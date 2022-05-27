114 Sure İsimleri İle Anlamları Nelerdir? Kur'andaki Sureler İle Konuları

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Kuran ilk halife Hz. Ebubekir zamanında mushaf haline getirilmiştir. Sureler de bu dönemde isimlendirilmiş ve yeniden sıralanmıştır.

114 Sure İsimleri, Anlamları ve Konuları

1- Fatiha - Bir şeyin temeli, özü, başlangıcı

2- Bakara - Sığır, inek. (Musevilerin kestiği altın bir inekten bahsettiği için bu isim verilmiştir.

3- Ali İmran - Arap Yarımadasındaki bir kavmin adı

4- Nisa - Nisvan kelimesinin çoğulu, kadınlar.

5- Maide - Şölen, yemek, ziyafet

6- Enam - Topluluk, insanlar, belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş bir grup

7- Araf - Ne cennete ne cehenneme gidenlerin bekletildiği yer

8- Enfal - Savaşta galip gelen ordunun kazandığı ganimetlerin tümü

9- Tevbe - Geçmiş günahların için Allah'tan mağfiret dilemek,

10- Yunus - Bir peygamberin ve onu yutan balığın adı

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11- Hud - Hud kelimesinin ilk anlamı miğferdir. Aynı zamanda Hud, İsrailoğulları'na gönderilen bir peygamberin adıdır.

12- Yusuf - Kardeşleri tarafından kıskançlık nedeniyle kuyuya atılan ve daha sonra Mısır valisi olan peygamber

13- Rad - Herkesi korkutacak şiddette olan gök gürültüsü

14- İbrahim - Oğlu Hz. İsmail ile birlikte Kabe'yi yeniden inşa eden peygamber

15- Hicr - Ayrılma, bir yerden başka bir yere intikal etme

16- Nahl - Allahu Teala bu surede bal arısının üstüne yemin eder. Nahl, bal arısı demektir.

17- İsa - Hz. Muhammed'den önce gönderilen ve kendisine İncil vahiy olunan peygamber. Hz. İsa, Yahudiler tarafından çarmıha gerilecekken Allah tarafından göğe çekilmiştir.

18- Kehf - Yedi uyuyanların yaklaşık 300 yıl boyunca uyudukları mağaranın adı

19- Meryem - Hz. İsa'nın annesi

20- Taha - Ta ve Ha harflerinin birleşmesiyle oluşan tamlama

21- Enbiya - Nebiler, Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğ edenler

22- Hac - Müslümanlar için farz olan beş ibadetten biri

23- Müminun - Allah'ın varlığına, birliğine, peygamberlere ve ahiret gününe iman etmiş olanlar

24- Nur - Parlaklık, ışıma

25- Furkan - Fark eden, doğu ile yanlışı ayırt eden

26- Şuara - Şiir yazıp okuyanlar, ozanlar

27- Neml - Mur, karınca

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28- Kasas - Tarihte gerçekten yaşanan olaylar, kıssalar

29- Ankebut - Surede en güçsüz evin örümceklerin yaptığı ev olduğu anlatılır. Ankebut örümcek demektir.

30- Rum - Romalılar

31- Lokman - Ölüme çare bulduğuna inanılan veli

32- Secde - Namaz esnasında, Allah'ın huzurunda eğilme

33- Ahzap - Topluluklar, kişiler

34- Sebe - Özel isim, Sebe kabilesi.

35- Fatır - Benzersiz ve kusursuz bir şekilde yaratan

36- Yasin - Ya ve Sin harflerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan tamlama

37- Saffat - Aynı amaca hizmet edenler, saf tutanlar

38- Sad - Arap alfabesinde 14. sırada yer alan harf

39- Zümer - Kümeler, öbekler, yığınlar

40- Mümin - Günahları bağışlayan

41- Fussilet - Ayrıntılı

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42- Şura - Bir meseleyi başkalarına danışarak çözmek

43- Zühruf - Takılar, süsler, mücevherat

44- Duhan - Duman kelimesinin çoğulu

45- Casiye - Boyun eğmek

46- Ahkaf - Özel isim: Bir yer adı

47- Muhammed - Bol bol övülen, kendisine şükredilen

48- Fetih - İlk anlamı açmak, ikinci anlamı bir yeri ele geçirmek

49- Hücurat - Evler, göz göz odalar

50- Kaf - Arap alfabesinin 21. sırasında yer alan harf

51- Zariyat - Ellerindeki şeyleri savuranlar

52- Tur - Allah'ın tecelli ettiği dağın adı

53- Necm - Sitare, kevkev, yıldız

54- Kamer - Mihr, ay

55- Rahman - Kulunun işlediği günahları affeden, esirgeyen, koruyan

56- Vakıa - Vuku bulan, hadise

57- Hadid - Bu surede demirin gökten indirildiği anlatılır.

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58- Mücadile - Gayret gösteren kadın

59- Haşr - Toplanmak, cem olmak, bir araya gelmek

60- Mümtehane - Sınayan, deneyen

61- Saff - Sıraya dizilmek

62- Cuma - Tüm Müslümanlar için kutsal olan gün

63- Münafikun - İman ediyormuş gibi yapıp aslında inanmayanlar

64- Tegabün - Kanmak

65- Talak - Boşanma

66- Tahrim - Men etmek, yasaklamak

67- Mülk - Bir yeri yönetmek, malik olmak

68- Kalem - Yazı yazma gereci

69- Hakka - Vakalar, hadiseler

70- Mearic - Manen yükselmek

71- Nuh - İkinci Adem olarak da bilinen peygamber

72- Cin - Gözle görülmeyen, yabancı

73- Müzemmil - Örtülerin altına gizlenen

74 - Müdessir - Sır saklayan

75- Kıyamet - Tüm insanların yeniden dirilip mahşer yerinde toplanacağı gün

76- İnsan - Beşer

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77- Mürselat - Yollanan haberler

78- Nebe - Havadis

79- Naziat - Bir şeyi yerinden çıkaranlar

80- Abese - Memnun kalmayıp yüzünü ekşitmek

81- Tekvir - Çepeçevre sarmak

82- İnfitar - Kısımlara ayrılma

83- Mutaffifin - Göz boyayanlar, insanları kandıranlar

84- İnşikak - Ayın ikiye ayrılması

85- Büruc - Burçlar, yıldızlar

86- Tarık - Bir yıldızın adı

87- Ala - Müstesna, yüce, övülen

88- Gaşiye - Etrafını kuşatan, ele geçiren

89- Fecr - Günün ilk ışıkları

90- Beled - Yerler, yöreler, beldeler

91- Şems - Işık, nur, güneş

92- Leyl - Gölge, gece, karanlık

93- Duha - Sabah

94- İnşırah - Ruhen rahatlama, sıkıntılardan kurtulma

95- Tin - Surede Allah incirin üstüne yemin ettiği için bu isim verilmiştir. Tin, Arapçada indir anlamına gelir.

96- Alak - Kan

97- Kadir - Her şeyi yapmaya muktedir olan

98- Beyyine - İnkar edilemeyecek kadar açık olan kanıt

99- Zilzal - Deprem

100- Adiyat - Bir yere yetişmek için koşmak

101- Karia - Yüksek sesle konuşmak

102- Tekasür - Artmak, çoğalmak

103- Asr - Dehr, devir, çağ

104- Hümeze - İnsanların arkasından konuşan, fitne fücur

105- Fil - Bir hayvan

106- Kureyş - Hz. Muhammed'in kabilesi

107- Maun - Destek olmak, yardım etmek

108- Kevser - Cennetteki kutsal sulardan birinin adı

109- Kafirun - Hakkı inkar edenler

110- Nasr - Himmet, yardım

111- Tebbet - Kurusun, kahrolsun

112- İhlas - İbadette samimi olmak

113- Felak - Sonsuz kurtuluş

114- Nas - Beşeriyet