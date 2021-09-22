3 taş nasıl oynanır, kuralları nelerdir? Üç taş oyununa nasıl başlanır?

Dikkat gerektiren oyunlardan biri olan 3 taş oyunu matematiksel zekayı ve analitik düşünmeyi geliştirir. 90'lı yıllarda sokaklarda taşlarla oynanan bu oyun, karton kutularla ve internet üzerinden de rahatlıkla oynanabilir.

3 Taş Nasıl Oynanır?

3 taş oyunu 2 kişiyle oynanır. Bu oyunun oynandığı alan iki büyük kareden ve toplam 9 köşeden oluşur. Bu oyunu daha rahat ve hızlı oynamak için oyunculara ait taşlar farklı renkte olmalıdır. . Oyunda temel amaç, üçtaşı yan yana ya da dikey bir konumda sıralamaktır. Bu sıralardan birini oluşturan, oyunu kazanmış sayılır.

Her taş, rakip oyuncunun bir sonraki hamlesi hesaba katılarak hareket ettirilmelidir. Çünkü oyuncular bir yandan üçtaşı yan yana getirmeye çalışırken bir yandan da rakip oyuncuya engel olmak zorundadır. Son derece basit ama eğlenceli olan bu oyun, her yerde rahatlıkla oynanabilir. 3 taş oyununu oynamak için bir karton ve 6 taş yeterlidir.

3 Taş Oyununun Kuralları Nelerdir?

1- Oyunu kazanmak için 3 taşın yan yana ya da alt alta getirilmesi gerekir.

2- Her oyuncu sırası geldiğinde sadece bir hamle yapabilir.

3- Oynanan taşlar geri alınmaz.

4- Oyuncu hangi taşa dokunduysa onunla oynamak zorundadır.

5- Oyunda süre sınırlaması yoktur.

6- 3 taş tahtaya konmadan taşlar hareket ettirilemez.

3 Taş Oyununa Nasıl Başlanır?

Oyuna kura ya da yazı tura ile başlanır. Kurayı kazanan oyuncu ilk taşını 9 köşeden birine koyar. Daha sonra oyuncular belirledikleri stratejiye göre taşlarını sırayla istedikleri köşeye yerleştirir. Ancak taşların tamamı konduktan sonra, kutunun üstünde ileri, yana ya da çaprazlamasına hareket ettirilebilir.