2014 yılında büyük değişime hazır olun

Dün gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nda (BTYK) eğitim sisteminin ciddi şekilde revize edilmesi kararının alındığını bildiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 2014 yılı sonuna kadar üniversiteye giriş sisteminin değişeceğini açıkladı.

Ergün, yeni üniversiteye giriş sisteminin sadece bilgiyi ölçmeye değil öğrencilerin temel yetkinliklerinin ölçülmesine ağırlık vereceğini belirterek, sistemin 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Ayrıca, Türkiye'de dil eğitiminin yapısının değişeceğini ve alternatif dil eğitimi modellerinin tasarlanacağını bildirdi.

A.A