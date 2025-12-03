20 yıllık araştırmaları sonucu ‘mükemmel sağlığın’ sırrını buldu! Ünlü doktor her gün tam dokuz takviye alıyor

Haberin Devamı

Bir immünolog ve sağlık koçu olarak, zamanını takviye formülasyonları geliştirmeye ve optimal dozları hesaplamaya ayıran Dr. Jenna Maccioch, sürekli olarak hangi takviyelerin gerçekten alınmaya değer olduğu ve kendisinin ne kullandığı hakkında sorular alıyor.

Kendisi, iyi bilimsel kanıtlarla desteklenmedikçe hiçbir şeyi desteklemiyor ve takviyelerin iki kategoriye ayrıldığına inanıyor.

İlk grup, güneş ışığına maruz kalmanın zorlaştığı ekim ve mart ayları arasında almamız gerektiği söylenen D vitamini gibi eksiklikleri gideriyor.

İkinci grup ise sağlığı ve uzun ömürlülüğü iyileştirmeyi hedefliyor. Bu alan, bilim insanları arasında fikir ayrılıklarının yaşandığı bir alandır. Bilim insanları, bu gruptaki takviyelerin düşük kaliteli olabileceği, yan etkilere sahip olabileceği ve genellikle sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıklarını mazur göstermek için kullanıldığı konusunda uyarıyor.

SAĞLIĞIN DÖRT TEMEL DİREĞİ

"Sağlığın temelleri, tutarlı bir şekilde yapılması gerçekten zor olan tüm sıkıcı şeylerdir; diyet, yaşam tarzı, uyku ve stres yönetimi" diyen Dr. Macciochi ekledi:

“Ancak bu dört temel direk yerli yerine oturduktan sonra takviyelerin genel sağlığımızı destekleyebileceğine ve iyileştirebileceğine inanıyorum. İçinde çalıştığım sektör nedeniyle, muhtemelen çoğumuzdan daha fazla deneysel davranıyorum. Ancak yakın zamanda vücudumun her bölümünün (kan, dışkı, idrar) tam bir analizini yaptırdım ve her şeyin seviyeleri harikaydı. Yani doğru bir şeyler yapıyorum."

Dr. Macciochi, tüm takviyelerini su ısıtıcısının yanındaki bir kutuda saklıyor ve sabah kahvaltısıyla birlikte alıyor. İşte tavsiye ettiği takviyeler:

1- Bağışıklık ve kırılganlığa karşı koruma için D3 ve K2 vitaminleri

Dr. Macciochi, kışın D3 ve K2 vitaminleri alıyor. D vitamini kemiklerimizi, dişlerimizi ve bağışıklık sağlığımızı destekler ve D3, güneş ışığına maruz kaldığımızda vücut tarafından doğal olarak üretilen formdur. Tablet, damla ve sprey şeklinde bulunur ve genellikle K2 vitamini ile kullanılır.

Dr. Macciochi, "K2 vitamini, D3'ün kemiklere ve dişlere emilmesini sağlamaya yardımcı olur. Birlikte, kemikleri güçlendirebilir, kırılganlık riskini azaltabilir ve bağışıklık sistemini destekleyebilirler. Çoğu insan, takviye almadıysa yıl sonuna doğru D vitamini açısından çok eksik kalır, ocak ve şubat aylarında korkunç bir nezle geçirir. Kışın bağışıklık sistemimiz için sadece D vitamini alarak çok şey yapabiliriz” dedi.

2- Kasları ve uykuyu desteklemek için magnezyum

Vücut, aldığımız yiyecekleri enerjiye dönüştürmek ve kas, sinir ve kemik fonksiyonunu desteklemek için magnezyuma ihtiyaç duyar. Ayrıca uyku üzerinde de rol oynadığı gösterilmiştir. Sağlıklı magnezyum seviyeleri daha iyi kalite, daha uzun süre uyku ve daha düşük yorgunluk seviyeleri ile ilişkilidir.

Yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, tam tahıllar, fındık ve tohumların hepsi magnezyum içermesine rağmen, beslenme anketleri çoğu insanın yeterince alamadığını gösteriyor.

Dr. Macciochi, "Araştırmalar, toprağımızdaki magnezyum seviyelerinin 50 yıl öncesine göre çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu yüzden, gerçekten iyi bir beslenme alışkanlığımız olsa bile, çoğumuz ihtiyacımız olan magnezyum miktarını alamıyoruz. Buna, modern stresin magnezyum rezervlerimizin daha fazlasını tüketmesi gerçeğini eklediğimizde, eksiklik yaşama olasılığımız daha yüksektir” diye konuştu.

Magnezyum farklı formlarda bulunur; magnezyum sitrat (magnezyumun sitrik asitle birleştirilmesi), magnezyum glisinat (magnezyum ve glisinden oluşur) ve magnezyum oksit (magnezyumun tuz ve oksijenle birleştirilmesi).

3- Beyin ve kalp sağlığı için Omega-3 ve Omega-7

Omega-3'ler, kuruyemişlerde, tohumlarda ve balıkta bulunan, kalp ve beyin sağlığını desteklediği, ayrıca iltihabı azalttığı ve biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığı gösterilen bir yağ ailesidir.

Dr. Macciochi, omega-7 de içeren bir omega-3 takviyesi alıyor. Vücudumuz bu yağ asidini üretse de ürettiğimiz miktar yaşla birlikte azalır. Omega-7, cildimiz ve vücudumuzun mukozal bariyerleri için çok iyidir, bu yüzden yaşlanma için çok faydalı olabilir.

4- Enerji ve egzersiz performansı için kreatin ve taurin

Spor salonu meraklıları arasında popüler olan kreatin ve taurin, Dr. Macciochi'ye göre orta yaşta herkesin faydalanabileceği bir ‘enerji ikilisi’.

"Enerji, insanlar için kalıcı bir sağlık sorunudur. Herkes daha fazlasını ister. Kreatin, fosfokreatini yenileyerek hücrelerimizin kullanımına sunulan enerjiyi artırır. Kreatinin sporcular ve performans üzerindeki faydalarını biliyoruz çünkü kaslar enerji yoğun hücrelerdir. Ancak beyin, bağışıklık sistemi ve vücudumuzun diğer birçok bölümü de kreatin kullanır” diyen Dr. Macciochi şu bilgileri verdi:

“Öte yandan taurin, kabuklu deniz ürünleri ve ette bulunan bir antioksidan ve amino asittir, ancak yaşlandıkça buna daha fazla ihtiyacımız olur. Hücresel enerjiye yardımcı olur. Kreatin ile taurin güzel bir ikilidir."

Dr. Macciochi, kahvaltıda yoğurduna karıştırarak toz halinde aldığı bu kombinasyonun, egzersiz için ona daha fazla enerji verdiğine ve egzersiz sonrası iyileşmesini hızlandırdığına inanıyor.

5- Kasları, kemikleri ve eklemleri korumak için kolajen

Dr. Macciochi, "Kolajen, kadınların cildini iyileştirme konusunda bir üne sahip ancak gerçekte egzersiz sonrası iyileşme ve yaralanmaları en aza indirme gibi şeylere yardımcı oluyor. Çünkü vücudumuzun çoğunu oluşturan proteindir" dedi.

Kolajen üretimi yaşla birlikte azalır ve takviyeler bunu durduramasa da düşüşü daha kademeli hale getirmeyi hedeflerler. Teoride bu, cildin, eklemlerin ve kolajene dayanan diğer tüm vücut parçalarının daha uzun süre esnek kalmasını sağlar.

Dr. Macciochi, toz halinde kolajen alıyor. Sıvı formlar küf ve bakteri üremesini önlemek için potasyum sorbat gibi kimyasal katkı maddeleri içerdiğinden, kolajenini sıvı formlar şeklinde almak yerine toz formunu kahvaltıda yoğurda ekliyor.

6- Bağırsak bariyerini korumak için probiyotikler ve postbiyotikler

Dr. Macciochi, "Yaşlandıkça bağırsak bariyerinin genel sağlık için anahtar olduğu konusunda araştırmalar ortaya çıkıyor. Bağırsak bariyeri çok hassastır; sadece tek bir hücre kalınlığındadır ve bağırsaktaki ile vücudunuzun içindeki arasında bir bariyer oluşturmak için oradadır” dedi ve ekledi:

"Bağırsak bariyeri, modern hayatta gerçekten büyük bir darbe alıyor. Lif açısından düşük diyetler, mikro plastikler, ultra işlenmiş gıdalardaki pestisitler ve katkı maddeleri, bu büyük iltihap yükünü artırıyor. Bağırsak bariyerine iyi bakmak, kıyafetlerinizin size nasıl uyduğu (şişkinliği azalttığı için), bağırsak hareketlerinin düzenliliği gibi şeyleri değiştirebilir ve size daha fazla enerji verebilir."

Dr. Macciochi, bağırsak bariyerini onarmaya ve iltihabı azaltmaya yardımcı olduğu düşünülen bir probiyotik ve postbiyotik alıyor.

7- Beyni ve uzun ömrü desteklemek için ergothioneine

Dr. Macciochi, "Ergothioneine, bizi oksidatif stresten koruyan bir antioksidandır. Vücut ergothioneine üretemez. Mantarlar ve sakatat kaynak olsa da beslenerek çok azını elde edebiliriz. Ortaya çıkan bazı araştırmalardan, bunun beyin sağlığı, uzun ömür ve sağlıklı yaşam süresi ile bağlantılı olduğunu biliyoruz. Bu biraz joker bir kart ve araştırmalar oldukça yeni, ancak almaya başlamak için yeterince ikna oldum” ifadelerine yer verdi.

8- Kalp sağlığını iyileştirmek için CoQ10 (Koenzim Q10)

Dr. Macciochi, "Şu anda piyasada pek çok uzun ömür takviyesi var ve çoğuna ikna olmasam da CoQ10 faydalı görünüyor” dedi.

Koenzim Q10, vücutta doğal olarak bulunan bir antioksidandır. Rolü, hücrelere zarar veren, DNA'yı bozan ve yaşlanmaya katkıda bulunan parçacıklar olan serbest radikallerle savaşmaktır.

Özellikle, statin alan hastaların fayda görmesi beklenir, çünkü bu ilaç CoQ10 seviyelerini düşürür. Araştırmalar ayrıca, kalp yetmezliği hastalarında kalp krizi ve felç riskini yarı yarıya azaltabileceğini de öne sürüyor.

Dr. Macciochi, "Uzun ömür için potansiyel olarak gerçekten faydalı olduğunu gösteren onlarca veriye sahibiz. Bence az kullanılan bir uzun ömür takviyesi. Ben sabahları kapsül formunda alıyorum” bilgisini verdi.

9- Sağlıklı yaşlanma için spermidine, quercetin ve fisetin

Dr. Macciochi’nin rutinine en son eklediği takviyeler spermidine, quercetin ve fisetin oldu. Bunların hepsi, zamanla biriken düşük seviyeli, istenmeyen iltihaplanma olan ‘inflammaging’ (iltihaplanarak yaşlanma) ile mücadeleye yardımcı olan bitki bileşikleridir.

Spermidine, vücudun hücre yenileme ve geri dönüşüm sürecini aktive ederek yaşlanmayla bağlantılı hasarlı hücreleri (zombi hücreleri) vücuttan atmaya yardımcı olur ve sonuç olarak yaşlandıkça beyni ve kalbi desteklediği düşünülür.

Quercetin ise, bitkilerde bulunan ve kırılganlığı azalttığı ile ilişkilendirilen bir flavonoldür; fisetin de zombi hücrelerini temizlemeye yardımcı olur.

Bu üç bileşiği içeren tek bir hap alan Dr. Macciochi, “Araştırmalar gerçekten yeni olsa da bu takviyelerin arkasındaki bilim beni, uzun ömür için reklamı yapılan diğer bazı takviyelere kıyasla ikna etti” dedi.

The Telegraph’ın ‘The nine supplements an immunologist swears by for healthy ageing’ başlıklı haberinden derlenmiştir.