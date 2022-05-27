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114 Sure İsimleri İle Anlamları Nelerdir? Kur'andaki Sureler İle Konuları

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114 Sure İsimleri İle Anlamları Nelerdir Kurandaki Sureler İle Konuları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2022 15:01

Kuran'ı Kerim 23 yılda, kısım kısım nazil olmuştur. Kuran'daki en uzun sure, toplam 286 ayetten oluşan Bakara Suresidir. Cennetteki kutsal sudan bahsedilen Kevser Suresi ise en kısa suredir. Surelerin isimlerini ve anlamlarını detaylı olarak derledik.

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  Kuran ilk halife Hz. Ebubekir zamanında mushaf haline getirilmiştir. Sureler de bu dönemde isimlendirilmiş ve yeniden sıralanmıştır. 

 114 Sure İsimleri, Anlamları ve Konuları 

 1- Fatiha - Bir şeyin temeli, özü, başlangıcı

 2- Bakara - Sığır, inek. (Musevilerin kestiği altın bir inekten bahsettiği için bu isim verilmiştir.

 3- Ali İmran - Arap Yarımadasındaki bir kavmin adı

 4- Nisa - Nisvan kelimesinin çoğulu, kadınlar.

 5- Maide - Şölen, yemek, ziyafet

 6- Enam - Topluluk, insanlar, belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş bir grup

 7- Araf - Ne cennete ne cehenneme gidenlerin bekletildiği yer

 8- Enfal - Savaşta galip gelen ordunun kazandığı ganimetlerin tümü

 9- Tevbe - Geçmiş günahların için Allah'tan mağfiret dilemek,

 10- Yunus - Bir peygamberin ve onu yutan balığın adı

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 11- Hud - Hud kelimesinin ilk anlamı miğferdir. Aynı zamanda Hud, İsrailoğulları'na gönderilen bir peygamberin adıdır.

 12- Yusuf - Kardeşleri tarafından kıskançlık nedeniyle kuyuya atılan ve daha sonra Mısır valisi olan peygamber

 13- Rad - Herkesi korkutacak şiddette olan gök gürültüsü

 14- İbrahim - Oğlu Hz. İsmail ile birlikte Kabe'yi yeniden inşa eden peygamber

 15- Hicr - Ayrılma, bir yerden başka bir yere intikal etme

 16- Nahl - Allahu Teala bu surede bal arısının üstüne yemin eder. Nahl, bal arısı demektir.

 17- İsa - Hz. Muhammed'den önce gönderilen ve kendisine İncil vahiy olunan peygamber. Hz. İsa, Yahudiler tarafından çarmıha gerilecekken Allah tarafından göğe çekilmiştir.

 18- Kehf - Yedi uyuyanların yaklaşık 300 yıl boyunca uyudukları mağaranın adı

 19- Meryem - Hz. İsa'nın annesi

 20- Taha - Ta ve Ha harflerinin birleşmesiyle oluşan tamlama

 21- Enbiya - Nebiler, Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğ edenler

 22- Hac - Müslümanlar için farz olan beş ibadetten biri

 23- Müminun - Allah'ın varlığına, birliğine, peygamberlere ve ahiret gününe iman etmiş olanlar

 24- Nur - Parlaklık, ışıma

 25- Furkan - Fark eden, doğu ile yanlışı ayırt eden

 26- Şuara - Şiir yazıp okuyanlar, ozanlar

 27- Neml - Mur, karınca

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 28- Kasas - Tarihte gerçekten yaşanan olaylar, kıssalar

 29- Ankebut - Surede en güçsüz evin örümceklerin yaptığı ev olduğu anlatılır. Ankebut örümcek demektir.

 30- Rum - Romalılar

 31- Lokman - Ölüme çare bulduğuna inanılan veli

 32- Secde - Namaz esnasında, Allah'ın huzurunda eğilme

 33- Ahzap - Topluluklar, kişiler

 34- Sebe - Özel isim, Sebe kabilesi.

 35- Fatır - Benzersiz ve kusursuz bir şekilde yaratan

 36- Yasin - Ya ve Sin harflerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan tamlama

 37- Saffat - Aynı amaca hizmet edenler, saf tutanlar

 38- Sad - Arap alfabesinde 14. sırada yer alan harf

 39- Zümer - Kümeler, öbekler, yığınlar

 40- Mümin - Günahları bağışlayan

 41- Fussilet - Ayrıntılı

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 42- Şura - Bir meseleyi başkalarına danışarak çözmek

 43- Zühruf - Takılar, süsler, mücevherat

 44- Duhan - Duman kelimesinin çoğulu

 45- Casiye - Boyun eğmek

 46- Ahkaf - Özel isim: Bir yer adı

 47- Muhammed - Bol bol övülen, kendisine şükredilen

 48- Fetih - İlk anlamı açmak, ikinci anlamı bir yeri ele geçirmek

 49- Hücurat - Evler, göz göz odalar

 50- Kaf - Arap alfabesinin 21. sırasında yer alan harf

 51- Zariyat - Ellerindeki şeyleri savuranlar

 52- Tur - Allah'ın tecelli ettiği dağın adı

 53- Necm - Sitare, kevkev, yıldız

 54- Kamer - Mihr, ay

 55- Rahman - Kulunun işlediği günahları affeden, esirgeyen, koruyan

 56- Vakıa - Vuku bulan, hadise

 57- Hadid - Bu surede demirin gökten indirildiği anlatılır.

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 58- Mücadile - Gayret gösteren kadın

 59- Haşr - Toplanmak, cem olmak, bir araya gelmek

 60- Mümtehane - Sınayan, deneyen

 61- Saff - Sıraya dizilmek

 62- Cuma - Tüm Müslümanlar için kutsal olan gün

 63- Münafikun - İman ediyormuş gibi yapıp aslında inanmayanlar

 64- Tegabün - Kanmak

 65- Talak - Boşanma

 66- Tahrim - Men etmek, yasaklamak

 67- Mülk - Bir yeri yönetmek, malik olmak

 68- Kalem - Yazı yazma gereci

 69- Hakka - Vakalar, hadiseler

 70- Mearic - Manen yükselmek

 71- Nuh - İkinci Adem olarak da bilinen peygamber

 72- Cin - Gözle görülmeyen, yabancı

 73- Müzemmil - Örtülerin altına gizlenen

 74 - Müdessir - Sır saklayan

 75- Kıyamet - Tüm insanların yeniden dirilip mahşer yerinde toplanacağı gün

 76- İnsan - Beşer

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 77- Mürselat - Yollanan haberler

 78- Nebe - Havadis

 79- Naziat - Bir şeyi yerinden çıkaranlar

 80- Abese - Memnun kalmayıp yüzünü ekşitmek

 81- Tekvir - Çepeçevre sarmak

 82- İnfitar - Kısımlara ayrılma

 83- Mutaffifin - Göz boyayanlar, insanları kandıranlar

 84- İnşikak - Ayın ikiye ayrılması

 85- Büruc - Burçlar, yıldızlar

 86- Tarık - Bir yıldızın adı

 87- Ala - Müstesna, yüce, övülen

 88- Gaşiye - Etrafını kuşatan, ele geçiren

 89- Fecr - Günün ilk ışıkları

 90- Beled - Yerler, yöreler, beldeler

 91- Şems - Işık, nur, güneş

 92- Leyl - Gölge, gece, karanlık

 93- Duha - Sabah

 94- İnşırah - Ruhen rahatlama, sıkıntılardan kurtulma

 95- Tin - Surede Allah incirin üstüne yemin ettiği için bu isim verilmiştir. Tin, Arapçada indir anlamına gelir.

 96- Alak - Kan

 97- Kadir - Her şeyi yapmaya muktedir olan

 98- Beyyine - İnkar edilemeyecek kadar açık olan kanıt

 99- Zilzal - Deprem

 100- Adiyat - Bir yere yetişmek için koşmak

 101- Karia - Yüksek sesle konuşmak

 102- Tekasür - Artmak, çoğalmak

 103- Asr - Dehr, devir, çağ

 104- Hümeze - İnsanların arkasından konuşan, fitne fücur

 105- Fil - Bir hayvan

 106- Kureyş - Hz. Muhammed'in kabilesi

 107- Maun - Destek olmak, yardım etmek

 108- Kevser - Cennetteki kutsal sulardan birinin adı

 109- Kafirun - Hakkı inkar edenler

 110- Nasr - Himmet, yardım

 111- Tebbet - Kurusun, kahrolsun

 112- İhlas - İbadette samimi olmak

 113- Felak - Sonsuz kurtuluş

 114- Nas - Beşeriyet 

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