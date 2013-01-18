Çok az vaktiniz var ve yemeğe misafir mi geliyor? İşte, böyle anlarda sizi kurtaracak 30 dakikada hazırlayabileceğiniz yemek tarifleri…

Zencefilli ballı dana biftek

Malzemeler

* 700 gr. dana biftek

* 4 yemek kaşığı bal

* 3 yemek kaşığı soya sosu

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 yemek kaşığı susam yağı

* 1 yemek kaşığı elma sirkesi

* 5 adet arpacık soğan

* 1 diş sarımsak

* 1 kök zencefil

* Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Sos için: Balı soya sosu ile karıştırın. Sirke, susam yağı, zeytinyağı, ince doğranmış soğan, ezilmiş sarımsak ve rendelenmiş zencefili ilave edip karıştırmaya devam edin. Et için: Dana biftekleri 2 cm. kalınlığında uzunlamasına parçalara kesin. Hazırladığınız sosu etlerin üzerine dökün ve etleri en az 10 dakika marine edin. Etlerin üzerindeki fazla sosu alın ve buhar sepetine yerleştirin. NutriCook tenceresine 750 ml. su koyun. Buhar sepetini NutriCook tenceresine yerleştirip kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 8 dakikaya ayarlayın. 3. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Hazırladığınız marinatı başka bir tencerede kaynatın. Etleri servis tabağına alın, koyulaştırdığınız marinatı etin üzerinde gezdirerek servis yapın.

ZENCEFİLLİ BALLI DANA BİFTEĞİN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Sebzeli kuzu kebap

Malzemeler

* 600 gr. kuşbaşı kuzu but

* 2 adet havuç

* 2 adet kabak

* 1 adet turp

* 4 dal kişniş

* Baharat karışımı (Kekik, toz kırmızı biber, kimyon)

* 750 ml. su

* Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Sebzeleri temizledikten sonra iri küpler şeklinde doğrayın. Et ve sebzeleri sırayla tahta şişlere geçirin. Şişleri baharat karışımına bulayın. Kişniş yapraklarını dallarından ayırıp şerit şeklinde doğrayın ve şişlerin üzerine serpiştirin. En az 10 dakika buzdolabında dinlendirin. fiişleri NutriCook’un buhar sepetine yerleştirin. Tencereye 750 ml. su koyun; buhar sepetini tencereye yerleştirin. NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 5 dakikaya ayarlayın. 3. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Gerekiyorsa tekrar tuz, biber ekin. Sıcak olarak servis yapın.

SEBZELİ KUZU KEBABIN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Etli biber dolması

Malzemeler

* 400 gr. kıyma

* 100 gr. pirinç

* 2 adet domates

* 1 adet soğan

* 1 diş sarımsak

* 4 dal taze nane

* 4 dal maydanoz

* 4 dal dereotu

* 150 ml. zeytinyağı

* Tuz ve karabiber

Dolma malzemeleri

* 12 adet dolmalık biber

* 100 ml. zeytinyağı

* 150 ml. Su

* 2 yemek kaşığı salça

* 1 dal taze nane

Hazırlanışı

Harcı için: Domates, soğan ve sarımsağı soyup rendeleyin. Maydanoz, dereotu ve naneyi ince ince kıyın. Hazırladığınız malzemeleri kıyma ile karıştırın. Pirinci ekleyip tuz, karabiber ile tatlandırın. Dolma için: Biberlerin üstünü kapak gibi kesin ve dikkatlice içlerini temizleyin. Biberleri hazırladığınız harç ile doldurun ve kapakları üstüne kapatın. Bir kasede salça, zeytinyağı ve suyu karıştırın. NutriCook tenceresine önce biberleri koyun, ardından sosu dökün. Kıyılmış nane yaprakları, tuz ve karabiber ekleyin. NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 9 dakikaya ayarlayın. 3. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Dolmaları suyu ile birlikte servis tabaklarına alın.

ETLİ BİBER DOLMASININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Kadınbudu köfte

Malzemeler

* 500 gr. dana kıyma,

* 1/2 adet soğan

* 50 gr. pirinç (haşlanmış)

* 1 ActiFry kaşığı kıyılmış maydanoz

* 1/4 ActiFry kaşığı kırmızı toz biber

* 1/4 ActiFry kaşığı karabiber

* 1/2 ActiFry kaşığı tuz

* 1 adet yumurta

* 2 adet yumurta (çırpılmış)

* Un ve galeta unu (yeteri kadar)

* 1 ActiFry kaşığı sıvı yağ

Hazırlanışı

Soğanı soyup yemeklik doğrayın. Pişirme haznesine sıvı yağı koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra kıymanın yarısını ve soğanları pişirme haznesine koyup 7 dakika kavurun. Bir kenarda soğumaya bırakın.

Kavurduğunuz kıymayı kalan kıyma, çırptığınız 1 adet yumurta, haşlanmış pirinç, maydanoz, kırmızı toz biber, karabiber ve tuz ile birlikte iyice yoğurun. Buzdolabında 15 dakika dinlendirin.

Köfte harcını 2 ceviz büyüklüğünde porsiyonlara bölüp şekil verin. 15 dakika buzlukta dinlendirin.

Köfteleri sırası ile un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayıp derin dondurucuda 20 dakika dinlenmeye bırakın. Önceden ısıttığınız ActiFry haznesine 5’şer adet yerleştirip 13-15 dakika pişirin.

KADINBUDU KÖFTENİN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Afiyet Olsun