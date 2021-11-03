Okullarda yüz yüze eğitim süreci devam ederken, diğer yandan da tatil takvimi araştırılmaya devam ediyor. Yaklaşan ilk ara tatil 12 Kasım Cuma günü ders bitimiyle birlikte başlayacak. Bunun yanında 1. dönem ne zaman bitiyor, sömestr tatili ne zaman başlayacak sorularının yanıtları da araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yarıyıl tatilinin uzadığını açıkladı ve yeni MEB takvimi belli oldu. Peki, 1. dönem ne zaman bitiyor, okullarda 2022 sömestr tatili ne zaman başlayacak? İşte 2021- 2022 MEB eğitim öğretim yılı takvimi...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'ta son bulacak. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler ise 17 Haziran 2022 tarihinde dağıtılacak.

MEB 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.