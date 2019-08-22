MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Çocuk Haberleri Eğitim Haberleri 2020-2021 1. sınıf okul ihtiyaç listesi
GeriEğitim 2020-2021 1. sınıf okul ihtiyaç listesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Haber Giriş: 22.08.2019 - 00:17 | Son Güncelleme:

2020-2021 1. sınıf okul ihtiyaç listesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2020-2021 1. sınıf okul ihtiyaç listesi
Abone Olgoogle-news

İlkokula yeni başlayan öğrenciler için okul ihtiyaç listesinde neler var? 2020-2021 1. sınıf sene başı okul ihtiyaç listesini sizin için derledik. İşte ilkokula başlamadan önce alınması gereken okul ihtiyaç listesi...

  • Defter (1 adet küçük boy çizgili defter, 1 adet küçük boy kareli defter, küçük boy kılavuz çizgili defter)
  • Okul çantası
  • Kalem – (kurşun kalem, kırmızı kalem)
  • Kalem kutusu
  • Kalemtıraş
  • Silgi
  • Kuru boya seti (12’li)
  • Pastel boya (12’li)
  • Suluboya (12’li)
  • Suluboya fırçaları
  • Resim defteri
  • Resim çantası
  • Uhu/yapıştırıcı
  • Makas
  • Abaküs
  • Ataç
  • Kitap ve defterleri kaplamak için şeffaf kaplık
  • İsim etiketi
  • Elişi kâğıdı
  • Güzel yazı defteri
  • Klasör
  • Post it
  • Şeffaf dosya
  • Eşofman takımı
  • Okul kıyafeti
  • Ayakkabı
  • Spor ayakkabı
  • Beslenme çantası
  • Su Kabı/matara
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle