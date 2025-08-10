18 yaşındayken trafik kazası geçirdi, günlerce komada kaldı... Babasının evinde bulduğu bir belge hayatını değiştirdi

Haberin Devamı

Dufflyn Lammers, 16 Ocak 1989 tarihli belgeyi bulduğunda babasının taşınmasına yardım ediyordu.

Eski dosyalar arasından çıkan kağıda şöyle bir göz gezdirince elinde tuttuğu belgenin ne olduğuna inanamadı Dufflyn. Polis tarafından yazılmış bir olay tutanağıydı bu. Yıllar önce geçirdiği ve uzun süre komada kalmasına neden olan trafik kazasının tutanağıydı hem de...

Dufflyn bu belgeyi daha önce hiç görmemişti. Bu nedenle bir görgü tanıdığından bahsedildiğini okuyunca çok şaşırdı. Sözü edilen kişiyi yıllardır görmemişti ancak kim olduğunu adı gibi biliyordu.

KAZANIN OLDUĞU SABAHI ÇOK İYİ HATIRLIYORDU

Kazanın yaşandığı günün sabahını Dufflyn çok iyi hatırlıyordu. Erkek arkadaşı müzik grubuyla birlikte Hollywood'a doğru yola çıkacaktı. Bu nedenle Dufflyn kendini özgüvensiz hissediyor, erkek arkadaşını kıskanıyordu. Bir önceki gece telefonda kavga edip ayrılmışlardı ve Dufflyn geceyi bir arkadaşının evinde geçirmişti.

Ertesi sabah kafa karışıklığı ve pişmanlık içinde uyanmıştı Dufflyn. Erkek arkadaşını uçağa binmeden önce görüp konuşmak, "Hepsi bir hataydı" demek için can atıyordu. Bu nedenle 1965 model aracına atlamış ve ön camdaki buzlanmaya rağmen yola koyulmuştu.

Birkaç kilometre gittikten sonra iki büyük caddenin kesiştiği kavşağa gelmişti Dufflyn. Kavşakta bir sokak lambası vardı ancak telaş içindeki Dufflyn lambanın direğini fark etmemişti.

GÖRGÜ TANIĞINI BULMAK İÇİN ÖZEL DEDEKTİF TUTTU

Dufflyn, babasının evinde polis tutanağını bulunca, hayatını kurtaran görgü tanığına ulaşmak istedi. Bu nedenle bir özel dedektif tuttu.

Dedektifin yardımıyla adamın iletişim bilgilerini buldu ve bir mesaj gönderdi.

Adam cevabında Dufflyn'i hatırladığını ancak ne kadar ağır yaralanmış olduğuna dair bir fikri olmadığını belirtti. Olay yerinde hiç kan yoktu. Bu nedenle adam Dufflyn'in sadece bileğinin kırıldığını zannetmişti. Halbuki o sırada olay yerinde olmasa, Dufflyn hayatta olamayabilirdi.

Kazanın üzerinden neredeyse 20 yıl geçmişti. Dufflyn adama uygunsa kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.

Restoranda buluştuklarında adamın kır saçları ve parlak mavi gözleri hiç tanıdık gelmedi Dufflyn'e. Karşılıklı kahvelerini içerken adam, "Senin arabayla yanımdan geçtiğini hatırlıyorum" dedi.

Dufflyn, "Yolun ortasından mu gidiyordum?" diye sordu.

Adam "Hayır" diye yanıt verdi ama bir sebepten ötürü Dufflyn yanından geçtikten sonra dikiz aynasına bakma ihtiyacı hissetmiş ve Dufflyn'in sokak lambasının direğine çarptığını görmüştü.

Bunun üzerine aracını durdurup Dufflyn'in yanına giden adam, yardım çağırmaları gerektiğini söylese de Dufflyn yoluna devam etmek istemişti.

DÖRT GÜN KOMADA KALDI

Dufflyn bunları hatırlamıyordu ama gerçekten de adamın yardım teklifini reddetmişti. Yine de adamın ısrarı üzerine daha fazla dayanamayıp, arabanın arka koltuğuna yığılırcasına binmişti. Adam da Dufflyn'i en yakındaki akaryakıt istasyonuna götürmüş ve çalışanlardan ambulans çağırmalarını istemişti.

Restoranda buluştuklarında adam Dufflyn'e, "Üzerinizdeki püsküllü deri ceketi hâlâ hatırlıyorum" dedi. Halbuki o ceket artık yoktu. Dufflyn ambulansa bindirildiğinde üzerindeki diğer giysilerle birlikte kesilerek çıkarılmıştı çünkü.

Hastanede çekilen MR sonucu, direksiyonun Dufflyn'in karnına çarptığı noktada bir iç kanama tespit edilmişti. Doktorlar Dufflyn'i derhal ameliyata almıştı.

Dufflyn'in onikiparmak bağırsağında bir yırtık vardı. Yırtıktan dışarı sızan mide asitleri, dikişlerini eritiyordu. Bu nedenle doktorlar Dufflyn'i ilaçla komaya sokmak zorunda kalmıştı. Koma esasında dikişler her gün tekrar tekrar tamir edilmişti.

Dört gün komada kalan Dufflyn, uyandığında hayatta olduğuna şükreder haldeydi. Aslına bakılırsa Dufflyn'in hayatta olmasını sağlayan tek şey, yoldan geçen nazik yabancının ısrarıydı. Adam durup müdahale etmese kim bilir neler yaşanacaktı? Üstelik Dufflyn, bunca zaman hayatını kurtaran yabancıya bir teşekkür bile edememişti.

"BEN BİR KERE SENİN YANINDAN GEÇTİM"

Aradan 20 yıl geçmesine karşın, adam her sabah aynı yolu kullanarak evinden işine gitmeye devam ediyordu. Çoluk çocuk sahibi bir insandı ve ailesi Dufflyn'in başına gelenlerden haberdardı. Bu durum Dufflyn'e çok tuhaf gelmişti. Sokakta adamla ya da ailesinden biriyle karşılaşsa, yanlarından geçip gidecekti çünkü hiçbirini tanımıyordu.

Bunu söylediğinde adam gülerek, "Bir kez oldu" diye yanıt verdi ve ekledi: "Ben bir kere senin yanından geçtim."

Dufflyn hayatını bu kır saçlı mavi gözlü yabancıya borçluydu ve babası taşınmasa, bu gerçeği asla öğrenemeyebilirdi. Sözün kısası o adam da o belge de Dufflyn'in hayatını değiştirdi.

Business Insider'da yayımlanan "I was in a coma after a car crash at 18. Nearly 20 years later, I tracked down the stranger who saved my life." başlıklı yazıdan derlenmiştir.