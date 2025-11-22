100 yaşında ve hâlâ vücut geliştirme müsabakalarına katılıyor! Sağlıklı ve zinde kalmasının sırrını anlattı

Haberin Devamı

Andrew Bostinto, 100 yaşında ve hala haftanın altı günü spor salonuna gidiyor. Çoğu kişi için bu yaşlara ulaşmak hayalden öteye geçmezken, Bostinto ağırlık kaldırmaya ve kasım ayında yapılacak vücut geliştirme yarışması için antrenmanlarına devam ederek, bir asrı devirmiş bir insanın potansiyelinin sınırlarını zorluyor.

101 yaşına yaklaşan 'Bay Amerika' unvanlı Bostinto, hayatını fitness'a adamış olsa da kendisini güçlü ve zinde tutan şeyin egzersiz olmadığını ısrarla vurguluyor.

Her şeyin sırrının zihniyette olduğunu belirten Bostinto, geçtiğimiz günlerde Daily Mail'e verdiği röportajda, "Kendimi yaşlı olarak görmüyorum, ayakta tutan şey de bu. Kendini yaşlı gören insanlar, pes etmiş demektir. Kendinden vazgeçersin ve gerilemeye başlarsın. Ama benim için, bugün olduğum kişi, gençken olduğum kişiyle aynı" diye konuştu.

100 YAŞINI DEVİRDİ AMA YARIŞMALARA KATILMAYA DEVAM EDİYOR

Bostinto, şu an haftada 5-6 gün spor salonuna gidiyor ve her seansta çene çekme, dip, diz kaldırma ve karın egzersizleri dahil olmak üzere yedi egzersiz yapıyor.

12 yaşından beri antrenman yapan Bostinto, vücut geliştirme sporuna 1930'ların sonunda başladı. Orduda geçirdiği 30 yıllık kariyerinin ardından 1977'de ilk Bay Amerika unvanını kazanan Bostinto, şu an kurucu ortağı olduğu Ulusal Spor Salonları Birliği tarafından düzenlenen vücut geliştirme yarışmalarına Ustalar 100 kategorisinde katılmaya devam ediyor.

Ancak bu durum yaşının farkında olmadığı anlamına gelmesin. Aksine Bostinto 100 yaşında olduğunun farkında ve bunun beraberinde getirdiği sorunların da bilincinde. Nitekim kalbinde ritim bozukluğu olan Bostinto'ya birkaç yıl önce kalp pili takıldı. Ek olarak 2017 yılında dizine titanyum protez takılan Bostinto, iki yıl sonra da bir geçici iskemik atak (kısa süreli felç) geçirdi. Yanı sıra denge sorunları olan Bostinto, sağ kolunu ve İkinci Dünya Savaşı'nda yaralanan bacağını kullanmakta zorlandığını belirtti. Bu nedenle Bostinto artık daha büyük ağırlıklar kaldırmak yerine formunu ve kas kütlesini korumaya odaklanıyor.

Bostinto eskisi gibi 330 kilogramlık ağırlıkları kaldıramasa da bilim insanları kas kütlesini korumak için yapılan her türlü ağırlık antrenmanının, hastalık riskini azalttığını, fiziksel zindeliği artırdığını, iltihaplanmayı azalttığını ve beyine kan akışını artırdığını vurguluyor. Araştırmalara göre bu faydaların hepsi yaşam süresini uzatmaya ve demansı önlemeye yardımcı oluyor.

ÖMRÜ YETTİĞİNCE SPOR YAPMAYA DEVAM EDECEK

Kaç yaşında olursa olsun egzersiz yapmayı sürdürmeye kararlı olduğunu belirten Bostinto, nefes almayı bırakana kadar spor salonuna gitmeye devam edeceğini söyledi. Bostinto, egzersiz rutinine destek olması için çırpılmış yumurta, yoğurt, köfteli makarna gibi protein zengini yiyeceklerle beslendiğini ve tıpkı gençlik yıllarında olduğu gibi, alkol, sigara ve performans artırıcı ilaçlardan uzak durduğunu belirtti.

Spor salonuna gitmeye devam etmek için birçok motivasyonu olduğunu ifade eden Bostinto, "Gençken daha uzun yaşamayı hiç düşünmemiştim. Gençsin, spor yapıyorsun, her şey yolunda gidiyor. Sonra birdenbire fotoğrafçılar fotoğraflarını çekmeye başlıyor. Böyle şeyler olduğunu hiç bilmiyordum. Ama zamanla buna hazır hale geliyorsun" dedi.

11 Ocak 1925'te New York'ta doğan Bostinto, çok genç yaştan itibaren fitness'a ilgi duymaya başladı. 12 yaşında ağırlık antrenmanlarına başlayıp jimnastik sporunu deneyen Bostinto'ya 17 yaşındayken bir vücut geliştirme dergisinden fotoğraf çekimi daveti geldi.

EŞİYLE BİRLİKTE ANTRENMAN YAPIYORLAR

Bostinto, o dönemde makine teknisyeni olarak orduya katıldı. Orduda geçirdiği 30 yıl boyunca vücut geliştirme konusunda ün kazanan Bostinto, ilerleyen yıllarda kişisel antrenör olarak çalışmaya başladı. 1977'de, 52 yaşındayken, New York'taki Madison Square Garden'da düzenlenen bir yarışmada 50 yaş üstü kategorisinde Bay Amerika unvanını kazandı.

İki yıl sonra, profesyonel antrenman sertifikası veren ve fitness hedeflerine ulaşmak isteyenlerde ilaç kullanımını önlemeyi amaçlayan kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Ulusal Spor Salonları Birliği'ni kuran Bostinto, 1991 yılında, 66 yaşındayken halter sporuna meraklı bir kadın olan Francine ile evlendi.

Spora olan sevgileri çifti birbirlerine daha çok bağladı. Düzenli olarak birlikte antrenman yaptıklarını belirten Bostinto, eşi sayesinde kendine meydan okuyup güçlü kalabildiğini söyledi.

Bir asrı sağlıkla tamamlamak isteyenlere tavsiyelerde de bulunan Bostinto, "Hayatınızı kendiniz için yaşama zihniyetini kazanın, vücudunuzu daha iyi tanıyın, yaralanmalardan ve aşırı yemekten kaçının" ifadelerini kullandı.