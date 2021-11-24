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GeriBebek 12 yaşındaki çocuğun kilosu kaç olmalı? 12 yaş erkek ve kız çocukların ortalama kiloları..
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Bebek
Haber Giriş: 24.11.2021 - 03:02 | Son Güncelleme:

12 yaşındaki çocuğun kilosu kaç olmalı? 12 yaş erkek ve kız çocukların ortalama kiloları..

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12 yaşındaki çocuğun kilosu kaç olmalı? 12 yaş erkek ve kız çocukların ortalama kiloları..

Çocukların sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlamaları için kilosu çok önemlidir. 12 yaşındaki çocuğun kilosu da ortalama olarak belirlenmiştir. 12 yaşındaki çocuğu olan kişiler çocuğunun kilosunun tam olarak kaç olması gerektiğine dair önce bir araştırma sürecine girmektedirler. 12 yaşındaki çocuklar için standart boy ve kilolar belirlenmiştir. Peki, 12 yaşındaki çocuğun kilosu kaç olmalı? 12 yaş erkek ve kız çocuklarının ortalama kiloları nedir? İşte 12 yaş çocuğun ideal kilosu ile ilgili tüm detaylar.

 

12 yaşındaki çocuğun kilosu çocuğun cinsiyetine göre değişkenlik gösteren bir durumdur. Eğer çocuk erkek ise kilosu kız çocuklarına göre daha fazla olabilir. Bu durum normal olarak kabul edilmektedir.

12 Yaşındaki Çocuğun Kilosu Kaç Olmalı?

12 yaşındaki bir çocuğun ideal kilosu öncelikle boyuna göre belirlenmelidir. Çocuğun boyunun ve kilosunun beden kitle endeksine göre hesaplayarak da özellikle ideal kilosu bulunabilir. Örneğin 153 cm boyundaki bir çocuğun ideal kilosu 45.1 kilo olarak belirlenmiştir. Bu durum yaş ve boy ile birlikte artabilir. Bunun için beden kitle endeksi hesaplaması yapılması şarttır.

12 Yaş Erkek ve Kız Çocuklarının Ortalama Kiloları

Sağlıklı bir yetişkinlik dönemi ve ergenlik dönemi için kilo son derecede önemlidir. 12 yaşındaki bir erkek çocuğun kilosu 40 kilo ile 50 kilo arasında değişirken, 12 yaşındaki kız çocuklarının kilosu ise 30 ila 40 kilo arasında değişkenlik gösterir. Bu durum yaşa bağlı ve boya bağlıdır.

 

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