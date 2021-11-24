14 yaşındaki çocuğun kilosu kaç olmalı? 14 erkek ve kız çocukların ortalama kiloları..

Çocukların kilosu, gelişiminde etki gösteren önemli bir faktördür. Bu yüzden yakın takipte olunması gerekir. 14 yaşında bir çocuğa sahip olan bireyin doğru kilo durumu hakkında bilgi sahibi olmasında fayda vardır.

14 Yaşındaki Çocuğun Kilosu Kaç Olmalı?

14 yaşında olan bir çocuğun sahip olması gereken ideal bir kilo aralığı vardır. Gelişim çağının önemli bir dilimi olan 14 yaş, fazla kilo ya da az kilo için de dikkat edilmesi gereken bir dönemdir. 14 yaşındaki bir çocuğun olması gereken en ideal ortalama kilo 53,3'tür. Tabi ki bu kilo her çocukta farklılık gösterebilir.

14 Erkek ve Kız Çocukların Ortalama Kiloları

14 yaşında bulunan bir erkek çocuğun sahip olması gereken ortalama kilo 53'tür. En düşük kilo 32 iken en yüksek kilo 70'tir. Kız çocukları için ortalama kilo 51'dir. En düşük kilo 37 iken en yüksek kilo değeri 66'dır. Ancak tabi ki her çocuğun kilosunu belirleyen ailesel ve genetik, beslenme tarzı gibi etken baskın faktörler vardır.