1 avuç Ramazan pidesi; 2 dilim beyaz ekmeğe eşit!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu “Ramazan pidesi, beyaz unla yapılan mayalı bir ekmek çeşidi. 1 avuç içi pide (4 boğum) 2 ince dilim beyaz ekmeğe denk geliyor. Gün içerisinde uzun süreli açlığın etkisi ile pek çok kişi tüketirken kendine sınır koymuyor. Oysa beyaz undan yapıldığı için kan şekerini kolay yükseltebilen, glisemik indeksi yüksek bir besin olan pideyi; insülin direnci, diyabeti ve kilo sorunu olan kişilerin daha da dikkatli tüketmesi şart” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu, Ramazan pidesi tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı; evde tam buğday unuyla hazırlayabileceğiniz lezzetli bir pide tarifi verdi.

Sahurda pideden uzak durun

Pideyi sahurda ya da iftarda tüketin; her iki öğünde birden tüketmeyin. Beyaz undan olduğu için kan şekerini yükseltme etkisi daha fazla olan pide, hızlı acıkmanıza yol açacağından, gün içindeki acıkmayı engellemek için sahur yerine ftarda tüketmeniz daha uygun olacaktır.

Pideyi bu besinlerle tüketmeyin

Aynı öğünde çorba, pilav, makarna, ekmek gibi içerik yönünden pideye benzer yiyecekler tüketilecekse pide o öğünde çok az tüketilmeli veya tüketilmemeli. Hepsinin tüketilmesi durumunda öğünün karbonhidrat içeriği çok artacak, anlık olarak doyursa da sonradan çok acıkmaya ve uzun vadede kilo artışına sebep olacaktır.

Tam buğday veya çavdar unuyla yapılmış pideyi tercih edin

Pide seviyor ve ekmek yerine sık yemek istiyorsanız tam buğday veya çavdar unuyla yapılmış pide tercih edin. Bulamadığınız durumlarda, evde hazırlayacağınız tam tahıllı pide (ekmek yerine tüketerek) ile hem tokluk sürenizi artırabilir hem de kan şekerinizi dengede tutabilirsiniz.

Tam buğday unlu Ramazan pidesi tarifi

Malzemeler

3 su bardağı tam buğday unu,

1/2 paket kuru maya,

Aldığı kadar ılık su,

1 tatlı kaşığı toz şeker,

1 çay kaşığının ucuyla tuz,

1 yemek kaşığı sıvı yağ.

Üzeri için;

1 yemek kaşığı su,

2-3 adet yumurta sarısı,

Çörek otu veya susam

Yapılışı:

Unu eleyip bir kabın içine alalım. Üzerine mayayı, şekeri, tuzu ve sıvı yağı koyalım. Ilık suyu azar azar ilave edip ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuralım. Hamuru hafif un serptiğimiz tezgahta kıvamını alana kadar 10-15 dakika kadar yoğuralım. Pide hamurunu temiz bir kaba alıp üzerini streç ile örtelim. Oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalandıralım. Mayalanan hamuru tekrar 10 dakika daha yoğurup tezgahta yarım parmak kalınlığında açalım. Hazırladığımız pideyi 20-25 dakika daha oda sıcaklığında bekletelim. Klasik pide görünümünü elde edecek şekilde bıçak yardımıyla şekil verelim. Bir kaseye yumurta sarısını ve suyu koyup çırpalım. Sonra pide hamurunun üzerine fırça ile yumurta sarısını sürelim. Daha sonra pidelerin üzerine çörek otu veya susam serpelim. Önceden ısıtılmış 200° fırında 12-15 dakika pişirelim. Buna karşın tam buğday unundan diye tüketiminde aşırıya kaçmak zararlı. Avuç içiniz kadar bir dilim pide 2 dilim ekmek yerine geçer ve normal pideye göre daha çok diyet lifi ve protein içerir.