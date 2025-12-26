14 yaşındaki gence ‘normal’ denilen baş ağrılarının sebebi korkunç hastalık çıktı! ‘Ona bir tarama bile yapılmadı'

Haberin Devamı

Stephen Hall, 14 yaşındaki oğlu Max'in bir yıl boyunca çok şiddetli baş ağrıları çektiğini, ağrı kesici almak için bir yıl boyunca dersten ayrılıp hemşire odasına gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Ocak 2025'te pratisyen hekime giden Max, aynı yılın nisan ayında Kettering Genel Hastanesi'ne sevk edildi. İddiaya göre orada kendisine bunların normal 'ergenlik migrenleri' olduğu söylendi ve ibuprofen kullanması tavsiye edildi.

Ancak hastane ziyaretinden yedi ay sonra, 27 Kasım 2025'te evinde bir nöbet geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye giderken bir nöbet daha geçiren Max, yaşam desteğine bağlandı ve Nottingham Queen’s Medical Centre'daki Yoğun Bakım Ünitesi'ne transfer edildi.

Doktorlar başlangıçta bunun viral bir enfeksiyon olduğunu düşündüler ancak 19 Kasım'da yapılan tomografi (CT) ve MR taramaları, Max'in beyninde büyük bir tümör olduğunu ortaya çıkardı.







"EN KORKUNÇ KÂBUSU YAŞAMAK GİBİ"

Tümörün konumu nedeniyle ameliyat edilmesi mümkün değil. Bu yüzden ailesi, Max'in Almanya'da kanser immün terapisi görebilmesi için bir bağış kampanyası başlattı.

Daily Mail'e konuşan baba Stephen Hall şunları söyledi:

"Tümör gerçekten çok büyük ve uzun süredir oradaymış. Hissettiklerimi kelimeler anlatamaz; en korkunç rüya gibi. En kötü kâbusu yaşıyormuşsunuz ve uyanmak istiyormuşsunuz ama uyanamıyormuşsunuz gibi; bunu yaşıyoruz."

Baba, Max'in durumuyla ilgili olarak ise şunları ekledi: "Herkesi sever, herkes de onu sever. Hastanedeki tüm hemşireler bile ona bayıldı. Harika bir arkadaş çevresi var. Okulun popüler çocuklarından biridir. Sadece tedavinin hızlanmasını istiyoruz."





HASTALIĞIN SEYRİ VE İHMAL İDDİALARI

Aile, kanserin türünü netleştirmek için biyopsi sonuçlarını bekliyor; ancak tümör beynin iletişim, konuşma ve hafızadan sorumlu bölgesinde yer alıyor.



Max'in kısa süreli hafızası kötüleşiyor, mide bulantıları başladı, sürekli yorgun ve artık kelimeleri geveleyerek konuşuyor.

Oğlunun baş ağrılarının ciddiye alınmamasının sonucu değiştirdiğine inanan baba, "Neredeyse bir yıldır baş ağrısından şikâyet eden birine, en kötü senaryoyu elemek için bir tarama bile sunulmamasını hayret verici buluyorum” dedi.

Nottingham'daki doktorların, eğer tümör daha önce fark edilseydi şu an bambaşka bir durumda olabileceklerini söylediklerini belirten baba Stephen, "Eğer tarama yapılsaydı orada bir şeylerin görüleceğinden eminim" diyerek sitem etti.

Hastaneden yapılan açıklamada ise Max ve ailesinin yanında oldukları ve bakım sürecinde neler yaşandığını öğrenmek için inceleme başlattıkları belirtildi.



BEYİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzmanlar aşağıdaki belirtilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor:

-- Şiddetli ve geçmeyen baş ağrıları

-- Nöbetler

-- Mide bulantısı ve kusma

-- Uyuşukluk veya halsizlik

-- Davranış değişiklikleri ve hafıza sorunları

-- Vücudun bir tarafında ilerleyici güçsüzlük veya felç

-- Görme ve konuşma bozuklukları