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Temiz Sözlük
Haber Giriş: 08.03.2022 - 11:50 | Son Güncelleme:

10 dakikalık araları kullanarak kalıcı düzen sağlamanın yolları

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10 dakikalık araları kullanarak kalıcı düzen sağlamanın yolları

Gün ya da hafta içinde 10 dakikalık zaman dilimlerinde düzenli bir ev yaratabileceğinizi biliyor muydunuz? Yazımızı okuyun, kısa zaman dilimlerinde kalıcı düzen nasıl sağlanır öğrenin!

Evde kalıcı düzen sağlamak için uzun zaman dilimlerine, haftalara hatta aylara ihtiyacınız olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak çoğu zaman iş, okul, hayat koşuşturmacası derken bu uzun zaman dilimlerini yaratmak pek de mümkün olmuyor değil mi?

Şöyle bir düşünün; uyandığınızda lavabo doluysa girmek için beklediğiniz süreyi, ocağa koyduğunuz tencerenin kaynamasını, çocukların hazırlanmasını, müşteri hizmetlerine bağlamak için beklediğiniz zamanı ya düzen oluşturmak için kullansaydınız… Muhtemelen çoktan kalıcı bir düzen sağlamış olacaktınız! Gelin, bu kısa süreleri akıllıca kullanalım, hem zamandan tasarruf edelim hem de ev işlerini hafifletelim. 

Günlük, haftalık ya da aylık ne kadar 10 dakika ya da daha az zamanınız olduğunu düşünün. Bu zamanlarda gerçekten bir düzenleme yapabileceğinizden emin olun. Bu zamanları önceliklendirin. Örneğin; ilk ay 10 dakikalık zamanlarınız hepsini yatak odanıza ya da daha spesifik olarak  giyinme dolabınıza ayırın. Bu, işi daha kolaylaştırırken daha kısa sürede kalıcı düzen sağlamanıza da yardımcı olacaktır. Peki, evdeki alanlarda kalıcı düzen nasıl sağlanır? 10 dakikada hangi işler yapılır? Yazının devamına Temiz Sözlük’ten ulaşabilirsiniz. 


  

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