114 Sure İsimleri İle Anlamları Nelerdir? Kur'andaki Sureler İle Konuları

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Kuran ilk halife Hz. Ebubekir zamanında mushaf haline getirilmiştir. Sureler de bu dönemde isimlendirilmiş ve yeniden sıralanmıştır.
114 Sure İsimleri, Anlamları ve Konuları
1- Fatiha - Bir şeyin temeli, özü, başlangıcı
2- Bakara - Sığır, inek. (Musevilerin kestiği altın bir inekten bahsettiği için bu isim verilmiştir.
3- Ali İmran - Arap Yarımadasındaki bir kavmin adı
4- Nisa - Nisvan kelimesinin çoğulu, kadınlar.
5- Maide - Şölen, yemek, ziyafet
6- Enam - Topluluk, insanlar, belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş bir grup
7- Araf - Ne cennete ne cehenneme gidenlerin bekletildiği yer
8- Enfal - Savaşta galip gelen ordunun kazandığı ganimetlerin tümü
9- Tevbe - Geçmiş günahların için Allah'tan mağfiret dilemek,
10- Yunus - Bir peygamberin ve onu yutan balığın adı
11- Hud - Hud kelimesinin ilk anlamı miğferdir. Aynı zamanda Hud, İsrailoğulları'na gönderilen bir peygamberin adıdır.
12- Yusuf - Kardeşleri tarafından kıskançlık nedeniyle kuyuya atılan ve daha sonra Mısır valisi olan peygamber
13- Rad - Herkesi korkutacak şiddette olan gök gürültüsü
14- İbrahim - Oğlu Hz. İsmail ile birlikte Kabe'yi yeniden inşa eden peygamber
15- Hicr - Ayrılma, bir yerden başka bir yere intikal etme
16- Nahl - Allahu Teala bu surede bal arısının üstüne yemin eder. Nahl, bal arısı demektir.
17- İsa - Hz. Muhammed'den önce gönderilen ve kendisine İncil vahiy olunan peygamber. Hz. İsa, Yahudiler tarafından çarmıha gerilecekken Allah tarafından göğe çekilmiştir.
18- Kehf - Yedi uyuyanların yaklaşık 300 yıl boyunca uyudukları mağaranın adı
19- Meryem - Hz. İsa'nın annesi
20- Taha - Ta ve Ha harflerinin birleşmesiyle oluşan tamlama
21- Enbiya - Nebiler, Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğ edenler
22- Hac - Müslümanlar için farz olan beş ibadetten biri
23- Müminun - Allah'ın varlığına, birliğine, peygamberlere ve ahiret gününe iman etmiş olanlar
24- Nur - Parlaklık, ışıma
25- Furkan - Fark eden, doğu ile yanlışı ayırt eden
26- Şuara - Şiir yazıp okuyanlar, ozanlar
27- Neml - Mur, karınca
28- Kasas - Tarihte gerçekten yaşanan olaylar, kıssalar
29- Ankebut - Surede en güçsüz evin örümceklerin yaptığı ev olduğu anlatılır. Ankebut örümcek demektir.
30- Rum - Romalılar
31- Lokman - Ölüme çare bulduğuna inanılan veli
32- Secde - Namaz esnasında, Allah'ın huzurunda eğilme
33- Ahzap - Topluluklar, kişiler
34- Sebe - Özel isim, Sebe kabilesi.
35- Fatır - Benzersiz ve kusursuz bir şekilde yaratan
36- Yasin - Ya ve Sin harflerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan tamlama
37- Saffat - Aynı amaca hizmet edenler, saf tutanlar
38- Sad - Arap alfabesinde 14. sırada yer alan harf
39- Zümer - Kümeler, öbekler, yığınlar
40- Mümin - Günahları bağışlayan
41- Fussilet - Ayrıntılı
42- Şura - Bir meseleyi başkalarına danışarak çözmek
43- Zühruf - Takılar, süsler, mücevherat
44- Duhan - Duman kelimesinin çoğulu
45- Casiye - Boyun eğmek
46- Ahkaf - Özel isim: Bir yer adı
47- Muhammed - Bol bol övülen, kendisine şükredilen
48- Fetih - İlk anlamı açmak, ikinci anlamı bir yeri ele geçirmek
49- Hücurat - Evler, göz göz odalar
50- Kaf - Arap alfabesinin 21. sırasında yer alan harf
51- Zariyat - Ellerindeki şeyleri savuranlar
52- Tur - Allah'ın tecelli ettiği dağın adı
53- Necm - Sitare, kevkev, yıldız
54- Kamer - Mihr, ay
55- Rahman - Kulunun işlediği günahları affeden, esirgeyen, koruyan
56- Vakıa - Vuku bulan, hadise
57- Hadid - Bu surede demirin gökten indirildiği anlatılır.
58- Mücadile - Gayret gösteren kadın
59- Haşr - Toplanmak, cem olmak, bir araya gelmek
60- Mümtehane - Sınayan, deneyen
61- Saff - Sıraya dizilmek
62- Cuma - Tüm Müslümanlar için kutsal olan gün
63- Münafikun - İman ediyormuş gibi yapıp aslında inanmayanlar
64- Tegabün - Kanmak
65- Talak - Boşanma
66- Tahrim - Men etmek, yasaklamak
67- Mülk - Bir yeri yönetmek, malik olmak
68- Kalem - Yazı yazma gereci
69- Hakka - Vakalar, hadiseler
70- Mearic - Manen yükselmek
71- Nuh - İkinci Adem olarak da bilinen peygamber
72- Cin - Gözle görülmeyen, yabancı
73- Müzemmil - Örtülerin altına gizlenen
74 - Müdessir - Sır saklayan
75- Kıyamet - Tüm insanların yeniden dirilip mahşer yerinde toplanacağı gün
76- İnsan - Beşer
77- Mürselat - Yollanan haberler
78- Nebe - Havadis
79- Naziat - Bir şeyi yerinden çıkaranlar
80- Abese - Memnun kalmayıp yüzünü ekşitmek
81- Tekvir - Çepeçevre sarmak
82- İnfitar - Kısımlara ayrılma
83- Mutaffifin - Göz boyayanlar, insanları kandıranlar
84- İnşikak - Ayın ikiye ayrılması
85- Büruc - Burçlar, yıldızlar
86- Tarık - Bir yıldızın adı
87- Ala - Müstesna, yüce, övülen
88- Gaşiye - Etrafını kuşatan, ele geçiren
89- Fecr - Günün ilk ışıkları
90- Beled - Yerler, yöreler, beldeler
91- Şems - Işık, nur, güneş
92- Leyl - Gölge, gece, karanlık
93- Duha - Sabah
94- İnşırah - Ruhen rahatlama, sıkıntılardan kurtulma
95- Tin - Surede Allah incirin üstüne yemin ettiği için bu isim verilmiştir. Tin, Arapçada indir anlamına gelir.
96- Alak - Kan
97- Kadir - Her şeyi yapmaya muktedir olan
98- Beyyine - İnkar edilemeyecek kadar açık olan kanıt
99- Zilzal - Deprem
100- Adiyat - Bir yere yetişmek için koşmak
101- Karia - Yüksek sesle konuşmak
102- Tekasür - Artmak, çoğalmak
103- Asr - Dehr, devir, çağ
104- Hümeze - İnsanların arkasından konuşan, fitne fücur
105- Fil - Bir hayvan
106- Kureyş - Hz. Muhammed'in kabilesi
107- Maun - Destek olmak, yardım etmek
108- Kevser - Cennetteki kutsal sulardan birinin adı
109- Kafirun - Hakkı inkar edenler
110- Nasr - Himmet, yardım
111- Tebbet - Kurusun, kahrolsun
112- İhlas - İbadette samimi olmak
113- Felak - Sonsuz kurtuluş
114- Nas - Beşeriyet