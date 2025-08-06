17 dakika boyunca ölüydü, mucize şekilde hayata geri döndü! ‘Çatının yakınında süzülüyor, bedenime yukarıdan bakıyordum’

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BEDENİME YUKARIDAN BAKTIM

Şu anda 41 yaşında olan Victoria Thomas, spor salonunda aniden yere yığıldı ve teknik olarak 17 dakika boyunca kalbi durdu. Çoğu ölümden dönen kişi, huzur ve parlak, yatıştırıcı bir ışık tüneli gördüğünü anlatırken, Victoria’nın deneyimi tamamen farklıydı.

Mirror gazetesine konuşan Victoria, "Olay olduğunda her yer karardı ve hiçbir şey yoktu, sonra bedenime yukarıdan baktığımı fark ettim. Çatının yakınında süzülüyordum ve spor salonu zeminindeki kendime bakıyordum. İlk düşündüğüm şey bacaklarımın gerçekten şiş göründüğüydü. Bir ışık görmedim ya da huzurlu hissetmedim, sadece kendimi izliyordum ve etrafımda bazı sarı makineler görüyordum" dedi.

Victoria’nın rahatsızlanacağına dair hiçbir uyarı yoktu. Sadece bir arkadaşıyla genel bir halsizlik yaşadığını paylaşan Victoria, “Arkadaşıma sanki hiç gücüm veya enerjim kalmamış gibi hissettiğimi söyledim, sanki gücüm vücudumdan akıp gitmişti. Ayrıca biraz başım dönüyordu. Bunu söylediğim anda aniden yere yığıldım" diye konuştu.

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17 DAKİKALIK İNANILMAZ DİRİLİŞ

Spor salonu çalışanları Victoria’yı canlandırmaya çalıştı ancak başarısız oldu. Dakikalar içinde olay yerine gelen sağlık görevlileri, kalbini yeniden çalıştırmak için tam 17 dakika boyunca mücadele etti. Thomas, "Benden asla vazgeçmediler. Dakikalar geçiyordu ama denemekten vazgeçmeyi reddettiler. Çok genç, fit ve sağlıklıydım, bu tamamen aniden gelmişti" dedi.

Victoria, hemen hastaneye kaldırıldı ve burada üç gün komada kaldı. Kalbi yeniden durursa devreye girecek bir defibrilatör takıldı. Takip eden aylarda, kalbi birkaç kez daha durdu ve her seferinde hızla yeniden ritmine döndürüldü; hatta netbol oynarken bile bu durum yaşandı.

Victoria, "Olaydan üç hafta sonra, defibrilatörümle netbol oynamaya geri döndüm. Her tetiklendiğinde şok oluyordum ama normal hayatıma devam etmemi sağlıyordu, buna çok minnettarım" dedi.

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KALP KRİZLERİNİN ASIL SEBEBİ BAŞKAYDI

Şubat 2021'de hamile olduğunu öğrenen Victoria’nın kalbi daha da zorlandı. Hamileliğinin 24. haftasında, kalp sorunlarının nadir görülen Danon hastalığı adı verilen genetik bir bozukluktan kaynaklandığını öğrendi.

Ailesinde kalp hastalığı veya herhangi bir kalp sorunu öyküsü olmamasına rağmen bu teşhis ona büyük bir sürpriz oldu.

Dünya çapında bir milyondan az insanı etkileyen bu nadir genetik bozukluk, hücreleri temiz ve sağlıklı tutmaktan sorumlu bir enzim üreten LAMP 2 genindeki bir sorundan kaynaklanıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, bu hastalığa sahip erkekler için yaşam beklentisi 19, kadınlar için ise 24'tür. Yapılan testler, şu an üç yaşında olan Tommy'nin veya Victoria'nın diğer akrabalarının Danon hastalığına sahip olmadığını gösterdi, bu da Victoria’ya büyük bir rahatlama yaşattı.

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HAMİLELİĞİNİN 24. HAFTASINDA DOĞUMA ALMAK İSTEDİLER

Victoria, "Genetik ekibinden hastalığımı bildiren mektubu okuduğumda Tommy'ye 24 haftalık hamileydim ve o kadar şok olmuştum ki, idrak edemedim" dedi.

Doktorlar Tommy'yi henüz 24 haftalıkken doğurtmak istedi, ancak Victoria birkaç hafta daha beklemek için onları ikna etti. Anne, "Eğer 24 haftalık doğmuş olsaydı, hayatta kalamayabilirdi. Ancak 30 haftalık olduğumda vücudumdaki sıvı birikimi nedeniyle düzgün nefes alamıyordum, bu yüzden acil sezaryen olmak zorunda kaldım" diye ekledi.

Hamilelik, Victoria’nın vücudundaki tek zorlanma nedeni değildi. Annelik de onu yıprattı; doğumdan sadece altı ay sonra merdivenleri çıkmakta zorlandı. Nisan 2022'de yapılan bir hastane kontrolünde kalbinin sadece yüzde 11 oranında çalıştığı tespit edildi, bu da son dönem kalp yetmezliği olarak sınıflandırılıyor.

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DOKTORLAR SADECE BİRKAÇ AY ÖMRÜ KALDIĞINI SÖYLEDİ

Victoria teşhis sonrası yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Doktorlara ne kadar ömrüm kaldığını sordum ve bana sadece birkaç ayım kaldığını söylediler. Yıkıcıydı. Tek düşünebildiğim Tommy'di. Onu asla bırakmayacağıma yemin ettim."

Perişan haldeki yeni anne, acil donör listesine alındı ve hastanede kalmaya zorlandı. Kız kardeşlerinin bebeğini kucaklamak için servise getireceği dakikaları sayıyordu.

"Onu kucaklar ve onunla geçirdiğim her anın tadını çıkarırdım. Zamanım daralıyordu ve zamanında bir kalp bulmaları için dua ediyordu. İki kalp bulundu ancak daha fazla test, bunların uygun olmadığını ortaya koydu" diyen Victoria ekledi:

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"Yıkıcıydı. Her seferinde bunun olacağını düşünerek umutlanıyordum, kurtarılacaktım. Ve sonra operasyonun yapılamayacağı söylendi. Zamanında bir kalp bulabilecekler miydi bilmiyordum. Tüm umudumu kaybetmiştim.”

BEKLENEN KALP SONUNDA BULUNDU

Nisan 2023'te uygun ve kullanılabilir bir kalp bulundu ve nakil ameliyatı geçirdikten sonra Victoria’nın mayıs ayında evine dönmesine izin verildi.

Victoria şimdi tam gücüne geri dönmüş durumda, haftada dört kez netbol oynuyor. Önümüzdeki ay Almanya'da yapılacak Dünya Nakil Oyunları'nda hem voleybol hem de basketbolda yarışacak.

Donörüne ve ailesine minnettar olduğunu her fırsatta dile getiren Victoria, “Tommy'nin Ekim'deki ilk doğum gününden beri hastanedeydim ve şimdi nihayet onunla evdeydim. İnanamıyordum. Oğlumla anne olarak vakit geçiriyorum ve sevdiğim sporu yapmaya geri döndüm. Yaşamak ve anne olmak için ikinci bir şans verilmiş gibi hissediyorum. Bu, isteyebileceğim en büyük hediyeydi" dedi.