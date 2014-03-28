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2014 Yerel Seçimleri Kadın Başkan Adayları
Hangi partiden ve ilden kaç kadın aday var?
2014 Türkiye Yerel Seçimleri 30 Mart Pazar günü yapılacak. Peki, bu seçimlerde hangi partiden kaç kadın aday var merak ediyor musunuz? Seçim gününe doğru geri sayım devam ederken biz de merak edilen bu konuyu sizler için araştırdık. İşte 2014 Yerel Seçimleri’nde siyasi partilere göre kadın adaylar ve aday gösterilen yerlerin listesi…
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AKP)
1394 adaydan 16'sı kadın
|Kadın Adayların
Adı Soyadı
|İl
|İlçe
|Belde
|1
|Havva Yıldırım
|Ankara
|Güdül
|2
|Filiz Ulusoy
|Ankara
|Kalecik
|3
|Irina Balcı
|Antalya
|Konyaaltı
|4
|Nevriye Derdiyok
|Ardahan
|Damal
|5
|Fethiye Atlı
|Elazığ
|Keban
|6
|Ayşe Güney
|Eskişehir
|Mahmudiye
|7
|Fatma Şahin
|Gaziantep
|8
|Aynur Zorlukaya
|Gümüşhane
|Kürtün
|Özkürtün
|9
|Edibe Sözen
|İstanbul
|Maltepe
|10
|İlknur Denizli
|İzmir
|Konak
|11
|Esra Aksoy
|Kırıkkale
|Keskin
|12
|Ezgin Çelik
|Kırklareli
|Lüleburgaz
|Büyükkarıştıran
|13
|Fatma Toru
|Konya
|Meram
|14
|Nimet Demir
|Şırnak
|Merkez
|Kumçatı
|15
|Özlem Yemişçi
|Tekirdağ
|Çorlu
|16
|Çeşminaz Güraslan
|Tokat
|Pazar
|Üzümören
CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP)
1180 adaydan 51'i kadın
|Kadın Adayların
Adı Soyadı
|İl
|İlçe
|Belde
|1
|İlhan Şahin
|Adana
|Karaisalı
|2
|Sevinç Özdemir
|Afyon
|Sandıklı
|Akharım
|3
|Ümmühan Özpınar
|Afyon
|Merkez
|Değirmenayvalı
|4
|Zehra Özyol
|Amasya
|Gümüşhacıköy
|5
|Hüsniye Erdoğan
|Ankara
|Pursaklar
|6
|Özlem Çerçioğlu
|Aydın
|7
|Fadime Orbay
|Aydın
|İncirliova
|8
|Ferda Çağlar Erkut
|Aydın
|Nazilli
|9
|Seda Ağar
|Batman
|Hasankeyf
|10
|Ayfer Araz
|Batman
|Sason
|Yücebağ
|11
|Mehtap Özcan Mısırlıoğlu
|Bolu
|12
|Nigar Türksoy
|Bolu
|Göynük
|13
|Birsen Çelik
|Denizli
|Bozkurt
|14
|Ayşe Yelkovan
|Diyarbakır
|Kayapınar
|15
|Halime Karakoç
|Elazığ
|Kovancılar
|16
|Nurhayat Üst
|Erzurum
|Olur
|17
|Fatma Cevahir Karaibrahim Canik
|Giresun
|Bulancak
|18
|Nesrin Seferoğlu Bayhan
|Giresun
|Alucra
|19
|Şaduman Akçay
|Giresun
|Merkez
|Duroğlu
|20
|Zübeyde Silleli
|Isparta
|Atabey
|21
|Ayşe Şerifoğlu
|Isparta
|Şarkikaraağaç
|Çiçekpınar
|22
|Handan Toprak
|İstanbul
|Avcılar
|23
|Aylin Kotil
|İstanbul
|Beyoğlu
|24
|Sibel Uyar
|İzmir
|Urla
|25
|Sema Pekdaş
|İzmir
|Konak
|26
|Ülkü Eren
|Kahramanmaraş
|Onikişubat
|27
|Merih Ünver
|Karaman
|28
|Seher Gücal
|Karaman
|Ermenek
|Güneyyurt
|29
|Nazlı Erdoğan
|Kayseri
|Talas
|30
|İnci Tunç
|Kırıkkale
|Merkez
|Kavaklı
|31
|Aysun Kılınç
|Kocaeli
|Başiskele
|32
|Ayşe Kadıoğlu
|Konya
|Bozkır
|33
|Nuran Altunseven
|Kütahya
|34
|Halide Ak
|Mersin
|Gülnar
|35
|Hülya Sağlam
|Osmaniye
|Bahçe
|36
|Mine Orhon
|Rize
|37
|Demet Akay
|Rize
|Çamlıhemşin
|38
|Zehra Gök
|Sakarya
|Arifiye
|39
|Fatma Kurtuluş
|Sakarya
|Adapazarı
|40
|Gülümser Heper
|Sivas
|41
|Hale Soran
|Şanlıurfa
|42
|Hadiye Ardahanlı
|Tokat
|43
|Yasemin Yıldırım
|Tokat
|Niksar
|44
|Emine Alyüz
|Tokat
|Merkez
|Emirseyit
|45
|Emel Saral
|Trabzon
|Of
|46
|Naciye Çelik
|Trabzon
|Sürmene
|47
|Nevzer Uzun
|Trabzon
|Köprübaşı
|48
|Fatma Aras
|Van
|Çatak
|49
|Songül Malkoç
|Zonguldak
|Devrek
|50
|Zerrin Güneş
|Zonguldak
|Çaycuma
|Saltukova
|51
|Nazan Polat
|Zonguldak
|Merkez
|Elvanpazarcık
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP)
1394 adaydan 35'i kadın
|Kadın Adayların
Adı Soyadı
|İl
|İlçe
|Belde
|1
|Gülseren Polat
|Adıyaman
|Besni
|2
|Ayşe Genç
|Artvin
|Ardanuç
|3
|Neslihan Albay
|Artvin
|Hopa
|4
|Hilal Subaşı
|Bilecik
|Merkez
|Bayırköy
|5
|Selen Kınalı
|Burdur
|Altınyayla(Dirmil)
|6
|Sevim Öz
|Çanakkale
|Çan
|7
|Aliye Ertopçu
|Çanakkale
|Lapseki
|Umurbey
|8
|Emine Ünal Gümüş
|Çanakkale
|Yenice
|9
|Menekşe Aktaş
|Diyarbakır
|Çüngüş
|10
|Asuman Cihan
|Eskişehir
|Alpu
|11
|Lelifer Sarıbaş
|Eskişehir
|Beylikova
|12
|Emine Edizgil
|Eskişehir
|Odunpazarı (M)
|13
|Belkıs Öztunç
|Hakkari
|14
|Müzzeyyen Ümit
|Hakkari
|Yüksekova
|Esendere
|15
|İnci Demirel
|İstanbul
|Avcılar (M)
|16
|Saliha Şengül
|İzmir
|Kiraz
|17
|Neslihan Koca Nergiz
|K.Maraş
|Dulkadiroğlu (M)
|18
|Satı Karakaş
|Kastamonu
|Daday
|19
|Derya Bulut
|Kırklareli
|20
|Hülya Gürman
|Kırklareli
|Babaeski
|Büyükmandıra
|21
|Mine Sezer
|Konya
|Selçuklu (M)
|22
|Güzün Koçak
|Malatya
|Pütürge
|23
|Fidan İişcan
|Mardin
|Midyat
|24
|Nevin Oğuz
|Mardin
|Yeşilli
|25
|Canan Taşbulak
|Muş
|Merkez
|Karaağaçlı
|26
|Yağmur Dayı
|Muş
|Merkez
|Serinova
|27
|Nuran Değirmenci
|Niğde
|Merkez
|Yeşilgölcük
|28
|Oya Arapoğlu
|Sakarya
|Sapanca (M)
|29
|Kübra Sever Taşkıran
|Tokat
|Yeşilyurt
|30
|Figen Aytimur
|Tunceli
|Pülümür
|31
|Muazzez Çakırgöz
|Van
|Tuşba (M)
|32
|Tuba Koca
|Yalova
|Altınova
|Tavşanlı
|33
|Hacer Fakılı
|Yalova
|Çınarcık
|Koru
|34
|Nurşen Yılmaz
|Zonguldak
|Gökçebey
|35
|Hülya Akdeniz
|Zonguldak
|Kilimli
BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ (BDP)
224 yerde 124 kadın belediye başkan adayından
31'i başkan, 93'ü eşbaşkan adayı
|Kadın Adayların Adı Soyadı
|İl
|İlçe
|Başkan
|Eşbaşkan
|1
|Zehra Yanardağ
|Adıyaman
|Kahta
|2
|Cemile Büyükşahin
|Adıyaman
|Balam
|3
|Nimet Öztırak
|Adıyaman
|Besni
|4
|Mukaddes Kubilay
|Ağrı
|Merkez
|5
|Hazal Aras
|Ağrı
|Diyadin
|6
|Delal Tekdemir
|Ağrı
|Doğubeyazıt
|7
|Nurhan Karadağ
|Ağrı
|Patnos
|8
|Bircan Burç
|Ağrı
|Taşlıçay
|9
|Şerife Günhan
|Ağrı
|Eleşkirt
|10
|Ayhan Ünlü
|Antep
|11
|Emine Kaya
|Antep
|Islahiye
|12
|Cahide Mutlu
|Antep
|Şehitkamil
|13
|Halime Aka
|Antep
|Nizip
|14
|Ayşegül Çoban
|Ardahan
|15
|Yeliz Çapur
|Ardahan
|Göle
|16
|Gülistan Akel
|Batman
|17
|Rahşan Çarboğa
|Batman
|Kozluk
|18
|Zeynep Oduncu
|Batman
|Gercüş
|19
|Dicle Erdem
|Batman
|Beşiri
|20
|Nezahat Toprak
|Batman
|Hasankeyf
|21
|Melike Kaya
|Batman
|Bekirhan
|22
|Gülcemal Erdinç
|Batman
|Balpınar
|23
|Hidayet Tiryaki
|Batman
|İkiköprü
|24
|Zarife Karasungur
|Bingöl
|25
|Müzeyyen Bilgin
|Bingöl
|Genç
|26
|Asiye Ülker Kılıç
|Bingöl
|Karlıova
|27
|Fazilet Tekin
|Bingöl
|Kığı
|28
|Nazlı Serin
|Bingöl
|Sancak
|29
|Nevin Taşdemir
|Bitlis
|30
|Ruken Yıldırım
|Bitlis
|Hizan
|31
|Müesser Güneş
|Bitlis
|Ahlat
|32
|Nazime Avras
|Bitlis
|Norşin
|33
|Leyla Çevik
|Bitlis
|Adilcevaz
|34
|Esma Gümüş
|Bitlis
|Mutki
|35
|Servin Karakoç
|Bitlis
|Ovakışla
|36
|Hanım Çelik
|Bitlis
|Yolalan
|37
|Meral Yargı
|Bitlis
|Günkırı
|38
|Meral Gündoğan
|Dersim
|Mazgirt
|39
|Gülten Kışanak
|Diyarbakır
|40
|Birsen Kaya Akat
|Diyarbakır
|Bağlar
|41
|Fatma Arşimet
|Diyarbakır
|Kayapınar
|42
|Ülkü Baytaş
|Diyarbakır
|Yenişehir
|43
|Fatma Şık Barut
|Diyarbakır
|Sur
|44
|Rezan Zuğurli
|Diyarbakır
|Lice
|45
|Güler Özavcı Doğu
|Diyarbakır
|Hazro
|46
|Yüksel Bodakçı
|Diyarbakır
|Silvan
|47
|Cemile Eminoğlu
|Diyarbakır
|Bismil
|48
|Petek Çapanoğlu
|Diyarbakır
|Eğil
|49
|Aygül Taşkın
|Diyarbakır
|Ergani
|50
|Sadiye Süer Baran
|Diyarbakır
|Kulp
|51
|Rukiye Eryılmaz
|Diyarbakır
|Çınar
|52
|Zuhal Odabaşı
|Diyarbakır
|Çermik
|53
|Fevziye Arıkan
|Diyarbakır
|Dicle
|54
|Berivan Elif Kılıç
|Diyarbakır
|Kocaköy
|55
|Dilek Hatipoğlu
|Hakkari
|56
|Ruken Yetişkin
|Hakkari
|Yüksekova
|57
|Dilber Uzunköprü
|Hakkari
|Esendere
|58
|Nahide Yıldız
|Hakkari
|Şemdinli
|59
|Hilal Duman
|Hakkari
|Çukurca
|60
|Özlem Metin
|Hakkari
|Büyükçiftlik
|61
|Şaziye Önder
|Iğdır
|Merkez
|62
|Neşegül Can
|Iğdır
|Tuzluca
|63
|Hanım Derinsu
|Iğdır
|Halfeli
|64
|Gönül Çelik
|Iğdır
|Aralık
|65
|Güldane Kılıç
|Kars
|66
|Emel Sayın
|Kars
|Selim
|67
|Pervin Tumbul
|Kars
|Sarıkamış
|68
|Türkan İlkkan
|Kars
|Kağızman
|69
|Şengül Erkmen
|Kars
|Digor
|70
|Fatma Çarkan
|Kars
|Susuz
|71
|Münevver Subaşı
|Kars
|Dağpınar
|72
|Esin Akgül Güneş
|Konya
|Kulu
|73
|Hafize Aymelek
|Mardin
|74
|Sara Kaya
|Mardin
|Nusaybin
|75
|Zeynep Sipçik
|Mardin
|Dargeçit
|76
|Necla Yıldırım
|Mardin
|Mazıdağı
|77
|Sebahat Çetinkaya
|Mardin
|Derik
|78
|Nilüfer Elik Yılmaz
|Mardin
|Yeşilli
|79
|Leyla Salman
|Mardin
|Kızıltepe
|80
|Leyla Sevinç Bozan
|Mardin
|Artuklu
|81
|Gurbet Tekin
|Mardin
|Savur
|82
|İpek Güneş
|Mardin
|Ömerli
|83
|Sibel Yiğittekin
|Mersin
|84
|Yüksel Mutlu
|Mersin
|Akdeniz
|85
|Emine Kocadağ
|Mersin
|Toroslar
|86
|Saniye Abay
|Mersin
|Yenişehir
|87
|Seher Peşmen
|Mersin
|Tarsus
|88
|Halide Bulak
|Muş
|89
|Figen Yaşar
|Muş
|Bulanık
|90
|Sabite Ekinci
|Muş
|Varto
|91
|Belkıs Epözdemir
|Siirt
|92
|Eda Kilis
|Siirt
|Eruh
|93
|Hatice Seviptekin
|Siirt
|Kurtalan
|94
|Ayten Sezgin
|Siirt
|Ziyaret
|95
|Özlem Onuk
|Şırnak
|96
|Rabia Tekas
|Şırnak
|Başverimli
|97
|Zeynep Üren
|Şırnak
|Uludere
|98
|Leyla İmret
|Şırnak
|Cizre
|99
|Seyran Arğan
|Şırnak
|Beytülşebap
|100
|Nevin Oyman
|Şırnak
|İdil
|101
|Evin İğdi
|Şırnak
|Güçlükonak
|102
|Yıldız Dalmış
|Şırnak
|Hilal
|103
|Leyla Yıldız
|Şırnak
|Balveren
|104
|Evindar Akman
|Şırnak
|Sırtköyü
|105
|Leyla Akça
|Urfa
|106
|Gülay Koca Öztürkoğlu
|Urfa
|Karaköprü
|107
|Fatma Doğan
|Urfa
|Bozova
|108
|Zuhal Ekmez
|Urfa
|Suruç
|109
|Aliye Kızıldamar
|Urfa
|Bilecik
|110
|Sevinç Özipek
|Urfa
|Siverek
|111
|Hatice Çoban
|Van
|112
|Hadice Günel
|Van
|Tuşba
|113
|Aygül Bidav
|Van
|İpekyolu
|114
|Sevil Çetin
|Van
|Edremit
|115
|Diba Ermiş Keskin
|Van
|Erciş
|116
|Handan Bağcı
|Van
|Özalp
|117
|Aynur Tarhan
|Van
|Başkale
|118
|Yıldız Çetin
|Van
|Gürpınar
|119
|Safure Güneş
|Van
|Muradiye
|120
|Gönül Deniz
|Van
|Gevaş
|121
|Suna Atabay
|Van
|Çaldıran
|122
|Zilan Aldatmaz
|Van
|Saray
|123
|Leyla Aksu
|Van
|Bahçesaray
|124
|Evin Keve
|Van
|Çatak
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP)
232 yerde 169 kadın belediye başkan adayından 50'si başkan, 119'u eşbaşkan adayı
|Kadın Adayların Adı Soyadı
|İl
|İlçe
|Başkan
|Eşbaşkan
|1
|Leyla Uyar
|Adana
|2
|Meliha Varışlı
|Adana
|Seyhan
|3
|Fatma Kangırtay
|Adana
|Feke
|4
|Serap Yurtman Akkaş
|Adana
|Saimbeyli
|5
|Nurten Erözgün
|Adana
|Yumurtalık
|6
|Sadet Suna Gülşen
|Adana
|Kozan
|7
|Nursel Kocabey
|Adana
|Sarıçam
|8
|Fatma Şahi
|Adana
|Çukurova
|9
|Beyhan Günyeli
|Adana
|Yüregir
|10
|Songül Alver
|Adana
|Ceyhan
|11
|Dilber Köse
|Amasya
|12
|Mevlüde Çırpan
|Amasya
|Merzifon
|13
|Songül Abdi Erol
|Ankara
|14
|Sinem Coşkun
|Ankara
|Haymana
|15
|Nurcan Avşar
|Ankara
|Elmadağ
|16
|Figen Öncü
|Ankara
|Bala
|17
|İpek Gür
|Ankara
|Altındağ
|18
|Derya Örs
|Ankara
|Etimesgut
|19
|Öznur Şahin
|Ankara
|Mamak
|20
|İlknur Bilgen
|Ankara
|Yeni Mahalle
|21
|Meliha Özcan
|Ankara
|Polatlı
|22
|Ayfer Ünaldı
|Ankara
|Sincan
|23
|Zahide Songül
|Antalya
|24
|Meki Pınar
|Antalya
|Aksu
|25
|Özden Saldıran
|Antalya
|Muratpaşa
|26
|Fulya Durmuş
|Antalya
|Kaş
|27
|Kamile Yılmaz
|Antalya
|Konyaaltı
|28
|Sevil Şerefhanoğlu
|Antalya
|Manavgat
|29
|Birgül Demirel
|Antalya
|Kemer
|30
|Berivan Çelik
|Antalya
|Kepez
|31
|Nuriye Erden
|Aydın
|32
|Mennur Çetin
|Aydın
|Efeler
|33
|Azize Yakoğlu
|Aydın
|Germencik
|34
|Songül Avşar
|Aydın
|İncirliova
|35
|Güllü Zorlu
|Aydın
|Köşk
|36
|Nermin Oğuz
|Aydın
|Kuşadası
|37
|Şadiye Bulut
|Aydın
|Nazilli
|38
|Tazegül Kamiloğlu
|Aydın
|Söke
|39
|Hürriyet Kızıl
|Balıkesir
|40
|Piraye Payman
|Balıkesir
|Ayvalık
|41
|Necla Çakar Şentürk
|Balıkesir
|Burhaniye
|42
|Yurdanur Güven
|Balıkesir
|Edremit
|43
|Nurkan Çelik Büyük
|Bursa
|44
|Elif Gültekin Bilir
|Bursa
|Gemlik
|45
|Özlem Narin
|Bursa
|Kestel
|46
|Pınar Şanlı
|Bursa
|Mudanya
|47
|Ferdana Kılıç
|Bursa
|Nilüfer
|48
|Nermin Kaya
|Bursa
|Osmangazi
|49
|Ayşe Karayazıcı
|Denizli
|Pamukkale
|50
|Heval Yıldız Karasu
|Eskişehir
|Odunpazarı
|51
|Ceren Tekin
|Eskişehir
|Tepebaşı
|52
|Süheyla Adıgüzel
|Giresun
|53
|Yeter Yayla Veisoğlu
|Giresun
|Bulancak
|54
|Esra Akbulut
|Hatay
|Antakya
|55
|Delile Kaplan
|Hatay
|Defne
|56
|Gülcan Oğuz
|Hatay
|Erzin
|57
|Semiremi Çooğulları
|Hatay
|Dörtyol
|58
|Lora Çapar
|Hatay
|Samandağ
|59
|Pınar Aydınlar
|İstanbul
|60
|Hatice Vural
|İstanbul
|Arnavutköy
|61
|Nesibe İnci İncesağır
|İstanbul
|Ataşehir
|62
|Zehra Şahin Yeşil
|İstanbul
|Avcılar
|63
|Semra Gürbüz
|İstanbul
|Büyükçekmece
|64
|Canan Canan
|İstanbul
|Bahçelievler
|65
|İmran Söğüt
|İstanbul
|Bayrampaşa
|66
|Göğercin Turan
|İstanbul
|Bağcılar
|67
|Nurten Bakırcıoğlu
|İstanbul
|Bakırköy
|68
|Ayşe Karadağ
|İstanbul
|Başakşehir
|69
|Sevda Bayramoğlu
|İstanbul
|Beşiktaş
|70
|Neriman Birgül Hakan
|İstanbul
|Beykoz
|71
|Rahime İldemir Bayrak
|İstanbul
|Beylikdüzü
|72
|Seyhan Alma
|İstanbul
|Beyoğlu
|73
|Serpil Kemalbay Pekgözegü
|İstanbul
|Çekmeköy
|74
|Nuriye Avşar
|İstanbul
|Esenler
|75
|Devrim Avcı Özkurt
|İstanbul
|Esenyurt
|76
|Asya Ülker
|İstanbul
|Eyüp
|77
|Menice Çelik
|İstanbul
|Fatih
|78
|Feray Mertoğlu
|İstanbul
|Gaziosmanpaşa
|79
|Müzeyyen Ölmez
|İstanbul
|Güngören
|80
|Mukaddes Çelik
|İstanbul
|Kadıköy
|81
|Ayten Kaya
|İstanbul
|Kağıthane
|82
|Hatice Doğan
|İstanbul
|Kartal
|83
|Hatice Altınışık
|İstanbul
|Küçükçekmece
|84
|Halise Gülistan Diken
|İstanbul
|Maltepe
|85
|Pınar Yavuz
|İstanbul
|Pendik
|86
|Nahide Kılıç
|İstanbul
|Sancaktepe
|87
|Şehriban Küçükkeleş Oğus
|İstanbul
|Sarıyer
|88
|Tuğba Baldaz
|İstanbul
|Silivri
|89
|Asiye Kolçak
|İstanbul
|Sultanbeyli
|90
|Meltem Teker
|İstanbul
|Sultangazi
|91
|Lale İbek
|İstanbul
|Şile
|92
|Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu
|İstanbul
|Şişli
|93
|Zöhre Evren
|İstanbul
|Tuzla
|94
|Seray Deniz
|İstanbul
|Ümraniye
|95
|Ayşecik Yıldız
|İstanbul
|Üsküdar
|96
|Filiz Çakır
|İstanbul
|Zeytinburnu
|97
|Pınar Türk
|İzmir
|98
|Bircan Karakaya
|İzmir
|Aliağa
|99
|Pervin Esen
|İzmir
|Balçova
|100
|Sitti Dolu
|İzmir
|Bayındır
|101
|Ayten Marangoz
|İzmir
|Bayraklı
|102
|Nevin Aytekin
|İzmir
|Bornova
|103
|Hoybin Dinler
|İzmir
|Buca
|104
|Özlem Ayşe Önal
|İzmir
|Çeşme
|105
|Başak Atılgan
|İzmir
|Çiğli
|106
|Semra Uzunok
|İzmir
|Dikili
|107
|Sibel Kalaycı
|İzmir
|Foça
|108
|Zühal Çelebi
|İzmir
|Gaziemir
|109
|Fikriye Birsen
|İzmir
|Güzelbahçe
|110
|Meryem Çakmak
|İzmir
|Karabağlar
|111
|Şule Ayhan
|İzmir
|Karşıyaka
|112
|Sakine Sarısaltık
|İzmir
|Kemalpaşa
|113
|Yıldız Çelik
|İzmir
|Konak
|114
|Halime Akdağ
|İzmir
|Menderes
|115
|Ümit Fatma Fırat
|İzmir
|Menemen
|116
|Edibe Çiçek
|İzmir
|Seferihisar
|117
|Sebahat Kuş
|İzmir
|Tire
|118
|Gücan Kızıldağ
|İzmir
|Torbalı
|119
|Sibel Çakır
|İzmir
|Urla
|120
|Ayşenur Vaizoğlu
|Kahramanmaraş
|Elbistan
|121
|Güllü Bulut
|Kahramanmaraş
|Nurhak
|122
|Ayşe Sonzamancı
|Kahramanmaraş
|Pazarcık
|123
|Güler Çiçek
|Kayseri
|Sarız
|124
|Nilay Etiler Lordoğlu
|Kocaeli
|125
|Eylem Güleser
|Kocaeli
|Dilovası
|126
|Dilber Örnek
|Kocaeli
|Çayırova
|127
|Hakime Kahraman
|Kocaeli
|Darıca
|128
|Didem Çelik
|Kocaeli
|Derince
|129
|Hürriyet Sayğı
|Kocaeli
|İzmit
|130
|Zilan Yeler
|Kocaeli
|Kandıra
|131
|Canan Kahraman
|Kocaeli
|Karamürsel
|132
|Aysel Güzel
|Kocaeli
|Kartepe
|133
|Şamama Koçak
|Kocaeli
|Körfez
|134
|Perihan Yücekaya
|Malatya
|Akçadağ
|135
|Birgül Boztepe
|Malatya
|Arguvan
|136
|Sevgi Çınar
|Malatya
|Battalgazi
|137
|Songül Cebe
|Malatya
|Darande
|138
|Asiye Sertkaya
|Malatya
|Arapgir
|139
|Sevim Şimşek Bayram
|Malatya
|Doğanşehir
|140
|Tülay Kınık
|Malatya
|Kuluncak
|141
|Ayten Polat
|Malatya
|Yeşilyurt Merkez
|142
|Sebahat Karahan
|Malatya
|Yazıhan
|143
|Zeynep Korkmaz
|Manisa
|Alaşehir
|144
|Songül Oruç
|Manisa
|Salihli
|145
|Gülsün Tozan
|Manisa
|Saruhanlı
|146
|Leyla Karakülük
|Manisa
|Şehzadeler
|147
|Latife Yanat
|Manisa
|Turgutlu
|148
|Hasret Çetin
|Manisa
|Yunusemre
|149
|Ayşe Erdem
|Muğla
|150
|Neslihan Kol
|Muğla
|Menteşe
|151
|Ayten Gümüşel
|Muğla
|Milas
|152
|Figen Şendikmen
|Muğla
|Bodrum
|153
|Çiğdem Erkan
|Muğla
|Datça
|154
|Ayşe Coşkun
|Muğla
|Fethiye
|155
|Kelime Polat
|Muğla
|Köyceğiz
|156
|Emil Eker
|Muğla
|Marmaris
|157
|Huriye Girgin
|Muğla
|Ortaca
|158
|Esma Şaşmaz
|Muğla
|Seydikemer
|159
|Nevin Kaya
|Niğde
|160
|Mukaddes Akdeniz
|Tekirdağ
|161
|Şehnaz Kaya
|Tekirdağ
|Çerkezköy
|162
|Fisun İşcan
|Tekirdağ
|Çorlu
|163
|Özlem Seren
|Tekirdağ
|Marmara Ereğlisi
|164
|Canan Büyüktaş
|Tekirdağ
|Süleymanpaşa
|165
|Sehem Önürme
|Yalova
|166
|Ayşe Urhan
|Zonguldak
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP)
73 yerde 3 kadın belediye başkan adayı
|Kadın Adayların
Adı Soyadı
|İl
|İlçe
|Belde
|1
|Perihan Sert
|Antalya
|Alanya
|2
|Nazmiye Kabadayı
|Giresun
|Doğankent
|3
|Melahat Üzgün Çakır
|Sakarya
|Adapazarı
İŞÇİ PARTİSİ (İP)
74 yerde 5 kadın belediye başkan adayı
|Kadın Adayların
Adı Soyadı
|İl
|İlçe
|Belde
|1
|Binnur Şuvalı
|Aydın
|Nazilli
|2
|Sibel Aslantürk
|Aydın
|Kuşadası
|3
|Müjde Onat
|İzmir
|Karaburun
|4
|Gülgün Budak
|İzmir
|Güzelbahçe
|5
|Ezgi Daryürek
|Manisa
LİBERAL DEMOKRAT PARTİ (LDP)
36 yerde 9 kadın belediye başkan adayı
|Kadın Adayların
Adı Soyadı
|İl
|İlçe
|Belde
|1
|Şule Kılıçarslan
|İstanbul
|2
|Nihal Şahin Yaman
|İstanbul
|Başakşehir
|3
|Sibel Lilioğlu
|İstanbul
|Beykoz
|4
|Ebru Güner
|İstanbul
|Kartal
|5
|Şenat Akyol
|İstanbul
|Silivri
|6
|Dilek Balkan
|İstanbul
|Sultanbeyli
|7
|Özlem Gökdemir
|İstanbul
|Sultangazi
|8
|Mine Gültekin
|Muğla
|9
|Sevinç Lik
|Rize
ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ (ÖDP)
5 yerde 1 kadın belediye başkan adayı
|Kadın Adayların
Adı Soyadı
|İl
|İlçe
|Belde
|1
|Fadime Genç
|Uşak
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
8 yerde 1 kadın belediye başkan adayı
|Kadın Adayların
Adı Soyadı
|İl
|İlçe
|Belde
|1
|Sevra Baklacı
|Hatay
|Defne
HÜDAPAR 15 yerde seçime giriyor, hiç kadın belediye başkan adayı göstermedi.
SP 1394 yerde seçime giriyor, hiç kadın belediye başkan adayı göstermedi.
Paylaştığı değerli bilgilerden dolayı Kadın Koalisyonu’na teşekkür ederiz.