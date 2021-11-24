10 yaşındaki çocuğun kilosu kaç olmalı? 10 yaş erkek ve kız çocukların ortalama kiloları..

10 yaşında çocukların ortalama olarak 32 kilogram olması normal sayılmaktadır.

10 Yaşında Çocuk Kilosu Kaç Olmalıdır?

Çocukların kiloları ve boyları gelişimiyle doğrudan etkilidir. 10 yaşında çocuğun kilosu ortalama olarak 32,5 kilo olmalıdır. Tabi kilo kavramı boyla da orantılı olduğu için kısaysa biraz daha az uzunsa biraz daha fazla olmasında bir sıkıntı görülmemektedir. Çocuğunuzun sağlıklı olup olmadığını anlamak için çocuk doktorunun boy kilo endeksi yapmasını isteyebilirsiniz.

10 Yaşındaki Erkek Çocuk Kaç Kilo Olmalıdır?

Erkek çocuklarının 10 yaşındaki kiloları için verilen aralık 22 kilogram ile 45 kilogram arasında değişmektedir. Bu aralıktaki kilodaki 10 yaşındaki erkek çocukları normal ağırlığında olduğu kabul edilmektedir. 10 yaşındaki erkek çocukları için 125 santimetre ile 151 santimetre arasındaki boyda normal sayılmaktadır.

10 Yaşındaki Kız Çocuk Kaç Kilo Olmalıdır?

Kız çocuklarının 10 yaşındaki kiloları için verilen aralık 23 kilogram ile 45 kilogram arasında değişmektedir. Bu aralıktaki kilodaki 10 yaşındaki kız çocukları normal ağırlığında olduğu kabul edilmektedir. 10 yaşındaki kız çocukları için 125 santimetre ile 149 santimetre arasındaki boyda normal sayılmaktadır. Çocuğun boy kilo endeksine bakılarak ideal kilosu doktoru tarafından öğrenilmektedir.