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Etkinlikler
Haber Giriş: 28.03.2014 - 12:30 | Son Güncelleme:

2014 Yerel Seçimleri Kadın Başkan Adayları

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2014 Yerel Seçimleri Kadın Başkan Adayları

Hangi partiden ve ilden kaç kadın aday var?

2014 Türkiye Yerel Seçimleri 30 Mart Pazar günü yapılacak. Peki, bu seçimlerde hangi partiden kaç kadın aday var merak ediyor musunuz? Seçim gününe doğru geri sayım devam ederken biz de merak edilen bu konuyu sizler için araştırdık. İşte 2014 Yerel Seçimleri’nde siyasi partilere göre kadın adaylar ve aday gösterilen yerlerin listesi…

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AKP)

1394 adaydan 16'sı kadın

2014 Yerel Seçimleri Kadın Başkan Adayları

 Kadın Adayların
Adı Soyadı		İlİlçeBelde
1Havva YıldırımAnkaraGüdül 
2Filiz UlusoyAnkaraKalecik 
3Irina BalcıAntalyaKonyaaltı 
4Nevriye DerdiyokArdahanDamal 
5Fethiye AtlıElazığKeban 
6Ayşe GüneyEskişehirMahmudiye 
7Fatma ŞahinGaziantep  
8Aynur ZorlukayaGümüşhaneKürtünÖzkürtün
9Edibe SözenİstanbulMaltepe 
10İlknur DenizliİzmirKonak 
11Esra AksoyKırıkkaleKeskin 
12Ezgin ÇelikKırklareliLüleburgazBüyükkarıştıran
13Fatma ToruKonyaMeram 
14Nimet DemirŞırnakMerkezKumçatı
15Özlem YemişçiTekirdağÇorlu 
16Çeşminaz GüraslanTokatPazarÜzümören

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP)

1180 adaydan 51'i kadın

2014 Yerel Seçimleri Kadın Başkan Adayları

 Kadın Adayların
Adı Soyadı		İlİlçeBelde
1İlhan ŞahinAdanaKaraisalı 
2Sevinç ÖzdemirAfyonSandıklıAkharım
3Ümmühan ÖzpınarAfyonMerkezDeğirmenayvalı
4Zehra ÖzyolAmasyaGümüşhacıköy 
5Hüsniye ErdoğanAnkaraPursaklar 
6Özlem ÇerçioğluAydın  
7Fadime OrbayAydınİncirliova 
8Ferda Çağlar ErkutAydınNazilli 
9Seda AğarBatmanHasankeyf 
10Ayfer ArazBatmanSasonYücebağ
11Mehtap Özcan MısırlıoğluBolu  
12Nigar TürksoyBoluGöynük 
13Birsen ÇelikDenizliBozkurt 
14Ayşe YelkovanDiyarbakırKayapınar 
15Halime KarakoçElazığKovancılar 
16Nurhayat ÜstErzurumOlur 
17Fatma Cevahir Karaibrahim CanikGiresunBulancak 
18Nesrin Seferoğlu BayhanGiresunAlucra 
19Şaduman AkçayGiresunMerkezDuroğlu
20Zübeyde SilleliIspartaAtabey 
21Ayşe ŞerifoğluIspartaŞarkikaraağaçÇiçekpınar
22Handan ToprakİstanbulAvcılar 
23Aylin KotilİstanbulBeyoğlu 
24Sibel UyarİzmirUrla 
25Sema PekdaşİzmirKonak 
26Ülkü ErenKahramanmaraşOnikişubat 
27Merih ÜnverKaraman  
28Seher GücalKaramanErmenekGüneyyurt
29Nazlı ErdoğanKayseriTalas 
30İnci TunçKırıkkaleMerkezKavaklı
31Aysun KılınçKocaeliBaşiskele 
32Ayşe KadıoğluKonyaBozkır 
33Nuran AltunsevenKütahya  
34Halide AkMersinGülnar 
35Hülya SağlamOsmaniyeBahçe 
36Mine OrhonRize  
37Demet AkayRizeÇamlıhemşin 
38Zehra GökSakaryaArifiye 
39Fatma KurtuluşSakaryaAdapazarı 
40Gülümser HeperSivas  
41Hale SoranŞanlıurfa  
42Hadiye ArdahanlıTokat  
43Yasemin YıldırımTokatNiksar 
44Emine AlyüzTokatMerkezEmirseyit
45Emel SaralTrabzonOf 
46Naciye ÇelikTrabzonSürmene 
47Nevzer UzunTrabzonKöprübaşı 
48Fatma ArasVanÇatak 
49Songül MalkoçZonguldakDevrek 
50Zerrin GüneşZonguldakÇaycumaSaltukova
51Nazan PolatZonguldakMerkezElvanpazarcık

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP)

1394 adaydan 35'i kadın

2014 Yerel Seçimleri Kadın Başkan Adayları

 Kadın Adayların
Adı Soyadı		İlİlçeBelde
1Gülseren PolatAdıyamanBesni 
2Ayşe GençArtvinArdanuç 
3Neslihan AlbayArtvinHopa 
4Hilal SubaşıBilecikMerkezBayırköy
5Selen KınalıBurdurAltınyayla(Dirmil) 
6Sevim ÖzÇanakkaleÇan 
7Aliye ErtopçuÇanakkaleLapsekiUmurbey
8Emine Ünal GümüşÇanakkaleYenice 
9Menekşe AktaşDiyarbakırÇüngüş 
10Asuman CihanEskişehirAlpu 
11Lelifer SarıbaşEskişehirBeylikova 
12Emine EdizgilEskişehirOdunpazarı (M) 
13Belkıs ÖztunçHakkari  
14Müzzeyyen ÜmitHakkariYüksekovaEsendere
15İnci DemirelİstanbulAvcılar (M) 
16Saliha ŞengülİzmirKiraz 
17Neslihan Koca NergizK.MaraşDulkadiroğlu (M) 
18Satı KarakaşKastamonuDaday 
19Derya BulutKırklareli  
20Hülya GürmanKırklareliBabaeskiBüyükmandıra
21Mine SezerKonyaSelçuklu (M) 
22Güzün KoçakMalatyaPütürge 
23Fidan İişcanMardinMidyat 
24Nevin OğuzMardinYeşilli 
25Canan TaşbulakMuşMerkezKaraağaçlı
26Yağmur DayıMuşMerkezSerinova
27Nuran DeğirmenciNiğdeMerkezYeşilgölcük
28Oya ArapoğluSakaryaSapanca (M) 
29Kübra Sever TaşkıranTokatYeşilyurt 
30Figen AytimurTunceliPülümür 
31Muazzez ÇakırgözVanTuşba (M) 
32Tuba KocaYalovaAltınovaTavşanlı
33Hacer FakılıYalovaÇınarcıkKoru
34Nurşen YılmazZonguldakGökçebey 
35Hülya AkdenizZonguldakKilimli 

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ (BDP)

224 yerde 124 kadın belediye başkan adayından
31'i başkan, 93'ü eşbaşkan adayı

2014 Yerel Seçimleri Kadın Başkan Adayları

 Kadın Adayların Adı Soyadıİlİlçe
BaşkanEşbaşkan
1 Zehra YanardağAdıyamanKahta
2 Cemile BüyükşahinAdıyamanBalam
3 Nimet ÖztırakAdıyamanBesni
4 Mukaddes KubilayAğrıMerkez
5Hazal Aras AğrıDiyadin
6 Delal TekdemirAğrıDoğubeyazıt
7 Nurhan KaradağAğrıPatnos
8 Bircan BurçAğrıTaşlıçay
9 Şerife GünhanAğrıEleşkirt
10 Ayhan ÜnlüAntep 
11 Emine KayaAntepIslahiye
12 Cahide MutluAntepŞehitkamil
13 Halime AkaAntepNizip
14 Ayşegül ÇobanArdahan 
15 Yeliz ÇapurArdahanGöle
16 Gülistan AkelBatman 
17 Rahşan ÇarboğaBatmanKozluk
18 Zeynep OduncuBatmanGercüş
19 Dicle ErdemBatmanBeşiri
20 Nezahat ToprakBatmanHasankeyf
21 Melike KayaBatmanBekirhan
22 Gülcemal ErdinçBatmanBalpınar
23 Hidayet TiryakiBatmanİkiköprü
24 Zarife KarasungurBingöl 
25 Müzeyyen BilginBingölGenç
26 Asiye Ülker KılıçBingölKarlıova
27 Fazilet TekinBingölKığı
28 Nazlı SerinBingölSancak
29 Nevin TaşdemirBitlis 
30 Ruken YıldırımBitlisHizan
31 Müesser GüneşBitlisAhlat
32 Nazime AvrasBitlisNorşin
33 Leyla ÇevikBitlisAdilcevaz
34 Esma GümüşBitlisMutki
35 Servin KarakoçBitlisOvakışla
36 Hanım ÇelikBitlisYolalan
37 Meral YargıBitlisGünkırı
38Meral Gündoğan DersimMazgirt
39Gülten Kışanak Diyarbakır 
40Birsen Kaya Akat DiyarbakırBağlar
41 Fatma ArşimetDiyarbakırKayapınar
42 Ülkü BaytaşDiyarbakırYenişehir
43 Fatma Şık BarutDiyarbakırSur
44Rezan Zuğurli DiyarbakırLice
45Güler Özavcı Doğu DiyarbakırHazro
46Yüksel Bodakçı DiyarbakırSilvan
47Cemile Eminoğlu DiyarbakırBismil
48Petek Çapanoğlu DiyarbakırEğil
49 Aygül TaşkınDiyarbakırErgani
50 Sadiye Süer BaranDiyarbakırKulp
51 Rukiye EryılmazDiyarbakırÇınar
52 Zuhal OdabaşıDiyarbakırÇermik
53 Fevziye ArıkanDiyarbakırDicle
54 Berivan Elif KılıçDiyarbakırKocaköy
55Dilek Hatipoğlu Hakkari 
56Ruken Yetişkin HakkariYüksekova
57 Dilber UzunköprüHakkariEsendere
58 Nahide YıldızHakkariŞemdinli
59 Hilal DumanHakkariÇukurca
60 Özlem MetinHakkariBüyükçiftlik
61 Şaziye ÖnderIğdırMerkez
62 Neşegül CanIğdırTuzluca
63 Hanım DerinsuIğdırHalfeli
64 Gönül ÇelikIğdırAralık
65 Güldane KılıçKars 
66Emel Sayın KarsSelim
67Pervin Tumbul KarsSarıkamış
68 Türkan İlkkanKarsKağızman
69 Şengül ErkmenKarsDigor
70 Fatma ÇarkanKarsSusuz
71 Münevver SubaşıKarsDağpınar
72 Esin Akgül GüneşKonyaKulu
73 Hafize AymelekMardin 
74Sara Kaya MardinNusaybin
75Zeynep Sipçik MardinDargeçit
76Necla Yıldırım MardinMazıdağı
77Sebahat Çetinkaya MardinDerik
78Nilüfer Elik Yılmaz MardinYeşilli
79 Leyla SalmanMardinKızıltepe
80 Leyla Sevinç BozanMardinArtuklu
81 Gurbet TekinMardinSavur
82 İpek GüneşMardinÖmerli
83Sibel Yiğittekin Mersin 
84 Yüksel MutluMersinAkdeniz
85 Emine KocadağMersinToroslar
86 Saniye AbayMersinYenişehir
87 Seher PeşmenMersinTarsus
88 Halide BulakMuş 
89Figen Yaşar MuşBulanık
90Sabite Ekinci MuşVarto
91 Belkıs EpözdemirSiirt 
92 Eda KilisSiirtEruh
93 Hatice SeviptekinSiirtKurtalan
94 Ayten SezginSiirtZiyaret
95 Özlem OnukŞırnak 
96Rabia Tekas ŞırnakBaşverimli
97Zeynep Üren ŞırnakUludere
98Leyla İmret ŞırnakCizre
99Seyran Arğan ŞırnakBeytülşebap
100 Nevin OymanŞırnakİdil
101 Evin İğdiŞırnakGüçlükonak
102 Yıldız DalmışŞırnakHilal
103 Leyla YıldızŞırnakBalveren
104 Evindar AkmanŞırnakSırtköyü
105 Leyla AkçaUrfa 
106Gülay Koca Öztürkoğlu UrfaKaraköprü
107 Fatma DoğanUrfaBozova
108 Zuhal EkmezUrfaSuruç
109Aliye Kızıldamar UrfaBilecik
110 Sevinç ÖzipekUrfaSiverek
111 Hatice ÇobanVan 
112 Hadice GünelVanTuşba
113Aygül Bidav Vanİpekyolu
114Sevil Çetin VanEdremit
115Diba Ermiş Keskin VanErciş
116Handan Bağcı VanÖzalp
117 Aynur TarhanVanBaşkale
118 Yıldız ÇetinVanGürpınar
119 Safure GüneşVanMuradiye
120 Gönül DenizVanGevaş
121 Suna AtabayVanÇaldıran
122 Zilan AldatmazVanSaray
123 Leyla AksuVanBahçesaray
124 Evin KeveVanÇatak

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP)

232 yerde 169 kadın belediye başkan adayından 50'si başkan, 119'u eşbaşkan adayı

2014 Yerel Seçimleri Kadın Başkan Adayları

 Kadın Adayların Adı Soyadıİlİlçe
BaşkanEşbaşkan
1 Leyla UyarAdana 
2 Meliha VarışlıAdanaSeyhan
3 Fatma KangırtayAdanaFeke
4 Serap Yurtman AkkaşAdanaSaimbeyli
5 Nurten ErözgünAdanaYumurtalık
6 Sadet Suna GülşenAdanaKozan
7 Nursel KocabeyAdanaSarıçam
8 Fatma ŞahiAdanaÇukurova
9 Beyhan GünyeliAdanaYüregir
10 Songül AlverAdanaCeyhan
11 Dilber KöseAmasya 
12Mevlüde Çırpan AmasyaMerzifon
13 Songül Abdi ErolAnkara 
14 Sinem CoşkunAnkaraHaymana
15Nurcan Avşar AnkaraElmadağ
16Figen Öncü AnkaraBala
17İpek Gür AnkaraAltındağ
18Derya Örs AnkaraEtimesgut
19Öznur Şahin AnkaraMamak
20İlknur Bilgen AnkaraYeni Mahalle
21 Meliha ÖzcanAnkaraPolatlı
22 Ayfer ÜnaldıAnkaraSincan
23Zahide Songül Antalya 
24 Meki PınarAntalyaAksu
25Özden Saldıran AntalyaMuratpaşa
26 Fulya DurmuşAntalyaKaş
27Kamile Yılmaz AntalyaKonyaaltı
28Sevil Şerefhanoğlu AntalyaManavgat
29 Birgül DemirelAntalyaKemer
30 Berivan ÇelikAntalyaKepez
31 Nuriye ErdenAydın 
32 Mennur ÇetinAydınEfeler
33 Azize YakoğluAydınGermencik
34 Songül AvşarAydınİncirliova
35 Güllü ZorluAydınKöşk
36 Nermin OğuzAydınKuşadası
37 Şadiye BulutAydınNazilli
38 Tazegül KamiloğluAydınSöke
39 Hürriyet KızılBalıkesir 
40 Piraye PaymanBalıkesirAyvalık
41 Necla Çakar ŞentürkBalıkesirBurhaniye
42 Yurdanur GüvenBalıkesirEdremit
43 Nurkan Çelik BüyükBursa 
44 Elif Gültekin BilirBursaGemlik
45 Özlem NarinBursaKestel
46 Pınar ŞanlıBursaMudanya
47 Ferdana KılıçBursaNilüfer
48 Nermin KayaBursaOsmangazi
49 Ayşe KarayazıcıDenizliPamukkale
50 Heval Yıldız KarasuEskişehirOdunpazarı
51Ceren Tekin EskişehirTepebaşı
52 Süheyla AdıgüzelGiresun 
53 Yeter Yayla VeisoğluGiresunBulancak
54 Esra AkbulutHatayAntakya
55 Delile KaplanHatayDefne
56 Gülcan OğuzHatayErzin
57 Semiremi ÇooğullarıHatayDörtyol
58 Lora ÇaparHataySamandağ
59 Pınar Aydınlarİstanbul 
60 Hatice VuralİstanbulArnavutköy
61Nesibe İnci İncesağır İstanbulAtaşehir
62Zehra Şahin Yeşil İstanbulAvcılar
63 Semra GürbüzİstanbulBüyükçekmece
64 Canan CananİstanbulBahçelievler
65 İmran SöğütİstanbulBayrampaşa
66 Göğercin TuranİstanbulBağcılar
67 Nurten BakırcıoğluİstanbulBakırköy
68 Ayşe KaradağİstanbulBaşakşehir
69 Sevda BayramoğluİstanbulBeşiktaş
70 Neriman Birgül HakanİstanbulBeykoz
71 Rahime İldemir BayrakİstanbulBeylikdüzü
72Seyhan Alma İstanbulBeyoğlu
73Serpil Kemalbay Pekgözegü İstanbulÇekmeköy
74Nuriye Avşar İstanbulEsenler
75 Devrim Avcı ÖzkurtİstanbulEsenyurt
76Asya Ülker İstanbulEyüp
77 Menice ÇelikİstanbulFatih
78 Feray MertoğluİstanbulGaziosmanpaşa
79 Müzeyyen ÖlmezİstanbulGüngören
80Mukaddes Çelik İstanbulKadıköy
81Ayten Kaya İstanbulKağıthane
82Hatice Doğan İstanbulKartal
83 Hatice AltınışıkİstanbulKüçükçekmece
84 Halise Gülistan DikenİstanbulMaltepe
85 Pınar YavuzİstanbulPendik
86 Nahide KılıçİstanbulSancaktepe
87Şehriban Küçükkeleş Oğus İstanbulSarıyer
88 Tuğba BaldazİstanbulSilivri
89Asiye Kolçak İstanbulSultanbeyli
90Meltem Teker İstanbulSultangazi
91 Lale İbekİstanbulŞile
92Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu İstanbulŞişli
93 Zöhre EvrenİstanbulTuzla
94 Seray DenizİstanbulÜmraniye
95 Ayşecik YıldızİstanbulÜsküdar
96 Filiz ÇakırİstanbulZeytinburnu
97 Pınar Türkİzmir 
98Bircan Karakaya İzmirAliağa
99 Pervin EsenİzmirBalçova
100 Sitti DoluİzmirBayındır
101Ayten Marangoz İzmirBayraklı
102 Nevin AytekinİzmirBornova
103 Hoybin DinlerİzmirBuca
104Özlem Ayşe Önal İzmirÇeşme
105 Başak AtılganİzmirÇiğli
106Semra Uzunok İzmirDikili
107Sibel Kalaycı İzmirFoça
108Zühal Çelebi İzmirGaziemir
109Fikriye Birsen İzmirGüzelbahçe
110 Meryem ÇakmakİzmirKarabağlar
111Şule Ayhan İzmirKarşıyaka
112Sakine Sarısaltık İzmirKemalpaşa
113Yıldız Çelik İzmirKonak
114Halime Akdağ İzmirMenderes
115 Ümit Fatma FıratİzmirMenemen
116Edibe Çiçek İzmirSeferihisar
117Sebahat Kuş İzmirTire
118 Gücan KızıldağİzmirTorbalı
119Sibel Çakır İzmirUrla
120Ayşenur Vaizoğlu KahramanmaraşElbistan
121 Güllü BulutKahramanmaraşNurhak
122Ayşe Sonzamancı KahramanmaraşPazarcık
123 Güler ÇiçekKayseriSarız
124Nilay Etiler Lordoğlu Kocaeli 
125 Eylem GüleserKocaeliDilovası
126 Dilber ÖrnekKocaeliÇayırova
127 Hakime KahramanKocaeliDarıca
128Didem Çelik KocaeliDerince
129 Hürriyet SayğıKocaeliİzmit
130 Zilan YelerKocaeliKandıra
131Canan Kahraman KocaeliKaramürsel
132 Aysel GüzelKocaeliKartepe
133 Şamama KoçakKocaeliKörfez
134 Perihan YücekayaMalatyaAkçadağ
135 Birgül BoztepeMalatyaArguvan
136 Sevgi ÇınarMalatyaBattalgazi
137 Songül CebeMalatyaDarande
138 Asiye SertkayaMalatyaArapgir
139 Sevim Şimşek BayramMalatyaDoğanşehir
140 Tülay KınıkMalatyaKuluncak
141 Ayten PolatMalatyaYeşilyurt Merkez
142 Sebahat KarahanMalatyaYazıhan
143 Zeynep KorkmazManisaAlaşehir
144 Songül OruçManisaSalihli
145 Gülsün TozanManisaSaruhanlı
146 Leyla KarakülükManisaŞehzadeler
147 Latife YanatManisaTurgutlu
148 Hasret ÇetinManisaYunusemre
149Ayşe Erdem Muğla 
150 Neslihan KolMuğlaMenteşe
151 Ayten GümüşelMuğlaMilas
152 Figen ŞendikmenMuğlaBodrum
153 Çiğdem ErkanMuğlaDatça
154 Ayşe CoşkunMuğlaFethiye
155 Kelime PolatMuğlaKöyceğiz
156Emil Eker MuğlaMarmaris
157 Huriye GirginMuğlaOrtaca
158 Esma ŞaşmazMuğlaSeydikemer
159 Nevin KayaNiğde 
160Mukaddes Akdeniz Tekirdağ 
161 Şehnaz KayaTekirdağÇerkezköy
162Fisun İşcan TekirdağÇorlu
163 Özlem SerenTekirdağMarmara Ereğlisi
164 Canan BüyüktaşTekirdağSüleymanpaşa
165 Sehem ÖnürmeYalova 
166 Ayşe UrhanZonguldak 

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP)

73 yerde 3 kadın belediye başkan adayı

2014 Yerel Seçimleri Kadın Başkan Adayları

 Kadın Adayların
Adı Soyadı		İlİlçeBelde
1Perihan SertAntalyaAlanya 
2Nazmiye KabadayıGiresunDoğankent 
3Melahat Üzgün ÇakırSakaryaAdapazarı 

İŞÇİ PARTİSİ (İP)

74 yerde 5 kadın belediye başkan adayı

2014 Yerel Seçimleri Kadın Başkan Adayları

 Kadın Adayların
Adı Soyadı		İlİlçeBelde
1Binnur ŞuvalıAydınNazilli 
2Sibel AslantürkAydınKuşadası 
3Müjde OnatİzmirKaraburun 
4Gülgün BudakİzmirGüzelbahçe 
5Ezgi DaryürekManisa  

LİBERAL DEMOKRAT PARTİ (LDP)

36 yerde 9 kadın belediye başkan adayı

2014 Yerel Seçimleri Kadın Başkan Adayları

 Kadın Adayların
Adı Soyadı		İlİlçeBelde
 
     
1Şule Kılıçarslanİstanbul  
2Nihal Şahin YamanİstanbulBaşakşehir 
3Sibel LilioğluİstanbulBeykoz 
4Ebru GünerİstanbulKartal 
5Şenat AkyolİstanbulSilivri 
6Dilek BalkanİstanbulSultanbeyli 
7Özlem GökdemirİstanbulSultangazi 
8Mine GültekinMuğla  
9Sevinç LikRize  

ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ (ÖDP)

5 yerde 1 kadın belediye başkan adayı

2014 Yerel Seçimleri Kadın Başkan Adayları

 Kadın Adayların
Adı Soyadı		İlİlçeBelde
1Fadime GençUşak  

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

8 yerde 1 kadın belediye başkan adayı

2014 Yerel Seçimleri Kadın Başkan Adayları

 Kadın Adayların
Adı Soyadı		İlİlçeBelde
1Sevra BaklacıHatayDefne 

HÜDAPAR 15 yerde seçime giriyor, hiç kadın belediye başkan adayı göstermedi.

SP 1394 yerde seçime giriyor, hiç kadın belediye başkan adayı göstermedi.

Paylaştığı değerli bilgilerden dolayı Kadın Koalisyonu’na teşekkür ederiz.

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