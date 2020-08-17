3-10 Yaş arası çocuklar için boy tahmin rehberi

Yeni doğmuş bebeğinizin hızla büyümesini izlemek heyecan verici olabilir, bebek yürümeye yeni başladığında ise gelişimi 3 yaşına kadar neredeyse doğum uzunluğunun iki katına ulaşır. Ancak bu hızlı gelişimin devam etmesini beklemeyin. Çocuklar yürümeye başladıktan sonra, ergenliğe ulaşana kadar daha yavaş ama istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eder.

Büyüme atağı nedir?



Uzmanlara göre büyüme atağı, bir ergenin "uzun kemiklerde ve diğer iskelet unsurlarının çoğunda" meydana gelen hızlı boy ve kilo artışıdır. İlkokul çağındaki çocuklar her yıl yaklaşık 6 kilo alır ve 2 cm uzar, ancak ergenliğin ortasında tipik bir büyüme atağı bunun iki katı olabilir.Büyüme belirtileri



Çocuğunuz, normal rutinlerine dönmeden önce birkaç gün veya hatta birkaç hafta boyunca normalden daha fazla yemek yemek ve uyumak gibi mini büyüme atakları sırasında semptomlar gösterebilir. Ancak çocuğunuzun beslenmesi, büyüme atağı yaşıyor olabileceği için zarar görmemelidir. Büyüyen çocuklara bakmak söz konusu olduğunda sağlıklı alışkanlıkları sürdürmek çok önemlidir. Çocuklar bu dönemlerde yanlış ve dengesiz bir şekilde beslenir, egzersiz yapmazlarsa alınan kilolar kalıcı olabilir. Sağlıklı yiyecekler yiyerek gayet iyi büyüyeceklerdir.



Büyüme artış grafiği



Çocuk doktorunuz, akranlarına benzer bir büyüme eğrisi izlediklerinden emin olmak için düzenli kontroller sırasında uzun vadeli büyümelerini izlemelidir. Araştırmalara göre, kız çocuklarının göğüsleri, ilk adet döneminden sonraki iki üç yıla kadar gelişim gösterir ve tıpkı yaşıtları gibi yaklaşık 14-15 yaşlarında yetişkin boyuna ulaşırlar. Erkekler tipik olarak ergenliğe 12 yaş civarında başladıklarından en yüksek büyümelerini daha geç yaşarlar. Ancak bazıları büyümeye 9-10 yaşlarında başlayabileceği gibi, bazı erkekler ise 18 yaşına kadar büyümeye devam edebilir.



Geç büyüme atakları



Bir çocuğun yetişkin boyunu tahmin etmenin en doğru yolu, ergenliğe başlayana kadar beklemek, daha sonra boylarını ve yaşlarını bir büyüme çizelgesinde gösterilenlerle karşılaştırmak ve karşılık gelen eğriyi takip etmektir.



Çocuğunuz büyüme eğrisinden düşüyor ve akranlarına yetişemiyor gibi görünüyorsa, yapısal büyüme gecikmesi yaşıyor olabilir veya büyüme hormonu gibi tıbbi olarak yolunda gitmeyen bir şey olabilir. Çocuk doktorları, çocuğunuzun ortalama yetişkin boyuna ulaşma yolunda olup olmadığını belirlemek için kemik yaşı röntgeni çekebilir.



Uzmanlar, "Çocuk doktorunuza çocuğun ergenlik çağının neresinde olduğunu ve ergenlik dönemine uygun şekilde büyüyüp büyümediğini sormanız önemlidir” uyarısında bulunuyor.