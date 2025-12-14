101 yaşında ve her gün 2 saatini spor salonunda geçiriyor! Genç kalmasının en önemli sırrını anlattı: 'Hareketli olmak harika ama...'

Haberin Devamı

Birçoğumuz için haftada bir kez spor yapmak bile büyük bir olayken İspanya'nın Beasain şehrinde yaşayan Inaxi Lasa imkansız olanı başarıyor ve her gün iki saatini spor salonunda geçiriyor.

Asıl inanılmaz olan şey ise Lasa'nın tam 101 yaşında olması.

Hayatı boyunca hep hareketli bir insan olduğunu belirten Lasa, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "bir bakımevindeki en genç insan olmaktansa spor salonundaki en yaşlı insan olmayı tercih ettiğini" söyledi.

SAVAŞLAR, HASTALIKLAR, SALGINLAR ATLATTI

Lasa, 101 yıllık hayatında İkinci Dünya Savaşı'na şahit oldu, meme kanseri geçirdi, iki kez kalça kırığı atlattı, göz ameliyatı oldu ve 98 yaşındayken Covid-19'a yakalandı.

Lasa, kemiği kaplayan kıkırdağın ve eklem aralığında bulunan sıvıların azalması sonucu eklemlerde sertlik ve ağrı yaşanması anlamına gelen osteoartrit hastalığı bulunmasına karşın, spor salonuna gitmeyi bir gün bile ihmal etmediğini söyledi.

Spora gitmeye 94 yaşında başladığını anlatan Lasa, kaslarını geliştirmek, kemiklerini kuvvetlendirmek ve demans gelişimini yavaşlatmak için ağırlıklarla çalışmaya başladığını belirtti.

Lasa, "Ama öncesinde de çok hareketliydim. Kondisyon bisikletine biniyor ve bol bol yürüyordum. Ama bakıcım ve oğlum beni spor salonuna gitme konusunda heveslendirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse uzun zamandır yaptığım en iyi şey bu oldu" diye konuştu.

ÖNCE YÜRÜYÜŞE ARDINDAN SPOR SALONUNA GİDİYOR

Kış aylarında hava yağmurlu değilse sabah 8'de kalkıp yürüyüşe gittiğini de sözlerine ekleyen Lasa, "Sonra da oğlumla spor salonuna gidiyorum. İki saat boyunca güç antrenmanı yapıyoruz. Spor salonunda kardiyo yapmıyoruz" dedi.

Lasa, "Güç antrenmanları bana yaşadığımı hissettiriyor. Üstelik zihnime de çok faydalı" ifadelerini kullandı.

Yıllardır yapılan araştırmalar, kişinin ağırlıkları veya kendi vücut ağırlığını kullanarak yaptığı güç antrenmanlarının, ömür süresi beklentisinin tespitinde en önemli değişkenlerden biri olduğuna işaret ediyor.

"UZUN ÖMÜRLÜ OLMAK İÇİN EN İYİ İLAÇ"

Yapılan çalışmalarda, özellikle bacaklarda meydana gelen kas zayıflamasının, her sebepten ölüm, kalp hastalığı ve demans riskinin artışıyla ilişkili olduğu bulundu.

Dünya Sağlık Örgütüi yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta yoğunluklu veya 75 dakika yüksek yoğunluklu egzersiz yapmasını tavsiye ediyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri de bacaklar, sırt ve karın gibi tüm büyük kas gruplarını çalıştıran güçlendirme egzersizlerinin, haftada en az iki kez yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Lasa'nın günde 2 saatini alan egzersiz rutini de büyük kas gruplarından, kardiyovasküler, nöromotor ve iskelet sistemlerine tüm büyük kas gruplarını çalıştırıyor; kemik sağlığını iyileştiriyor ve yaşla ilişkili atrofiye karşı koruma sağlıyor.

Lasa, "Egzersiz, yaşlı bir insanın sağlığı için yapabileceği en iyi şey ve uzun ömürlü olmak için en iyi ilaç" dedi.

SOSYAL MEDYADA YÜZ BİNLERCE TAKİPÇİSİ VAR

Bilim de Lasa'nın bu sözlerini destekliyor. Araştırmalara göre, haftada üç kez ağırlık kaldırmak, bir kişinin biyolojik yaşını neredeyse 8 yıl aşağı çekebiliyor.

Lasa, "Önceden iki antrenörüm vardı. Ama artık egzersizleri öğrendiğim için kendi kendime yapabiliyorum" dedi.

Spor yolculuğunu oğlunun yardımıyla TikTok üzerinden dünyayla da paylaşan ve 112 binden fazla takipçiye ulaşan Lasa, "Sosyal medyayı kurcalamaya oyun gibi başladık. Videoları çekerken çok eğlendik ama kimsenin bizimle ilgileneceğini düşünmemiştik" dedi.

Şimdilerde sosyal medyadaki gücünü "yaşlıları güçlendirmek ve hayatın yorduğu bir topluluğu görünür kılmak" için kullandığını belirten Lasa, "Başkalarına örnek olmak gerçekten hoşuma gidiyor. En azından mesaj gönderenler onlara örnek olduğumu söylüyor" dedi.

BOL SEBZE VE ZEYTİNYAĞI

Lasa, uzun ömürlü olmasının tek sırrının egzersiz yapması olmadığını, bir asrı devirmesini sağlayan en önemli faktörlerden birinin de beslenmesi olduğunu söyledi.

Bol bol sebze ve zeytinyağı tükettiğini ifade eden Lasa, "Hareketli olmak harika ama beslenme de önemli" diye konuştu.

Lasa, "Köyde yaşıyoruz ve bolca sebze ve meyve yiyebiliyoruz. Beyaz et de yiyoruz ama un ve şekeri neredeyse hiç tüketmiyoruz" dedi.

İspanya'da yapılan araştırmalar, sebze, sağlıklı yağlar ve yağsız et ağırlıklı Akdeniz tipi beslenmenin, İspanyolların uzun ve sağlıklı hayatlar yaşamasının sırlarından biri olduğunu gösteriyor. Üstelik bu beslenme şekli, ülkedeki obezite ve diyetle alakalı hastalıkların oranının da düşük olmasının sebebi.

Üstelik bu yıl başlarında yapılan bir çalışmada, bilim insanları, Akdeniz tipi beslenmeye sıkı sıkıya bağlı olmanın, erken ölüm riskini yüzde 20'nin üzerinde bir oranda azaltabileceği ortaya kondu.

Madrid'de yürütülen araştırmada uzmanlar, ölüm riskini azaltan dört kritik besinden birinin zeytinyağı olduğunu bildirdi.

"ASLA PES ETMEMEK ZORUNDASINIZ"

Eşini yıllar önce kaybeden, sadece bir çocuğu olan, torunu da bulunmayan Lasa, genç nesillere erken yaştan itibaren vücutlarına iyi bakma konusunda ilham olmak istediğini belirtti.

Lasa, sözlerini, "Önemli olan bir hedefinizin olması. Ne olduğu ne kadar küçük olduğu önemli değil. Yataktan kalkıp bir şeyler yapmak için motivasyonunuz olmalı. Bütün bunlar için işlevsel olmanız gerek. Spor salonuna gidip egzersiz yapmak bütün bunlara yardımcı olur. Hayat sürekli bir kavgadır. Kararlılıkla mücadele etmeye devam etmek zorundasınız. Savaşmak ve asla pes etmemek zorundasınız. Zorluklar karşısında güçlü olmak ve pes etmemek zorundasınız. Bunu yapmak her zaman kolay değildir ama çözümleri sorunlar ortaya çıkmadan önce görmeye çalışın" diye noktaladı.