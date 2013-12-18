1 haftada halsizlikten kurtulun!

Sonbahar detoksu ile mevsim geçişinin etkilerini hissetmeyeceksiniz.
Mevsim geçişlerinde siz de kendinizi yorgun ve halsiz hissediyor musunuz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan’ın hazırladığı sonbahar detoksu ile mevsim geçişinden etkilenmeyin!
1- Su İçme alışkanlığı kazanın. Hala su içme alışkanlığı kazanmadıysanız artık başlayın, susamasanız da su için. Günde 8–15 su bardağı su kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak ve mevsim değişikliklerine bağlı oluşabilecek sindirim sistemi problemlerini çözecektir.
2- C vitaminini yeterli ve düzenli tüketmeyi ihmal etmeyin. Bahar mevsiminde tüketimine en çok dikkat etmemiz gereken vitamin C vitaminidir. Yemeklerinizde C vitamininden zengin olan yeşilbiber, kuşburnu, maydanoz gibi besinleri ve C vitamininin kaynağı olan taze sebze ve meyveleri her zaman tüketin.
3- Alkol tüketimi minimum düzeyde olsun. Alkol tüketimi, bahar yorgunluğunu kamçılar. Özellikle sonbaharda alkol tüketimi daha kontrollü olmalıdır. Alkol oranı düşük içecekleri tercih etmeli ve 1–2 kadehten daha fazlasını tüketmemelisiniz. Vücudunuzu alkolden daha çabuk temizlemek için alkollü içecekler ile birlikte ve sonrasında bol miktarda su içmelisiniz.
4- Kafein tüketiminde çok serbest olmayın. Sonbaharda, havaların soğuması, günlerin kısalması, gecelerin uzaması ile birlikte soğuk içecekler yerini sıcak içeceklere bırakır. Sabah uyanabilmek veya alkolün etkisinden kurtulmak veya gün içerisinde yorgunluğu yenmek gibi birçok değişik nedenle öğleden sonra beş çayında ve uzun akşam sofralarında da bol bol tükettiğimiz çay ve kahve tüketimini kontrol altında tutmalıyız. Bahar yorgunluğu ile savaşmak için aşırı kafein tüketmek yanlış bir uygulamadır. Çünkü kafein aşırı alındığında kalp çarpıntısına ve vücuttan su kaybına neden olabilir. Az miktarda kafeinin uyarıcı etkisi olduğu doğrudur fakat abarttığınız zaman faydadan çok zarar getirir.
5- Yeterli, dengeli ve kendi içinde düzenli beslenmeyi ekim detoksu ile pekiştirin. Az az ve sık sık beslenin. Düzensiz beslenme ve uzun süreli açlıklar kan şekerinin dengesiz yükselmesi ve düşmesine neden olur, bahar yorgunluğunu hat safhalara getirir. Günde 6 öğün beslenmeye ve gün içerisinde 4 saatten uzun aç kalmamaya özen gösterin.
6- Doğal, yöresel ve mevsiminde olan yiyecekleri tüketin. Yiyecekleri mevsiminde, bulunduğunuz ortamda yetişen yöresel ve katkı maddesi içermeyen doğal olanları tercih edin. Yiyeceklerin içinde bulunan katkı maddelerinin miktarı ve yoğunluğu ölçüsünde sindiriminiz zor olmaktadır.
7- Doğal baharatları sofranızdan eksik etmeyin. Mide probleminiz yoksa yemeklerde kırmızıbiber ve karabiber kullanmanız metabolizma hızınızı arttırmanın yanında tuz tüketimini azaltmanıza yardımcı olur ve ödem problemi yaşamanızı engeller.
8- Kıpırdayın! Açık havada en az yarım saatlik orta tempoda yürüyüşler yapın ve oksijen kapasitenizi yükseltin. Gün içinde de olabilecek en yüksek seviyede hareketli olmaya çalışın.
9- Düzenli ve yeterli uyuyun. Düzenli ve yeterli uyumak günü düzenli yaşamanızı kolaylaştırır.
1 haftalık sonbahar detoksu
Kahvaltıdan önce
* 1 su bardı ılık su
* 1 su bardağı daha soğuk su
Sabah
* 1 adet haşlanmış yumurta
* 1 dilim peynir
* 2 dilim ekmek
* Bol yeşilbiber, maydanoz, nane
Kuşluk
* 1 adet taze incir
* 3 adet tam ceviz ( taze ceviz olursa daha iyi olur)
Öğlen yemeği
* Kırmızı mercimek çorbası
* Sebzeli et sote
* Bol salata ( az zeytinyağı ilaveli)
İkindi – 1
* 30 adet taze fındık
* 15 adet çekirdekli iri siyah üzüm
İkindi – 2
* 1 su bardağı süt
Akşam
* 1 adet orta boy balık ızgara
* 1 dilim ekmek
* Bol salata ( az zeytinyağı ilaveli)
Gece öğünü
* 2 adet taze mürdüm eriği
1 haftada halsizlikten kurtulun!
Sonbahar detoksu ile mevsim geçişinin etkilerini hissetmeyeceksiniz.
Mevsim geçişlerinde siz de kendinizi yorgun ve halsiz hissediyor musunuz? Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan’ın hazırladığı sonbahar detoksu ile mevsim geçişinden etkilenmeyin!
1- Su İçme alışkanlığı kazanın. Hala su içme alışkanlığı kazanmadıysanız artık başlayın, susamasanız da su için. Günde 8–15 su bardağı su kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak ve mevsim değişikliklerine bağlı oluşabilecek sindirim sistemi problemlerini çözecektir.
2- C vitaminini yeterli ve düzenli tüketmeyi ihmal etmeyin. Bahar mevsiminde tüketimine en çok dikkat etmemiz gereken vitamin C vitaminidir. Yemeklerinizde C vitamininden zengin olan yeşilbiber, kuşburnu, maydanoz gibi besinleri ve C vitamininin kaynağı olan taze sebze ve meyveleri her zaman tüketin.
3- Alkol tüketimi minimum düzeyde olsun. Alkol tüketimi, bahar yorgunluğunu kamçılar. Özellikle sonbaharda alkol tüketimi daha kontrollü olmalıdır. Alkol oranı düşük içecekleri tercih etmeli ve 1–2 kadehten daha fazlasını tüketmemelisiniz. Vücudunuzu alkolden daha çabuk temizlemek için alkollü içecekler ile birlikte ve sonrasında bol miktarda su içmelisiniz.
4- Kafein tüketiminde çok serbest olmayın. Sonbaharda, havaların soğuması, günlerin kısalması, gecelerin uzaması ile birlikte soğuk içecekler yerini sıcak içeceklere bırakır. Sabah uyanabilmek veya alkolün etkisinden kurtulmak veya gün içerisinde yorgunluğu yenmek gibi birçok değişik nedenle öğleden sonra beş çayında ve uzun akşam sofralarında da bol bol tükettiğimiz çay ve kahve tüketimini kontrol altında tutmalıyız. Bahar yorgunluğu ile savaşmak için aşırı kafein tüketmek yanlış bir uygulamadır. Çünkü kafein aşırı alındığında kalp çarpıntısına ve vücuttan su kaybına neden olabilir. Az miktarda kafeinin uyarıcı etkisi olduğu doğrudur fakat abarttığınız zaman faydadan çok zarar getirir.
5- Yeterli, dengeli ve kendi içinde düzenli beslenmeyi ekim detoksu ile pekiştirin. Az az ve sık sık beslenin. Düzensiz beslenme ve uzun süreli açlıklar kan şekerinin dengesiz yükselmesi ve düşmesine neden olur, bahar yorgunluğunu hat safhalara getirir. Günde 6 öğün beslenmeye ve gün içerisinde 4 saatten uzun aç kalmamaya özen gösterin.
6- Doğal, yöresel ve mevsiminde olan yiyecekleri tüketin. Yiyecekleri mevsiminde, bulunduğunuz ortamda yetişen yöresel ve katkı maddesi içermeyen doğal olanları tercih edin. Yiyeceklerin içinde bulunan katkı maddelerinin miktarı ve yoğunluğu ölçüsünde sindiriminiz zor olmaktadır.
7- Doğal baharatları sofranızdan eksik etmeyin. Mide probleminiz yoksa yemeklerde kırmızıbiber ve karabiber kullanmanız metabolizma hızınızı arttırmanın yanında tuz tüketimini azaltmanıza yardımcı olur ve ödem problemi yaşamanızı engeller.
8- Kıpırdayın! Açık havada en az yarım saatlik orta tempoda yürüyüşler yapın ve oksijen kapasitenizi yükseltin. Gün içinde de olabilecek en yüksek seviyede hareketli olmaya çalışın.
9- Düzenli ve yeterli uyuyun. Düzenli ve yeterli uyumak günü düzenli yaşamanızı kolaylaştırır.
1 haftalık sonbahar detoksu
Kahvaltıdan önce
* 1 su bardı ılık su
* 1 su bardağı daha soğuk su
Sabah
* 1 adet haşlanmış yumurta
* 1 dilim peynir
* 2 dilim ekmek
* Bol yeşilbiber, maydanoz, nane
Kuşluk
* 1 adet taze incir
* 3 adet tam ceviz ( taze ceviz olursa daha iyi olur)
Öğlen yemeği
* Kırmızı mercimek çorbası
* Sebzeli et sote
* Bol salata ( az zeytinyağı ilaveli)
İkindi – 1
* 30 adet taze fındık
* 15 adet çekirdekli iri siyah üzüm
İkindi – 2
* 1 su bardağı süt
Akşam
* 1 adet orta boy balık ızgara
* 1 dilim ekmek
* Bol salata ( az zeytinyağı ilaveli)
Gece öğünü
* 2 adet taze mürdüm eriği
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