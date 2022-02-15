15 bin çocuğa güvenli internet eğitimi

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesinde güvenli internet eğitimlerine hız verildi. İlk kez geçen yıl ebeveynlere yönelik başlatılan güvenli internet eğitimlerinin erişimi çocukları da kapsayacak şekilde genişletildi. Mart ayında başlayacak online eğitimlerle Türkiye genelinde 7-14 yaş arası 15 bin çocuğa kişisel verilerin önemi, siber zorbalık, dijital ayak izi gibi konularda gönüllü eğitmenler tarafından bilgi verilecek. Yaklaşık 2 saat sürecek eğitimlerle çocuklarda siber güvenlik konusuna ilişkin farkındalık yaratılması hedefleniyor. Güvenli internet eğitimleri, “Yarını Kodlayanlar” kapsamında kodlama eğitimi alan tüm çocuklara açık olacak ve ayrı bir seans olarak düzenlenecek. Güvenli internet eğitimlerine yarinikodlayanlar.com web sitesinden de erişilebilecek.

Hedef 15 bin ebeveyn

“Yarını Kodlayanlar” kapsamında ebeveynlerin dijital yetkinliklerini geliştirme hedefiyle ilk kez geçen yıl düzenlenen aile buluşmalarında anne ve babalara 21. yüzyıl yetkinlikleri, dijital dünyada yararlanabilecekleri kaynaklar ve dikkat etmeleri gereken önemli konular aktarılıyor. Ebeveynler, bu eğitimler sayesinde dijital dünya hakkında bilmedikleri pek çok konu hakkında bilinçlendiklerini belirtiyor. Bugüne kadar 2067 ebeveyne güvenli internet eğitiminin verildiği projede önümüzdeki dönemde 15 bin ebeveyne ulaşılması hedefleniyor.

226 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

“Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkânı sunuluyor. Bugüne kadar 81 ilde 226 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda yarattı.