10 numara nasıl oynanır? 10 numara kazandığın nasıl anlaşılır, 10 numara ödülleri ne kadar?

Diğer tüm şans oyunlarında olduğu gibi 10 numara oyununda da oyunculara birden fazla seçenek sunuluyor. Kuponların alt kısmında yer alan Sen Seç kutucuğu işaretlendiği takdirde, operatör otomatik olarak 10 sayıyı işaretler.

10 Numara Nasıl Oynanır?

Ülkemizde en çok oynanan şans oyunlarından biri olan 10 numarada bir kolonun ücreti 2 liradır. Oyuncuların, 80 numaradan oluşan kolondan 10 tane numarayı işaretlemesi gerekir. Kolonlar hem kurşun kalemle hem de tükenmez kalemle işaretlenebilir.

10 taneden az ya da çok sayının işaretlendiği kuponlar iptal edilir. Oyuncuların sayıları kolonun dışına taşırmadan işaretlemesi gerekir. Oynadığı kolonu iptal etmek isteyenlerin iptal kutucuğunu işaretlemeleri yeterlidir.

Oyunculara sunulan bir diğer yeni seçenek ise çoklu çekiliştir. Sadece bir kupon ile birden fazla çekilişe katılmak için çoklu çekiliş seçeneğine tıklamak yeterlidir. Örneğin yapılan kupon ile 3 çekilişe katılmak isteyen oyuncu, 1 kupon yerine 3 kupon ücreti ödemelidir.

10 Numara Kazandığın Nasıl Anlaşılır?

Pazartesi ve Perşembe olmak üzere haftada iki kez çekilen 10 numara oyununda, ödül kazanabilmek için 22 numara arasından en az 6 sayıyı doğru tahmin etmek gerekir. Bu oyunun en farklı tarafı ise, hiçbir sayıyı doğru tahmin edemeyenlere de ödül verilmesidir.

10 Numara Ödülleri Ne Kadar?

Haftada iki kez çekilen 10 numara oyununda sabit bir ödül yoktur. Her hafta oynanan kupon ve kazanan kişi sayısına göre verilen ödülün miktarı değişir. Örneğin bir çekilişte 2 kişi 10 sayıyı doğru tahmin ettiyse büyük ödül o iki kişi arasında eşit olarak paylaşılır. Bir çekilişte 10 bilen hiç kimse çıkmazsa büyük ödül haftaya devreder.