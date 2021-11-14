2 Derece Yanık Pansumanı Nasıl Yapılır, Yanığa Ne İyi Gelir? 2. Derece Yanıklar Ne Kadar Sürede İyileşir?

Söz konusu 2. derece yanıklar olduğu vakit pansuman yöntemi ele alınabilmektedir. Bu yöntem yanakların belli bir süre sonra önemli oranda azalmasına fırsat verir. Tabii bu uygulamayı dikkatli bir şekilde yapmak büyük öneme sahiptir.

2. Derece Yanık Pansumanı Nasıl Yapılır?

İkinci derece yanıklar öncelikle serum fizyolojik yardımı ile yıkanmalıdır. Böylece üzerindeki birçok farklı mikrop ya da zararlı unsurlar ilk olarak arındırılır. Ardından uzun süreli kapama materyallerinden biriyle kapatılır. Aynı zamanda yanık pomatları kullanılabilir fakat her gün mutlaka bu pomatlar değiştirilmelidir. Böylece kapalı pansuman yöntemi ele alınmak suretiyle, İkinci derece yanıkların önemli oranda azalmasına fırsat verilir.

2. Derece Yanığa Ne İyi Gelir?

İkinci derece yanıklar için kullanılabilecek belli başlı bazı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Özellikle bu tedavi yöntemleri anlık olarak değerlendirilebilecek unsurlardır.

- Yanık bölgesi soğuk suda bekletilmelidir. Ardından kuruması için sabredilmelidir.

- Steril olan bir pomat yardımı ile beraber yanık yerine antibiyotik krem sürülebilir.

- Yanık bölgesi bandaj yardımı ile örtülebilir. Böylece enfeksiyondan koruma imkanı elde edilir.

- Yanık bölgesi mutlaka güneş ışınlarından mümkün olduğu kadar korunmalıdır.

Genel anlamda yukarıda verilen yöntemleri kullanmak suretiyle İkinci derece yanık önemli oranda dindirilebilir. Tabii bu yöntemler 2. derece yanıkları tamamen geçirmez. Mutlaka bu konuda dikkatli olmak ve profesyonel bir tedavi yöntemi uygulamak çok önemlidir.

2. Derece Yanıklar Ne Kadar Sürede İyileşir?

2. derece yanıklarda özellikle doku hasarı 1. derece yanıklara göre daha şiddetlidir. Bu bağlamda belirli süre içerisinde ödem ile beraber birtakım ağrılar meydana gelebilir. Bu ağrılar ile beraber yanıkların geçmesi için ise ortalama 2 ya da 3 hafta kadar süre gerekir. En fazla 1 ay kadar sürenin sonunda ikinci derece yanıklar geçer.