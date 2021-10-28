2021 egzoz emisyon ücreti ne kadar? Araba egzos emisyon ücreti nereye ve nasıl ödenir

Aracın muayeneden geçmesi ve TÜVTÜRK tarafından onay alması için, mutlaka egzoz emisyonun da yapılması gerekmektedir. Pek çok kişi ise bu konuda 2021 yılı itibariyle egzoz emisyon ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Tabii aynı zamanda nereye ödenmesi gerektiği de önemlidir.

2021 Egzoz Emisyon Ücreti Ne Kadar?

Birçok farklı araç için egzoz emisyon ücreti ortak şekilde ele alınır ve mutlaka yapılmalıdır. Aynı zamanda TÜVTÜRK bünyesine muayeneden kesin olarak geçebilmek için egzoz emisyon yapılmalı ve ücreti ödenmelidir. 2021 yılı itibariyle ise Egzoz emisyon ücreti 90 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak söz konusu olan bu ücret, aracın periyodik bakım ve muayenesi dışında bir ücrettir. Yani TÜVTÜRK üzerinden yapılacak olan muayene ücreti ile beraber, aynı zamanda egzoz emisyon ücretinin ödenmesi gerekir.

Araba Egzos Emisyon Ücreti Nereye Ödenir?

Egzoz emisyon ölçümleri yine aynı şekilde TÜVTÜRK bünyesinde gerçekleşmektedir. Yani araç muayenesi sırası için ödeme gerçekleştirirken yeni aynı yere ödeme yapılması gerekmektedir. Şu durumu unutulmamalı ki araç bakım muayenesi ile beraber egzoz emisyon muayenesi farklı yerlerde gerçekleştirilir. Ancak yine de ödeme aynı yere yapılır. Yani TÜVTÜRK internet resmi sitesi üzerinden alınacak randevu ya da birebir gidilerek randevu almak suretiyle, ortak şekilde ödeme gerçekleşir. Bu ödeme TÜVTÜRK binası bünyesinde sıra alarak, numara üzerinden çağrılmak suretiyle hem muayene hem de egzoz emisyon ödemesi üzerinden sağlanır. Daha sonra TÜVTÜRK nezdinde egzoz emisyon kısmını araçla giriş yapılarak, bu arada egzoz emisyon ölçüm işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra gerekli belgeler doğrultusunda gelinir ve araç muayene bakım için sıra alınır.

Araba Egzos Emisyon Nasıl Ödenir?

Trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarının periyodik muayene içerisinde egzoz emisyon ölçümü de bulunmaktadır. Egzoz gazı emisyon kontrolü olarak da öne çıkan bu durum, genel araç muayenesi içerisinde yer almaktadır. Bu sebepten dolayı ödeme yine aynı şekilde TÜVTÜRK üzerinden gerçekleştirilir. Bu ödeme resmi internet sitesi üzerinden yapılmakla beraber, özellikle birebir gidilerek ayrı bir ödeme olarak gerçekleştirilebilir.

Sıra aldıktan sonra araç muayene ödemesi ile beraber egzoz emisyon ödemesi de yapılabilmektedir. TÜVTÜRK periyodik muayene ne kadar ise, 2021 yılı üzerinden 90 TL daha ekleyerek ödeme yapılmaktadır. Daha sonra ödeminin yapıldığına dair alınan belge ile beraber egzoz emisyon bölümüne araç ile beraber gelir. Bu belge üzerinden gerekli ölçümler yapılır ve sonuç olumlu ise yeniden araç muayene kısmına gelir ve sıraya gelir.

Araba Egzoz Emisyon Ücreti Nedir?

Araçlarda kullanılan yakıtın yanması ile beraber, havaya yayılan kimyasalların yaratmış olduğu hava kirliliği tanımı egzoz emisyon olarak bilinmektedir. Bu kirliliğin daha yüksek oranda artması ve çevre sağlığını korumak amaçlı, TÜVTÜRK bünyesinde egzoz emisyon ölçümü de gerçekleşmektedir. Araçlar mutlaka bu ölçüm içerisinde standart yapı altında olmalıdır. Bu sebepten dolayı egzoz emisyon ücreti ödenir. Yapılan bu ödeme belirli seneler doğrultusunda güncellenerek farklı miktarlar üzerinden öne çıkmaktadır. Bu ücret ile beraber araç egzoz emisyon muayenesi neden geçer ve bir sonraki muayeneye kadar trafikte yasal olarak kullanım imkanı sağlar. Bu yönüyle önemli bir yere sahiptir.