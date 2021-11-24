2 yaşındaki çocuğun kilosu kaç olmalı? 2 yaş erkek ve kız çocukların ortalama kiloları..

2 yaşında olan çocukların kendi başına olarak yapacakları işler önceki yaşına göre çok daha fazladır. Çünkü gelişim çağını devam ettiren bu çocuklar yeni yeni şeyler denemeye başlayacaklardır.

2 Yaşındaki Çocuğun Kilosu Kaç Olmalı?

2 yaş dönemde olan çocuklarda bağımsız olma hali daha çok görülür. Anne ile babalarına karşı gelme, sık sık ağlamalar ve öfke krizleri daha çok görülmeye başlar. Fiziksel olarak da 93 cm ile 96 cm arası boyları değişen 2 yaş çocuklarının 15 kg ile 16 kg aralıklarında kiloları bulunmaktadır.

2 Yaş Erkek ve Kız Çocukların Ortalama Kiloları

- 2 yaşında olan erkek çocukları ortalama 16 kg ağırlığında olurlar.

- 2 yaşında olan erkek çocukları ortalama 95 cm boyunda olurlar.

- 2 yaşında olan kız çocukları ortalama 15 kg ağırlığında olurlar.

- 2 yaşında olan kız çocukları ortalama 94 cm boyunda olurlar.

Ayrıca bu çocuklar koşabilir, 3 tekeri olan bisikleti sürebilir ve mobilyalara rahatça çıkıp inebilirler. Zıplayabilir ve topa vurabilirler.