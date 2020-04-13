2 yaşındaki çocuklar için etkinlik önerimiz var
Küçük ellerin güç ve yetenek kazanması için ince motor beceriler çok önemlidir. O zaman miniklerimizin küçük kaslarını geliştirmeye ne dersiniz? Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’in harika bir önerisi var!
Malzemeler
Köpük tabak ya da oyun hamuru
Çöp şiş çubuğu
Makarna
Yapılışı
Köpük tabak ya da oyun hamuruna saplanmış olan çubuklar çocuğun önüne konur.
Bir süre incelemesine fırsat verilir.
Küçük bir kaba konmuş olan makarnalar masaya konur.
Gör-Yap metodu ile ilk önce ebeveyn çocuğa liderlik ederek gösterir.
Çocuğun kavramasına fırsat verdikten sonra makarnalar çocuğa verilir ve çubuklara takması sağlanır.
Faydaları
Makarnaları kaptan alırken küçük kaslarını geliştirecek bir güç sarf eden çocuğun, çubuğa makarna takma sırasında el göz koordinasyonu ve dikkat becerileri gelişir.
Not: Tüm etkinlik aşamaları ebeveyn kontrollü olmalıdır.
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