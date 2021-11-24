11 yaşındaki çocuğun kilosu kaç olmalı? 11 yaş erkek ve kız çocukların ortalama kiloları..

Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için belirli bir kiloda olması önemlidir. Bundan dolayı anne ve babaların çocuğunun kaç kiloda olması gerektiğine dair bilgi sahibi olması son derecede önemlidir.

11 Yaşındaki Çocuğun Kilosu Kaç Olmalı?

Bu durum tamamen beden kitle endeksi ile alakalı olan bir durumdur. Yani çocuğun boyu ile kilosu standart olması gerekir. 11 yaşındaki bir çocuğun ortalama olarak hesaplanması için boyunun kaç cm olduğu bilinmelidir. Buna göre çocuğun boyu örneğin 105 cm ise kilosu da 40 kilo ise, boyu kendisi ile çarparak çıkan sonucu 40'a yani kiloya bölün bölün. Yani 105 x 105 = sonuç daha sonra ise 40 / sonuç olacak şekilde belirlenen miktarı çıkarın.

11 Yaş Erkek ve Kız Çocuklarının Ortalama Kiloları

11 yaşındaki erkek çocuklarının ortalama kiloları 30 ila 40 kilo arasında iken, kız çocuklarında bu kilo ortalama olarak 20 ila 30 arasındadır.