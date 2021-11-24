13 yaşındaki çocuğun kilosu kaç olmalı? 13 yaş erkek ve kız çocukların ortalama kiloları..

Çocuklarda 13 yaş gelişimin en hızlı şekilde yaşandığı dönemlerden biridir. Ergenlik süreciyle beraber hızlı kilo artışı veya zayıflamalar görülebilir. Bu nedenle ortalamanın çok üstünde veya çok altında kalan çocuklar için bir uzmandan yardım alınmasında fayda vardır.

13 Yaşındaki Çocuğun Kilosu Kaç Olmalı?

Gelişimin önemli bir parçası olan 13 yaşındaki çocukların kiloları, boyları dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle yalnızca kiloya bakmak yerine vücut kitle indeksine bakmak daha doğrudur.

13 yaşındaki bir çocuğun ortalama kilosu 50 kg olmalıdır. Bununla birlikte boy ortalaması 158 cm olmalıdır. Ortalama değerlerle birlikte kas ve yağ oranlarının ölçüldüğü özel tartılardan yardım alınarak çocuğun sağlıklı olup olmadığı öğrenilebilir.

13 Yaş Erkek ve Kız Çocukların Ortalama Kiloları

Vücut yapıları farklı olduğundan dolayı kız ve erkek çocuklarında ortalama kilolar değişiklik gösterebilir. Kız çocukları en az 35 kg, en fazla 63 kg olduğunda sağlıklı olduğu söylenebilir. Erkek çocuklarınınsa en az 30 kg, en fazla 68 kg olması gerekir. Bu dönemde ergenlik başlayabileceği için ani kilo artışı yaşanmaması adına diyet yapmaya dikkat etmek oldukça önemlidir.