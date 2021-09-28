14 gün karantina sonrası test yapılır mı? Sağlık Bakanlığı yanıtladı!

Koronavirüs belirtileri sonrası yapılan testlerin ardından pozitif çıkan vakalar için 14 günlük karantina süresi başlıyor. Mümkün olduğunca temaslı sayısının ve bulaş riskinin bu şekilde en aza indirgenmesi amaçlanırken, karantina süresi dolan kişilerin test yaptırmasına dair araştırmalar söz konusu. 14 gün karantina sonrası test yapılır mı sorusuna Sağlık Bakanlığı’na sıklıkla yöneltilen sorulardan biri. İşte, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Platformu’nun konuyla ilgili yanıtı…

14 gün karantina sonrası test yapılır mı?

İzolasyon süresinin sonunda hastalara tekrar test önerilmemektedir. Ancak yapılmış ve pozitif saptanmış ise genel sağlık durumunuzun iyi olması durumunda ek bir tedavi uygulanmamaktadır. Ancak, şikayetleriniz artarak devam ediyorsa tekrar sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

İki veya daha fazla pozitif vaka aynı ortamda kalabilir mi?

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Platformu’nun soruya yanıtı şu şekilde; “Evet kalabilir. Ortamda virüs miktarı fazla olduğundan temizlik ve havalandırma daha sık aralıklarla yapılmalıdır.”

İzolasyon döneminde hangi semptomlarda hastaneye başvurulmalı?

Sağlık Bakanlığı bu konuda, “Solunumda güçlük, kalıcı ve geçmeyen göğüs ağrısı, uyku hali gelişmesi durumunda 112’yi aramalısınız” bilgilendirmelerinde bulunuyor.