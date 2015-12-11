2016 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

Bu yıl herkes 2015-2016 eğitim öğretim yılının 14 Eylül 2015 Pazartesi günü başlayacağını düşünürken, 2015-2016 eğitim öğretim yılı takviminde değişiklik yapılmıştı. Değişiklik nedeni ise Kurban Bayramı'nın 24 Eylül Perşembe gününe denk gelmesiydi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin 22 Ocak 2016 Cuma günü sona ereceği belirtildi.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

22 Ocak 2016 günü başlayacak olan 15 tatilin 5 Şubat 2016’da sona ereceği ve ikinci kanaat döneminin 8 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacağı bildirildi. Yani okullar, 22 Ocak 2016 Cuma günü sona erecek ve 8 Şubat 2016'da okullar tekrar açılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

8 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacak ikinci yarıyıl döneminin ise 10 Haziran 2016 Cuma günü sona ereceği bildirildi.