×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile Haberleri

14 yaşındaki gence ‘normal’ denilen baş ağrılarının sebebi korkunç hastalık çıktı! ‘Ona bir tarama bile yapılmadı'

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Beyin Tümörü#Ergenlik Migreni
14 yaşındaki gence ‘normal’ denilen baş ağrılarının sebebi korkunç hastalık çıktı ‘Ona bir tarama bile yapılmadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 10:37

Bir baba, doktorların oğluna ‘ergenlik migreni’ teşhisi koyup ağrı kesici içmesini söylediklerini, ancak durumun aslında tedavi edilemez bir beyin tümörü olduğunu anlattı. Acılı baba şimdi hem oğlunu iyileştirebilmek hem de ihmalin hesabını sormak için mücadele ediyor.

Haberin Devamı

Stephen Hall, 14 yaşındaki oğlu Max'in bir yıl boyunca çok şiddetli baş ağrıları çektiğini, ağrı kesici almak için bir yıl boyunca dersten ayrılıp hemşire odasına gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Ocak 2025'te pratisyen hekime giden Max, aynı yılın nisan ayında Kettering Genel Hastanesi'ne sevk edildi. İddiaya göre orada kendisine bunların normal ‘ergenlik migrenleri’ olduğu söylendi ve ibuprofen kullanması tavsiye edildi.

Ancak hastane ziyaretinden yedi ay sonra, 27 Kasım 2025'te evinde bir nöbet geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye giderken bir nöbet daha geçiren Max, yaşam desteğine bağlandı ve Nottingham Queen’s Medical Centre'daki Yoğun Bakım Ünitesi'ne transfer edildi.

Doktorlar başlangıçta bunun viral bir enfeksiyon olduğunu düşündüler ancak 19 Kasım'da yapılan tomografi (CT) ve MR taramaları, Max'in beyninde büyük bir tümör olduğunu ortaya çıkardı.

Haberin Devamı

14 yaşındaki gence ‘normal’ denilen baş ağrılarının sebebi korkunç hastalık çıktı ‘Ona bir tarama bile yapılmadı

"EN KORKUNÇ KÂBUSU YAŞAMAK GİBİ"

Tümörün konumu nedeniyle ameliyat edilmesi mümkün değil. Bu yüzden ailesi, Max'in Almanya'da kanser immün terapisi görebilmesi için bir bağış kampanyası başlattı.

Daily Mail'e konuşan baba Stephen Hall şunları söyledi:

"Tümör gerçekten çok büyük ve uzun süredir oradaymış. Hissettiklerimi kelimeler anlatamaz; en korkunç rüya gibi. En kötü kâbusu yaşıyormuşsunuz ve uyanmak istiyormuşsunuz ama uyanamıyormuşsunuz gibi; bunu yaşıyoruz."

Baba, Max'in durumuyla ilgili olarak ise şunları ekledi: "Herkesi sever, herkes de onu sever. Hastanedeki tüm hemşireler bile ona bayıldı. Harika bir arkadaş çevresi var. Okulun popüler çocuklarından biridir. Sadece tedavinin hızlanmasını istiyoruz."

Gözden KaçmasınYıllarca yorgunluk ve beyin sisi ile mücadele etti, beyin tümörü olduğunu düşünüyordu ama gözden kaçan basit bir gerçek vardı ‘İşlerimi yapamaz, yataktan çıkamaz hale geldim’Yıllarca yorgunluk ve beyin sisi ile mücadele etti, beyin tümörü olduğunu düşünüyordu ama gözden kaçan basit bir gerçek vardı ‘İşlerimi yapamaz, yataktan çıkamaz hale geldim’Haberi görüntüle

14 yaşındaki gence ‘normal’ denilen baş ağrılarının sebebi korkunç hastalık çıktı ‘Ona bir tarama bile yapılmadı

HASTALIĞIN SEYRİ VE İHMAL İDDİALARI

Aile, kanserin türünü netleştirmek için biyopsi sonuçlarını bekliyor; ancak tümör beynin iletişim, konuşma ve hafızadan sorumlu bölgesinde yer alıyor.

Haberin Devamı

Max'in kısa süreli hafızası kötüleşiyor, mide bulantıları başladı, sürekli yorgun ve artık kelimeleri geveleyerek konuşuyor.

Oğlunun baş ağrılarının ciddiye alınmamasının sonucu değiştirdiğine inanan baba, "Neredeyse bir yıldır baş ağrısından şikâyet eden birine, en kötü senaryoyu elemek için bir tarama bile sunulmamasını hayret verici buluyorum” dedi.

Nottingham'daki doktorların, eğer tümör daha önce fark edilseydi şu an bambaşka bir durumda olabileceklerini söylediklerini belirten baba Stephen, "Eğer tarama yapılsaydı orada bir şeylerin görüleceğinden eminim" diyerek sitem etti.

Hastaneden yapılan açıklamada ise Max ve ailesinin yanında oldukları ve bakım sürecinde neler yaşandığını öğrenmek için inceleme başlattıkları belirtildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTürkiye’de yılda 15 milyon tarama yapılıyor Bilgisayarlı tomografi gerçekten kanser riskini artırıyor mu Röntgene göre 200 kat fazla radyasyon içeriyorTürkiye’de yılda 15 milyon tarama yapılıyor! Bilgisayarlı tomografi gerçekten kanser riskini artırıyor mu? 'Röntgene göre 200 kat fazla radyasyon içeriyor'Haberi görüntüle

BEYİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzmanlar aşağıdaki belirtilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor:

-- Şiddetli ve geçmeyen baş ağrıları

-- Nöbetler

-- Mide bulantısı ve kusma

-- Uyuşukluk veya halsizlik

-- Davranış değişiklikleri ve hafıza sorunları

-- Vücudun bir tarafında ilerleyici güçsüzlük veya felç

-- Görme ve konuşma bozuklukları 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık#Beyin Tümörü#Ergenlik Migreni

BAKMADAN GEÇME!