10.000 mi 2.000 mi yoksa 7.000 mi? Kilo vermek için atmanız gereken gerçek adım sayısı ne?

Journal of The American College of Cardiology'de yayınlanan araştırma, günde 2517- 2735 adım atmanın, sadece 2000 adım atanlara kıyasla kardiyovasküler hastalık riskini %11 oranında azalttığını ortaya koydu.8 bin 763 adım atmak,erken ölüm riskini % 60 oranında azaltırken, günlük atılması gereken en ideal adımın 10 bin değil, 8 bin 763 olduğu kabul ediliyor.