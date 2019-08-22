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2020-2021 1. sınıf okul ihtiyaç listesi
İlkokula yeni başlayan öğrenciler için okul ihtiyaç listesinde neler var? 2020-2021 1. sınıf sene başı okul ihtiyaç listesini sizin için derledik. İşte ilkokula başlamadan önce alınması gereken okul ihtiyaç listesi...
- Defter (1 adet küçük boy çizgili defter, 1 adet küçük boy kareli defter, küçük boy kılavuz çizgili defter)
- Okul çantası
- Kalem – (kurşun kalem, kırmızı kalem)
- Kalem kutusu
- Kalemtıraş
- Silgi
- Kuru boya seti (12’li)
- Pastel boya (12’li)
- Suluboya (12’li)
- Suluboya fırçaları
- Resim defteri
- Resim çantası
- Uhu/yapıştırıcı
- Makas
- Abaküs
- Ataç
- Kitap ve defterleri kaplamak için şeffaf kaplık
- İsim etiketi
- Elişi kâğıdı
- Güzel yazı defteri
- Klasör
- Post it
- Şeffaf dosya
- Eşofman takımı
- Okul kıyafeti
- Ayakkabı
- Spor ayakkabı
- Beslenme çantası
- Su Kabı/matara
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