14 Şubat evli çiftler için ne demek?

Psikolog Ceylan Şekerci; “14 Şubat, eşinizi tüm olumlu ve olumsuz yönleriyle kabullenmek için ve belki de bir süredir ihmal ettiğiniz o romantik ortamı hazırlamak için bir fırsat olabilir” diyor ve evli çiftlere tavsiyelerde bulunuyor.

Hepimiz sevilmek, onaylanmak ve korunmak isteriz. Bu isteğimizin istikrarlı bir şekilde gerçek olmasını da bekleriz. Evlilik toplum tarafından da desteklenen bir statü yükselmesidir. Kişi evlendiğinde artık büyüdüğünü ve bağımsız bir birey olduğunu ilan eder. Bir de çocuk sahibi olmak gibi bir artısı vardır bu kurumun. Ancak evlilik bir imzaya indirgenebilecek kadar basit değildir. Mutlu bir evlilik için bazı kilit noktalar vardır.

İnsanlar aşık olur, hayaller kurar ve evlenirler. Zaman ilerledikçe kadın da erkek de bir dizi değişimden geçer. Her iki tarafın da ihtiyaçları, istekleri, beklentileri değişip farklılaşabilir. Evliliğin içindeki dengeler sürekli bozulur. Soruna takılı kalmadan, yeni duruma uyum sağlayabilme becerisi gösterebilmek ilişkiyi daha sağlam ve sağlıklı kılar. Önemli olan yaşanan bu olağan sarsıntılarda yeniden yapılanabilmektir. Evlilikleri zora sokabilecek bazı yaygın problemler ve çözüm önerilerini şöyle sıralayabiliriz:

Sevginizi ifade edin: Çoğu zaman eşler ihtiyaçları, istekleri ve beklentileri hakkında birbirleri ile açık ve net bir şekilde konuşmazlar. “Eşim beni gerçekten seviyorsa, mutlu olmam için ne istediğimi ve neye ihtiyacım olduğunu zaten bilir” şeklindeki düşünce tarzı yalnızca eşler arasındaki duygusal mesafeyi artırır. Unutmayın, kimse akıl okuma yeteneğine sahip değildir. Birbiri ile açık, samimi ve dürüst iletişim temelinde konuşan çiftler, ilişkiyi monotonluktan ve sorunlardan kurtarmak için büyük bir adım atmış olurlar. Eşinize onu sevdiğinizi sözlerle ve davranışlarınızla ifade etmekten asla vazgeçmeyin. Sevmek ve sevildiğini bilmek herkes için öncelikli bir ihtiyaçtır.

Eşinizi değiştirmeye çalışmayın: Sorun yaratabilecek bir diğer önemli nokta karşımızdakini değiştirmeye çalışmaktır. Bununla da yetinmeyip içten içe eşimizin bu değişimden hoşlanmasını bekleriz. Eşinin yetersizliklerini, eksikliklerini ve hatalarını sürekli dile getirerek değiştirebileceğini düşünmek gerçekçi değildir. Sorunlar farklılıklardan değil, bu farklılıkları kapatmaya çalışmaktan kaynaklanır. Önemli olan farklılıkları kabul edip davranışlarda ufak oynamalara gidebilmektir. Eşinizin ilişkinize ne katmadığına değil, ne kattığına odaklanırsanız zorluklar daha rahat aşılabilir. Her ilişkide zaman zaman meydana gelebilecek tartışmalarda kullandığınız üsluba çok dikkat edin. Yani ne dediğinizden çok nasıl dediğiniz önemlidir.

Adım atmaktan çekinmeyin: Evlilik bir terazidir. Kimi zaman kadın kimi zaman da erkek ilişkide daha baskın ya da daha verici olabilir. “Bu evlilikte kim daha fazla şey yapıyor?” şeklindeki sorgulamalar farklı sebeplerle sürekli değişen dengeleri göz ardı etmektir. Bazı durumlarda eşlerin birbirlerine adım atmaları ya da biraz geri çekilmeleri evliliğin dengeye oturtulması açısından gereklidir. Çünkü evlilik bir takım oyunudur.

14 Şubat eşinizi tüm olumlu ve olumsuz yönleriyle kabullenmek, kendisinden ve ilişkinizden beklentilerinizi açık ve dürüst bir şekilde paylaşmak ve belki de bir süredir ihmal ettiğiniz o romantik ortamı hazırlamak için bir fırsat olabilir. Unutmayın, ilişkiler onarılabilir ve monotonluktan sıyrılabilir.

Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun.