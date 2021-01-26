2021 yılı güzellik alanında yeni trendleri beraberinde getiriyor

Estetik cerrahi ve işlemlerdeki talep tüm dünyada artmaya devam ediyor. Yaş ortalaması giderek büyüyen dünya nüfusu, artan teknolojik yenilikler ve konu ile ilgili değerli araştırmaların varlığı estetik endüstrisinin de bizlerin hizmetine yeni uygulama ve cihazları getirmesini sağlıyor. Acaba 2021’e damgasını vuracak estetik uygulama ve teknolojiler neler olacak? Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof Dr Reha Yavuzer anlattı.

2021 yılında estetikte önemli değişiklikler olacak

Estetikte 2021 yılının getireceği önemli değişiklikler olduğu düşünülüyor. Z kuşağının tüketimdeki yerinin belirginleşmesi ile bu kuşağa ait dünya görüşleri de önemli hale gelmekte. Çevreye, doğaya, hayvanlara duyarlılığın arttığı bu nesil tüketirken de dünyanın kaynaklarını bilinçsizce tüketen üreticilerden uzak duracak gibi gözüküyor. Uygulama, üretim ve teknolojilerin giderek doğaya ve çevreye çok daha koruyucu davranacağı bir döneme giriyoruz.

Kozmetikte 2021… Probiyotik, kırmızı ginseng, glutatyon, yeşil alg

Kozmetik sanayi baş döndürücü hızla ilerliyor. Uzakdoğu'nun bir süredir hakimiyetine girmiş olan kozmetik üretiminde bazı ürünler giderek yerlerini sağlamlaştıracak ve bunların aralarına kullanmaya alışık olmadığımız bazı yeni ürünler girecek.

Probiyotiklerin önemi artık hepimiz tarafından bilinmekte. İçeriğinde probiyotik bulunan ürün sayısı raflarda giderek artıyor. Ancak bu ürünlerdeki probiyotik tipi ve miktarı ürünlerin başarısının ana belirleyicisi. Sadece kadınlar için değil erkekler içinde probiyotikli krem ve serum kullanımı deri sağlığı ve güzelliği için çok önemli. Probiyotiklerin çeşidi, ve miktarı da ürün performansında çok önemli.

Probiyotik takviyeleri, probiyotik içerikli krem ve serumlar, saç bakım ürünleri yerini koruyor.

Antioksidan içerikli kozmetikler uzun yıllardan beri mevcut. Ancak hangi antioksidanlı ürün daha iyi bunu tüketici olarak bilmek oldukça zor. Öte yandan her bireyin farklı bir metabolizmaya sahip olduğunu düşünürsek herkesin de aynı üründen benzer faydayı almasını beklemek doğru olmaz. Kırmızı ginseng kuvvetli bir anitoksidan olarak dikkati çeken doğal bir hammadde. Kırmızı ginseng içerikli ürünlerdeki başarı pek çok üreticinin de bu zor yetişen bitkiyi kullanmasına neden oluyor. Her kırmızı ginseng aynı antioksidan beceriye sahip değil, bitkinin yaşı, yetiştirildiği toprağın mineral zenginliği, büyüme sürecinde karşılaştığı hava ve güneş ürünün içeriğinin ana belirleyicisi. Glutatyon da antioksidan özellikleri ile giderek artan bir ilgi odağı. Çok yakında glutatyon içerikli kozmetik ürünlerinde makyaj masalarınızda yer alacak.

Deri ve deri altının beslenmesi, sağlıklı bir cilt için çok önemli. Bu amaçla değişik proteinler deneniyor ve kullanılıyor. Japonya da çok tercih edilen ve yavaş yavaş dünyanın kalanına da yayılan önemli bir protein kaynağı yeşil algler yani yosunlar da kozmetiklerin önemli bir hammaddesi olarak dikkatimizi gelecek yıl çekecek. Yeşil alglerin değişik tipleri mevcut. Yoğun protein içerikleri, omega ve vitaminleri bulundurmaları ve kuvvetli antioksidan özellikleri ile kozmetik sektörünün yeni yeni keşfetmeye başladığı yeşil algleri önümüzdeki yıl duymaya başlayacağız.

Cilt bakımında 2021

En değerli organlarımızdan biri derimiz. Bizi dış etkilere karşı bir kalkan gibi koruyan derimiz aynı zamanda güzelliğimizin de adeta aynası. Sağlıklı ve temiz bir deri güzelliğinizin gerçek göstergesi. Bu nedenle modern estetik kliniklerinde kişilerin tedavilerine karar vermek ve takip etmek için bilgisayarlı deri yaşı ölçümleri kullanılıyor.

Silver skin terapi: Çok yüksek basınçlı püskürtme teknolojisi ile deri üstünün temizlenmesi ve deri altının besleyicilerinin verilmesini içeren bu teknoloji ve solüsyonları cilt bakımınıda adını gelecek sene duyuracak. Bu uygulama yaklaşık 30 dakikalık bir süre içerisinde cildinizin güzelliğini yakalamanıza yardımcı olacak. Sıklıkla 4 seans olarak önerilen bu bakımı yaklaşık 3-4 ayda bir kez tekrarladığınız takdirde yıl boyu canlı ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için önemli adımlardan birini atmış olacağız.

Frozenface pro: Radyofrekans ve elektropolasyon teknolojileri ile cilt bakımına enerjinin girdiği bu teknoloji ile 2019 yılında tanışmıştık. Başarılı sonuçları ile artan bir ilgiyi üzerine çeken bu cilt bakımı 2021 yılında da adından çok bahsettirecek. Deri üzerindeki porların açılarak deri altına daha hızlı ve derinlere besleyicilerin ulaşmasını sağlayan yöntem ağrısız ve kolay bir uygulama. Bu yöntemde de başlangıçta 4 seans öneriliyor.

Frozen karbondioksit: Sıvı karbondioksit cilde verilince gaza dönüşerek ısıyı hızla düşürerek soğuk şoka neden olur. Deri üzerindeki bu hızlı ısı kaybı başka hiçbir soğutucu sistem ile bu kadar hızlı olmuyor. Soğuk şok kollajen üretimini arttırıyor, deride yağ üretimini azaltıyor, gözeneklerin daralmasına neden oluyor, cildin sıkılaşmasını sağlıyor.