bu çok garipti çünkü ofisten çıkarken yarısı doluydu.

Ben de bana en yakın kişi olduğu için ona saati ona sordum. Saatin yediyi biraz geçtiğini söyledi ve gülümsedi. Ben de gülümsedim.

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OTOBÜSTEN İNDİ VE KAPILAR KAPANDI

Sonra bir şeyler söylemeye başladı, ben de zihinsel olarak bana çıkma teklif etmesini diledim ama otobüs onun durağına yanaştı. Özür dileyerek yanımdan uzaklaşıp otobüsten indi.

'İşte gidiyor, onun hayatında olduğunu düşündüğüm güzel kız arkadaşına geri döndü' diye düşündüm. Durağa geldiğinde otobüsten indi ve kapılar kapandı. Ben de vedalaştım.

Birkaç dakika sonra biri çılgınca pencereye vurdu ve kapılar yeniden açıldı. Will kalabalığın arasından bana doğru ilerliyordu.

Bunu daha önce hiç yapmadığını söyledi ve bana bekar olup olmadığımı eğer hayatımda biri yoksa numaramı alıp alamayacağını sordu.

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BİZİ GÖREN ENDİŞELİ BİR KADIN BENİ UYARDI

Detayları konuştuktan ve o tekrar otobüsten indi. Bizi gören ve endişelenen bir kadın beni numaramı rastgele erkeklere vermemem konusunda uyardı. Aslında ben de normalde onunla aynı fikirdeydim. Yabancıları bu konuda cesaretlendirmemem gerektiğini bilecek kadar uzun bir süredir şehirde yaşıyordum. Bugüne kadar da sadece arkadaşlarım aracılığıyla tanıştığım kişilerle birliktelik yaşadım. Beni uyaran kadına onun tuhaf biri olmadığına dair ona güven duyduğumu söylediğimde kadın bana ‘Nereden biliyorsun?’ diye sordu.

ONUNLA EVLENECEĞİMİ BİLİYORDUM

Eve yürürken kız kardeşimi aradım ve evleneceğim adamla tanıştığımı söyledim. Güleceğini sanmıştım ama hiç sorgulamadı bile… Will ve ben beş ay sonra nişanlandık ve hemen ardından sırt çantalarımızla Avustralya ve Yeni Zelanda'da seyahate çıktık. Benim iki yıl yurtdışında çalışmam yerine bu şekilde uzlaştık.

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Evlendik ve 21 yıldır birlikteyiz. Bugünlerde uzun boylu, kır saçlı ve hala çok yakışıklı ve hala birbirimize çok aşığız.