KadınEliDeğsin İhtimaller Değişsin

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Türkiye’de her yıl meme kanserine yakalanan kadın sayısı ise ortalama 15 bini bulmaktadır.1

Meme kanserleri erken evrede herhangi bir belirti vermeyebilir. Erken tanı için en önemli faktör bu konuda bilinçlenmektir. Bu nedenle, meme kanserinin erken tanısı için önerilen kontrol programlarının uygulanması çok önemlidir. Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavi başarısını ve hayatta kalma şansını arttırır.

Erken tanı için üç temel yöntem uygulanabilir;2

Kendi kendine meme muayenesi (KKMM)

Kadınların 20 yaşından sonra her ay memelerini kendi kendilerine muayene etmeleri gerekir.

Klinik meme muayenesi (KMM)

20-40 yaş arasında üç yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir kez KMM yaptırması gerekir.

Mamografi

40-69 yaş arası kadınların 2 yılda bir mamografi tetkiklerini yaptırmaları önerilmektedir.

Meme kanserinin erken teşhisinde kendi kendine meme muayenesi büyük rol oynar. Kendi kendine meme muayenesi yapmanız için en doğru zaman nedir? Kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır? Memenin elle muayenesi sonrasında bir hekime başvurmanızı gerektiren durumlar nelerdir? İşte, kadınların merak ettiği soruların yanıtları:

KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ (KKMM) NEDİR?

Bir kadının evde kendi kendine yapabileceği, öğretilmesi en kolay, zararsız ve masrafsız bir tarama yöntemidir. Düzenli ve doğru olarak yapılan bir KKMM ile kadınlar memelerini fiziksel ve görsel açıdan daha iyi tanır, oluşabilecek değişiklikleri erkenden fark eder.

Kendi kendine meme muayenesinin ayrıntılarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın:

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KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ (KKMM) NE ZAMAN YAPILIR?

Her kadın; 20 yaşından itibaren ayda bir olmak üzere ömür boyu meme muayenesi yapmalıdır.

KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İÇİN EN UYGUN ZAMAN

Adet kanaması gören kadınlarda, adetin başladığı günü 1. gün sayıp sonraki 7 – 10 gün arası

Adet görmeyen kadınlarda, akılda kalması için her ayın belli bir günü

Emziren kadınlarda, emzirmeyi takiben, memelerdeki süt boşaldıktan sonra

Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda, her yeni ilaç kutusuna başlamadan önceki gün yapılmalıdır.

KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ NASIL YAPILIR?

Muayenenin 2 bölümü vardır: Gözle inceleme ve elle muyanene

Gözlemleyerek Muayene

Bedenin üst kısmı tamamen soyunuk olacak şekilde ayna karşısında yapılmalıdır.

Kollar iki yanda sarkık ve gevşek, Kollar belde, Kollar her iki yanda başın üzerine kaldırılmış ve Kollar her iki yanda gövde öne doğru eğilmiş şekilde önden ve her iki yana dönerek memelerin büyüklüğüne, simetrisine, derinin rengine, şekline, meme başlarına, meme altı bölgelere ve koltukaltlarına bakın.

GÖZLEM SONUCUNDA HEKİME NE ZAMAN BAŞVURULMALI?

Gözlem sonucunda aşağıdakilerden biri veya birkaçı görülürse hekime başvurulmalıdır:

Memede kitle görünümü

Memelerden birinde anormal büyüme

Memelerin birinin diğerinden sarkık olması

Meme ucundan kanlı akıntı

Meme ucunda çukurlaşma

Meme cildinde buruşukluk, damarlanmada artma

Meme ucu renginde değişiklik

Memeye komşu lenf bezlerinde büyüme

Üst kolda anormal şişlik

ELLE MUAYENE

Elle muayene ayna karşısında ayakta, duşta veya yatarken yapılabilir. Memenin kendisi, meme başları, meme altı bölgeler ve koltukaltları muayene edilmelidir.

Doğru Parmakları Kullanın

Memenin elle muayenesinde karşı taraf elin (sağ meme için sol, sol meme için sağ el), orta üç parmağının (işaret, orta ve yüzük parmağı) iç yüzlerini kullanın.

. Doğru Konumu Bulun

Parmaklarınızı birbirine yapışık ve göğüs duvarına paralel tutun.

. Doğru Basınç Uygulayın

Memelerdeki kitleler farklı derinliklerde olabilir, bu nedenle parmaklarınızla aynı noktada daire çizerken üç farklı basınçla (hafif, orta, şiddetli) parmaklarınızı bastırarak hareket edin.

Köprücük kemiğinin altından başlayarak tüm meme bölgesini muayene edin. Elinizi kaldırmadan kaydırarak birbirine paralel dikey çizgiler çizerek veya köprücük kemiğinin altından başlayarak saat ibresi yönünde giderek içiçe geçen daireler çizerek veya meme başından oklar şeklinde tüm memenizi muayene edin. Elin başparmak ve işaret parmakları arasında memebaşını hafifçe sıkarak akıntı olup olmadığını kontrol edin.

YATARAK

En rahat muayene şeklidir. Sırtüstü yatarak yapılabilir. Muayene edeceğiniz taraftaki omuz altına küçük bir yastık veya katlanmış havlu yerleştirin. Aynı taraftaki kolunuzu başınızın altına koyun. Yukarıda tarif edilen tekniklerden biri ile muayeneye başlayın ve memenin kendisi, meme başları, meme altları ve koltukaltlarını kontrol edin.

Düzenli KKMM yaparsanız, meme dokunuzu tanır ve oluşan farklılıkları anlayabilirsiniz. Meme kanserini fark edip ve meme kanserine karşı erken tanı ile ihtimalleri değiştirebilirsiniz. Mamografi randevusu almak için en yakın KETEM lokasyonunu öğrenin!

Referanslar:

1) Güzel N, Bayraktar N. Kadınların Meme Kanserinin Erken Tanısına Yönelik Farkındalıklarının ve Uygulamalarının Belirlenmesi. HUHEMFAD-JOHUFON 2019;6(2):101-

2) https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kanser-taramalari

Bu dosya Sağlık Adası Medya tarafından hazırlanmıştır.

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