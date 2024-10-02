11 SORUDA TAHÄ°N DOSYASI | GÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde bile Ã§ekiyorlar, hammaddesi susam ama iÃ§inde susam yok | Hileli tahini nasÄ±l ayÄ±rt ederiz

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Tahin, protein, vitamin ve antioksidanlar yÃ¶nÃ¼nden oldukÃ§a zengin bir besin. Ã–zellikle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda hastalÄ±klara karÅŸÄ± koruyucu ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirici etkisi nedeniyle uzmanlar tarafÄ±ndan bol bol tÃ¼ketmemiz tavsiye ediliyor.

Peki saÄŸlÄ±k iÃ§in tÃ¼kettiÄŸimiz bu tahinlerdeki hileyi nasÄ±l anlayacaÄŸÄ±z?

Renginden ve kokusundan gerÃ§ek olduÄŸu ayÄ±rt edilir mi?

Yerli susam ile Ã‡in susamÄ±nÄ±n farkÄ± nedir?

Tahin alÄ±rken hangi kriterlere dikkat edelim?

%100 susamdan Ã¼retilen tahin nasÄ±l olmalÄ± ve fiyatÄ± ortalama ne olmalÄ±?





Ankara Ãœniversitesi GÄ±da MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™nden GÄ±da GÃ¼venliÄŸi UzmanÄ± Prof. Dr. Nevzat ArtÄ±k ile konuÅŸtuk. Ä°ÅŸte 11 soruda tahin dosyasÄ±â€¦

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1-Tahin nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Hangi iÅŸlemlerden geÃ§er?

Prof. Dr. Nevzat ArtÄ±k: Tahin, susamÄ±n kabuÄŸunun soyulmasÄ±, kavrulmasÄ± ve Ã¶ÄŸÃ¼tÃ¼lmesi ile elde edilen bir geleneksel TÃ¼rk gÄ±dasÄ±dÄ±r. Susam tohumlarÄ± sÄ±rasÄ±yla eleme, kabuklarÄ±nÄ±n soyulmasÄ± ve ayrÄ±lmasÄ± iÅŸlemlerinden sonra yÄ±kanarak 150-200 Â°C'de 2 ile 3 saat arasÄ±nda kavrulur. Daha sonra oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±na inene kadar bekletilir. ArdÄ±ndan ezilmek suretiyle tahin elde edilir. Tahin, unlu mamuller iÃ§inde tÃ¼ketildiÄŸi gibi, doÄŸrudan iÃ§ine bal veya pekmez karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±larak yÃ¼ksek besin deÄŸerine sahip bir tatlÄ± olarak da tÃ¼ketilmektedir. AyrÄ±ca humus hazÄ±rlanÄ±rken de kullanÄ±lÄ±r. YÃ¼ksek antioksidan oranÄ±na sahip olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kalp dostu olarak da bilinir.

2- Bir kilo susamdan kaÃ§ gram tahin elde edilir?

Prof. Dr. Nevzat ArtÄ±k:Â Bir kilo susamdan yaklaÅŸÄ±k olarak yine 1 kilo kadar tahin Ã§Ä±kabilmektedir. KullanÄ±lan susam miktarÄ±na gÃ¶re elde edilen tahin miktarÄ± da deÄŸiÅŸkenlik gÃ¶sterir.





3-Tahinin ham maddesi susam ama piyasada iÃ§inde susam olmayan tahinler var. Bu nasÄ±l oluyor?

Prof. Dr. Nevzat ArtÄ±k: Tahin susam ile Ã¼retilir, ancak hile amaÃ§lÄ± yerfÄ±stÄ±ÄŸÄ± ile Ã¼retilebiliyor. Bu hile Ã¼retilen Ã¼rÃ¼nde yaÄŸ asidi kompozisyonu ile belirlenir. AyrÄ±ca duyusal Ã¶zellikler aÃ§Ä±sÄ±ndan da tÃ¼keticiler tarafÄ±ndan kolaylÄ±kla algÄ±lanabilir.

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Susam yaÄŸÄ±nda % 40 oleik asit, %42 Linoleik asit,%9 palmitik asit ve %5 stearik asit bulunur. Bu miktarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki yaÄŸ asidi bileÅŸimi tahinde taÄŸÅŸiÅŸ olduÄŸunun kanÄ±tÄ±dÄ±r.

4- Tahinde en Ã§ok hangi hileler yapÄ±lÄ±yor?

Prof. Dr. Nevzat ArtÄ±k: Tahine dÃ¼ÅŸÃ¼k kaliteli yer fÄ±stÄ±ÄŸÄ±, yer fÄ±stÄ±ÄŸÄ± yaÄŸÄ±, Ã¶ÄŸÃ¼tÃ¼lmÃ¼ÅŸ bulgur, ayÃ§iÃ§ek yaÄŸÄ±, soya fasulyesi, soya yaÄŸÄ± ve Ã¶ÄŸÃ¼tÃ¼lmÃ¼ÅŸ irmik vb. taÄŸÅŸiÅŸ ve taklit iÃ§in ilave edilebiliyor. TÃ¼m bunlar laboratuvarlarda analiz ile kolayca belirlenebilir.

5- Pazarda gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde Ã§ekilen tahinlerde de hile olabilir mi?

Prof. Dr. Nevzat ArtÄ±k: Anadoluâ€™da genellikle tahin Ã¼retim yeri kÃ¼Ã§Ã¼k makinelerde yapÄ±lÄ±r. KÃ¼Ã§Ã¼k iÅŸletmelerde herkes Ã¼reticiyi tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu tip hileler olmaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tÃ¼keticiler tahinin tadÄ±nÄ± bilir ve kaÅŸÄ±kla tatmadan satÄ±n almazlar. DeÄŸirmene Ã¶nceden fÄ±stÄ±k yaÄŸÄ± vs karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r, tÃ¼keticinin sadece Ã¼stten atÄ±lan susamÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼, bu hileleri gÃ¶rmediÄŸi gibi ifadeler doÄŸru deÄŸildir.

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6- Yerli susam ile Ã‡in susamÄ±nÄ±n farkÄ± nedir? Lezzet ve iÃ§eriÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan fark var mÄ±?

Prof. Dr. Nevzat ArtÄ±k: DÃ¼nyada en fazla susam Ã¼retimi yapan Ã¼lkeler ve Ã¼retim miktarlarÄ± yÄ±la gÃ¶re ufak tefek deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶sterebilir. Susam ekim alanÄ± olarak en bÃ¼yÃ¼k Ã¼lkeler Sudan (%24), Hindistan (%18,9) ve Myanmar (%10.2) olarak sÄ±ralanÄ±r.. TÃ¼rkiyeâ€™nin dÃ¼nya susam ekim alanlarÄ± dÃ¼nyanÄ±n %2â€™sini oluÅŸturur. Ãœretim miktarÄ± olarak ise en bÃ¼yÃ¼k oran Hindistanâ€™a aittir. Hindistan (%14,8), Sudan (%13.2) ve Ã‡in (%11.2), en bÃ¼yÃ¼k Ã¼reticileridir. Ãœlkemizde Ã¼retilen susamÄ±n lezzeti Ã§ok Ã¼stÃ¼ndÃ¼r.





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7- Paketli Ã¼rÃ¼n alÄ±rken de hile karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼? SatÄ±n alÄ±rken nelere dikkat etmek gerekir? AmbalajÄ±nÄ± nasÄ±l okuyalÄ±m?

Prof. Dr. Nevzat ArtÄ±k: AmbalajlÄ± Ã¼rÃ¼n alÄ±rken gÄ±da etiketi dikkatli okunmalÄ± fiyat ve kalite sorgulanmalÄ±dÄ±r. GÄ±da etiketinde olmasÄ± gereken bilgiler ÅŸunlardÄ±r:

GÄ±danÄ±n adÄ±



BileÅŸenler listesi



Alerjiye veya intoleransa neden olan belirli madde veya Ã¼rÃ¼nler



Belirli bileÅŸenlerin veya bileÅŸen gruplarÄ±nÄ±n miktarÄ±



GÄ±danÄ±n net miktarÄ±



Tavsiye edilen tÃ¼ketim tarihi veya son tÃ¼ketim tarihi



Ã–zel muhafaza ve/veya kullanÄ±m koÅŸullarÄ±



GÄ±da iÅŸletmecisinin adÄ± veya ticari unvanÄ± ve adresi



Ä°ÅŸletme kayÄ±t numarasÄ± veya tanÄ±mlama iÅŸareti



MenÅŸe Ã¼lke



KullanÄ±m bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nda gÄ±danÄ±n uygun ÅŸekilde tÃ¼ketimi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸilse, gÄ±danÄ±n kullanÄ±m talimatÄ±.



Hacmen %1,2â€™den fazla alkol iÃ§eren iÃ§eceklerde hacmen gerÃ§ek alkol derecesi

Beslenme bildirimi.

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8- TÃ¼keticinin hileli Ã¼rÃ¼nÃ¼ tadÄ±ndan ya da kokusundan anlamasÄ± mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼?

Prof. Dr. Nevzat ArtÄ±k: TÃ¼keticiler hileli Ã¼rÃ¼nÃ¼ tadÄ±ndan veya kokusundan genellikle anlayamaz. Ancak TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan bitkisel gÄ±dalar iÃ§in KAYIT ve Hayvansal gÄ±dalar iÃ§in ONAY almak zorundadÄ±rlar.

Bitkisel bir Ã¼rÃ¼n almak isteyen tÃ¼ketici etikette TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan almak zorunda olduÄŸu kayÄ±t numarasÄ±nÄ± sorgulamalÄ±dÄ±r.

KAYIT:

TR-Ä°LTRAFÄ°K KODU-K-KayÄ±t NumarasÄ± (6 hane)

Ã–RNEK:

Ankaraâ€™da satÄ±n alÄ±nan bir biskÃ¼vide

TR-06-K-000187 gibi 6 haneli bir kayÄ±t numarasÄ± aramalÄ±dÄ±r. Bu Ã¼rÃ¼nÃ¼n devletin garantisi altÄ±nda Ã¼retim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±r.

ONAY:

Hayvansal kÃ¶kenli gÄ±dalar onay almak zorundadÄ±r

Ä°L TRAFÄ°K KODU-Ä°ÅžLETME NUMARASI (4 HANE)

Ã–RNEK

Ä°stanbulâ€™da bir yoÄŸurt satÄ±n alan tÃ¼ketici

34-0123 gibi bir onay numarasÄ± aramalÄ±dÄ±r. Bu Ã¼rÃ¼nÃ¼n devletin garantisi altÄ±nda Ã¼retim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±r.

9- Hile karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ tahinin faydadan Ã§ok zararÄ± var diyebilir miyiz?

Prof. Dr. Nevzat ArtÄ±k: Taklit ve taÄŸÅŸiÅŸ yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir gÄ±da tÃ¼keticiye zarar verebilir. GÄ±da gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan risklidir.





10- Ä°yi bir tahin nasÄ±l olmalÄ± ve fiyatÄ± ortalama ne olmalÄ±?

Prof. Dr. Nevzat ArtÄ±k: Ä°yi tahin kaliteli ve iyi kavrulmuÅŸ susamdan Ã¼retilir. Susam tahin fiyat iliÅŸkisi arz ve talebe gÃ¶re deÄŸiÅŸkenlik gÃ¶sterir. Genelde Ã¼retim masraflarÄ±, kabuk soyulmasÄ±, kavurma, eleme, Ã¶ÄŸÃ¼tme ve ambalajlama fiyatlarÄ± deÄŸiÅŸken olduÄŸu iÃ§in tahinin susam fiyatÄ±ndan ortalama %25-30 fazla olmasÄ± gerekir.

1 kg olarak alÄ±nan tahin net aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 840 gram civarÄ±ndadÄ±r. O nedenle 150-170 TLâ€™ye fiyat normaldir.

10- YÃ¼zde yÃ¼z susamdan Ã¼retilmiÅŸtir ibaresi yer almalÄ± mÄ±?

Prof. Dr. Nevzat ArtÄ±k: Tahin Ã¼retiminde %100 tahinden Ã¼retilmiÅŸtir ifadesine gerek yoktur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tahin susamdan Ã¼retilir.

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11- Tahinde kullanÄ±lan susam kadar kavrulma yÃ¶ntemi de kalitesi Ã¼zerinde etkili mi?

Prof. Dr. Nevzat ArtÄ±k: Susam tohumlarÄ± sÄ±rasÄ±yla eleme, kabuklarÄ±nÄ±n soyulmasÄ± ve ayrÄ±lmasÄ± iÅŸlemlerinden sonra yÄ±kanarak 150-200 Â°C'de 2 ile 3 saat arasÄ±nda kavrulur. KavrulmanÄ±n kaliteye ve lezzete etkisi Ã§ok Ã¶nemlidir.