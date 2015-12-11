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GeriEğitim 2016 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?
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Eğitim
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2016 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

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2016 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

Çocukların iple çektiği yarı yıl tatili ne zaman başlayacak?

Bu yıl herkes 2015-2016 eğitim öğretim yılının 14 Eylül 2015 Pazartesi günü başlayacağını düşünürken, 2015-2016 eğitim öğretim yılı takviminde değişiklik yapılmıştı. Değişiklik nedeni ise Kurban Bayramı'nın 24 Eylül Perşembe gününe denk gelmesiydi.

2016 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin 22 Ocak 2016 Cuma günü sona ereceği belirtildi.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

22 Ocak 2016 günü başlayacak olan 15 tatilin 5 Şubat 2016’da sona ereceği ve ikinci kanaat döneminin 8 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacağı bildirildi. Yani okullar, 22 Ocak 2016 Cuma günü sona erecek ve 8 Şubat 2016'da okullar tekrar açılacak. 

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

 

2016 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor
 

8 Şubat 2016 Pazartesi günü başlayacak ikinci yarıyıl döneminin ise 10 Haziran 2016 Cuma günü sona ereceği bildirildi.

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