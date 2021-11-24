1 saat tokluk şekeri kaç olmalı? Yemekten 1 saat sonra ortalama tokluk şekeri..

Tokluk kan şekeri bir kişinin yemek yedikten sonra kanında bulunan glikoz seviyesini ifade etmektedir. Tokluk şeker değerlerinin ölçümü sonucunda bir değerlendirme yapılarak herhangi bir hastalığın var olma durumu hakkında bilgi edinmek mümkün olmaktadır.

1 Saat Tokluk Şekeri Kaç Olmalı?

Bir kişinin aç ve tok olma durumlarında yaptıracağı kan testlerinde şeker seviyelerinin farklı sonuçlar verdiği belirtilmektedir. Tokluk kan şekeri ölçümleri yemek yedikten sonra bakılan bir kan testi olmaktadır. Böylelikle vücuda giren besin maddelerinin kanda hangi değerlerde olduğu görülebilmektedir. Özellikle şeker hastalığının teşhis edilmesi sırasında tokluk şekeri ölçümleri de dikkate alınan kan tahlili sonuçlarından biri olmaktadır. Tokluk şekerinin yüksek çıkması durumunda böyle kişiler birtakım sağlık sorunları ile yüz yüze gelmektedir. Bu sorunların başında da kalp ve damar hastalıkları gelmektedir. Tokluk kan şekeri değerlerinin yemek yedikten 1 saat sonra 140 mg/dl veya altında olması gerekmektedir. Bu değerlerin çok üstünde bir değerin olması durumunda kişinin diyabet hastalığına yakalanması ihtimali de artmaktadır.

Yemekten 1 Saat Sonra Ortalama Tokluk Şekeri

Kan şekeri seviyesini dengelemek için düzenli ve sağlıklı beslenmeye önem verilmesi gerekmektedir. Kan şekeri seviyesi düşük diye yapay olan şekerli gıdaları ve tatlandırıcılı yiyecek ve içecekleri bilinçsiz bir şekilde tüketmek doğru olmamaktadır. Tokluk kan şekeri seviyesinin dengede kalması sağlıklı olmak açısından oldukça önemli olmaktadır. Düzenli ve dengeli beslenme sayesinde öğün atlamadan vücudun şeker ihtiyacını karşılamak mümkün olmaktadır. Bunların yanında spor ve egzersiz yapmak da kanda yer alan glikozun enerjiye dönüşmesine katkı sağlamaktadır. Kan şekeri seviyelerinde dengesizlik yaşamamak için öğün atlanmaması ve doğal tam tahıllı olan besin maddelerinden tüketilmesi gerekmektedir.

Tokluk kan şekeri testi yemek yedikten 1 saat sonra 140 mg/dl değerinde olmaktadır. Bu testlerden elde edilen değerler kişilerin şeker hastalığına ne kadar yakın ya da uzak olduğunu göstermektedir. Tokluk kan şekerinin bu değerlerin üstünde olduğu durumlarda kişilerde yorgunluk, görmede bozukluk, çok sık idrara çıkma ve ağızda kuruluk hissi gibi birtakım sıkıntılarla karşılaşmak mümkün olmaktadır. Bu hastalıktan korunmak için az ama sık sık öğün yapmak gerekmektedir. Bu belirtilerden birini ya da birkaçını yaşayan insanların en kısa zamanda bir doktor kontrolüne gitmeleri ve tokluk kan testi değerlerine baktırmaları gerektirmektedir.