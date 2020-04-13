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GeriOyun Ve Aktiviteler 2 yaşındaki çocuklar için etkinlik önerimiz var
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Hürriyet
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Oyun Ve Aktiviteler
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 13.04.2020 - 11:05,Son Güncelleme:

2 yaşındaki çocuklar için etkinlik önerimiz var

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2 yaşındaki çocuklar için etkinlik önerimiz var
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Küçük ellerin güç ve yetenek kazanması için ince motor beceriler çok önemlidir. O zaman miniklerimizin küçük kaslarını geliştirmeye ne dersiniz? Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’in harika bir önerisi var!

Malzemeler

Köpük tabak ya da oyun hamuru

Çöp şiş çubuğu

Makarna

Yapılışı

Köpük tabak ya da oyun hamuruna saplanmış olan çubuklar çocuğun önüne konur.

Bir süre incelemesine fırsat verilir.

Küçük bir kaba konmuş olan makarnalar masaya konur.

Gör-Yap metodu ile ilk önce ebeveyn çocuğa liderlik ederek gösterir.

Çocuğun kavramasına fırsat verdikten sonra makarnalar çocuğa verilir ve çubuklara takması sağlanır.

Faydaları

Makarnaları kaptan alırken küçük kaslarını geliştirecek bir güç sarf eden çocuğun, çubuğa makarna takma sırasında el göz koordinasyonu ve dikkat becerileri gelişir.

Not: Tüm etkinlik aşamaları ebeveyn kontrollü olmalıdır.

Çocuklar için eğlenceli tabak sunumları!
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