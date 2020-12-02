10 soruda meme implantı hakkında bilinmesi gerekenler

İmplant nedir?

Meme implantları en basit anlatımla meme estetiği operasyonlarında iç dolguda kullanılan ve silikondan üretilen protez ürünlerdir. Meme implantına yönelik operasyonlar ise farklı sebepler sonucu meme görünümünün deforme olması ya da meme kanseri gibi hastalıkların tedavisi sonrasında kişiye daha estetik bir görünüm kazandırma amacıyla gerçekleştirilen işlemlerdir. Meme estetiği operasyonu kimi kadın için meme boyutunun yetersizliği, kimisi için ise kilo ya da doğum sonrasındaki sarkmalar sebebiyle yaptırılabilir. Şekli ne olursa olsun operasyonlarda kullanılan protezlerin ortak özelliği dış tabakalarının silikondan oluşmasıdır.

Kaç tip implant vardır?

Her kadının vücut şekline bağlı olarak meme yapısı farklıdır. Bu sebeple farklı vücut ölçüleri ve meme yapılarına uygun olarak üretilen implantlar türlere ayrılmaktadır. Meme implantı türleri arasında yuvarlak şekilden oluşan implant, tıp dilinde anatomik olarak halk arasında ise daha çok damla şekli olarak bilinen implant ve dış yüzeyi pürüzlü ya da sünger yapı ile kaplanmış meme implantları mevcuttur.

İmplant seçimi neye göre yapılır?

Meme estetiği operasyonu, farklı kişilerde farklı görünümle sonuçlanır. Bu nedenle estetik ameliyatlarda asıl hedef şekil vermek değil, memeye estetik bir görünüm kazandırmaktır. Bu ise yalnızca operasyonu gerçekleştirecek uzmanın kişiyi aktif bir şekilde dinlemesi ve doğru teknikleri kullanabilmesi ile mümkündür. Her meme estetiği operasyonu tamamen kişiye özgü bir çalışma olup, dikleştirme seviyesi ve farklı implant şekilleri ile birlikte uzmanlar tarafından değerlendirilir.

En çok tercih edilen implant türü nedir?

Operasyonun temel amaçları arasında olan hayal edilen boyut ve şekle ulaşma ve iki meme arasındaki dengeyi eşit şekilde kurma gibi faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda doğru protez seçimi oldukça önemlidir. Sayısız protez şekli olmasına karşın uzmanlar tarafından en çok tercih edilen implant şekilleri damla protez ve yuvarlak protezdir. Damla protezlerde alt bölge daha çok dolgunlaştırılırken memenin üst kısmı biraz daha basık bir görüntü alır. Yuvarlak protez ise tıpkı sünger destekli sutyenler gibi yarım küre olarak şekil alır ve boşlukları doldurur.

Damla protez ile yuvarlak protezin farkları nelerdir?

Bahsettiğimiz gibi damla protez şekli memenin alt bölgesinin daha fazla doldurulduğu ve üst bölgenin alt kısma oranla daha baskın bir görünüm aldığı implantlardır. Yuvarlak protez şekli ise yarım küre şekli verilerek göğüslerin daha dik ve yuvarlak göründüğü protezlerden oluşur. Bu iki protezin avantajları farklı olsa da seçim yapılırken hastanın kilosu, boyu, vücut ölçüleri, daha önce bir operasyon geçirip geçirmediği, sahip olunan deri ve kas kalınlığı, meme dokusunda meydana gelmiş sarkma oranı ve nasıl bir görünüm tercih ettiği gibi ayrıntılar göz önünde bulundurulur.

Damla ve yuvarlak protezlerin avantajları nelerdir?

Damla protez; meme ve göğüs kafesi bölgesindeki derisi daha ince olan hastalar için dolgun bir görünüm sağlar, kas kütlesi düşük kişilere doğal bir görünüm kazandırır. Eğer memede sarkma mevcutsa çok daha toplu bir görünümle memeye ideal bir şekil verir. Yuvarlar protez göğüs derisinde kalınlık mevcutsa tercih edilir. Yüksek yuvarlak implantlar doku üzerindeki baskıyı azaltır, memede sarkma mevcut ise ve toplama işlemi gerçekleştirilecekse orantı dengesinin kurulmasına yardımcı olur. Ayrıca daha öncesinde meme estetiği geçiren ve yuvarlak protez tercih eden hastalarda cep bölgesini tam olarak doldurur, dekolteli kıyafetlerde hoş bir görüntü sağlar, günlük hayatta destekli sutyen kullanmaya gerek bırakmaz.

İmplantlarla yaşamanın zorlukları var mıdır?

Elbette günlük yaşamda veya spor yaparken kişinin konforu açısından meme implantının hafifliği önemlidir. Hafif meme implantları tüm dünyada birçok uzman tarafından bu özelliği nedeniyle tercih edilmektedir. Memedeki yükü yaklaşık %30'a varan oranda azaltmaktadır. Böylece günlük yaşamdaki konfor da artmaktadır.

Meme implantının riskleri nelerdir?

Günümüzde tıp dünyasındaki araştırmalara bakıldığında estetik ameliyatlar arasında meme implantı operasyonları muhtemelen en çok gelişmenin sağlandığı alanlar arasında yer alıyor. Her ne kadar zaman zaman meme estetiğinin riskli olduğu yönünde söylentiler çıksa da, son yıllarda bu konuya ilişkin araştırmalar sıklaşmış ve risklerin ortadan kaldırılması için uzmanlar tarafından farklı teknikler geliştirilmiştir. Meme implantları, kullanılan silikon kalitesinin gerekli standartlarda olması durumunda oldukça güvenli bir uygulama olarak tanımlanmaktadır. Meme implantlarında hastanın sahip olmak istediği görüntü temel unsur olsa da göğüs kafesinin şekli, sahip olunan cilt dokusu ya da vücut yapısı da uzmanın göz önünde bulundurduğu belirleyici faktörler arasındadır.

Meme implantı uygulaması öncesi nelere dikkat edilmelidir?

İmplant uygulama öncesinde dikkat edilmesi gereken unsurların başında doğru doktoru bulmak geliyor. Buna yönelik araştırmalar çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir, gerekirse daha önce operasyonu geçirmiş insanlardan referanslar alınabilir. Çünkü hasta ve doktorun henüz karar aşamasında başlayan ve sık sık devam eden görüşmeleri hem sonucun iyi olması hem de ameliyat sonrasının olabildiğince hafif atlatılabilmesi için oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Uzman doktor, operasyona karar verirken hastanın özgeçmişini, gelecek beklentilerini ve mevcut sağlık problemlerini doğru bir şekilde değerlendirmelidir. Bu noktada gerekirse çizimler yardımıyla operasyon sonrasındaki görüntü tasarlanabilir, kişinin hayatını en kolay geçirmesi için gerekli adımlar hastaya açıklanabilir. Karşılıklı olarak gerçekleşen görüşmelerde hastaya düşen ise elbette doktora karşı dürüst olmaktır. Nasıl bir görüntüye sahip olmak istediği ve günlük hayatına dair bazı detaylar fikir oluşma aşamasında doktor için önem taşıyabilir.

İmplant türünün iyileşme hızına etkisi var mıdır?

Meme estetiği operasyonunda dikkat edilmesi gereken en önemli şey operasyon sonrasında yüksek hayat standartlarının sağlanabilmesi olmalıdır. Bu da ancak hareket özgürlüğü, konfor ve estetik bir görünüşün getirdiği özgüvenle mümkündür. Hafif oluşuyla fark yaratan implantlar gerek ameliyat sonrasındaki iyileşme süresinin kısalığı gerekse uzun ömürlü kullanılabilirliği ile hem hasta hem de doktorlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.