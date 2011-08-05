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1 Şişede 3 Çözüm

Hürriyet Haber
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UHU twist&glue, 3 farklı kalınlıkta yapıştırıcı imkanı veriyor.

UHU twist&glue kullanıcılarına 1 şişede 3 farklı uygulama imkanı tanıyor. Üç yönlü ucu sayesinde yapıştırılacak malzeme üzerine nokta, ince ve daha geniş olmak üzere 3 farklı kalınlıkta yapıştırıcı sürme imkanı veriyor.

Solvent içermeyen güvenli formülü, ahşap, porselen, metal, cam, seramik, Pleksiglas®, keçe, deri, mantar, kumaş, karton, strafor ve PVC gibi pek çok materyali yapıştırabiliyor. İçindeki yapıştırıcı bittiğinde, dolum şişeleri ile yeniden doldurularak kullanıcılarına aynı zamanda tasarruf yapma imkanı da sağlıyor.

Pek çok standart testin dışında yapılan dermatolojik testlerde de “çok iyi” sonucunu alarak ürün güvenilirliği pekiştirmiş UHU twist&glue’nun gövdesi çocukların kolay kullanabilmesi için daha yumuşak hale getirilmiş ve minikler tarafından kolay açılmaması için güvenli kapak sistemine sahip.

Etiketler: okul dönemi , eğitim , sağlık , okul alışverişi , okul

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