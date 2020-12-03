​Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçleri engelli bireylerin bağımsızlığını artırıyor

Engellilerin sorunlarına dikkat çekilen ve farkındalık oluşturulan “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ kapsamında açıklamalarda bulunan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır,” Bir engelle yaşarken aktif kalmak kalbinizi güçlendirmenize, güçlü kaslar ve kemikler oluşturmanıza, koordinasyonu geliştirmenize ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olurken hayat kalitenizi de önemli düzeyde arttırabilir. Bu kapsamda ise maksimum hareketliliğin, işlevsel yeteneğin ve iyileştirilmiş yaşam kalitesinin geliştirilmesini, sürdürülmesini ve eski haline getirilmesi konusunda Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçleri öne çıkıyor. Ailenin ve psikologların da katılımı ile gerçekleştirilecek yoğun bir rehabilitasyon süreci mucize diye adlandırdığımız birçok olayın yaşanmasını sağlıyor. Önemli olan bireylerin ‘Yapamam’, ‘Olmuyor’ gibi olumsuz ifadelerden uzak durup istekli olması” ifadelerini kullandı.

Amaç kişinin bağımsızlığını en üst düzeye çıkarmak



Teknolojinin gelişmesinin de büyük avantaj sağladığını belirten Dr. Küçükçakır sözlerine şöyle devam etti: “Gelişen teknoloji ile hastalar tedavi sürecinde daha etkin rol oynayabiliyor. Engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde rehabilitasyona gönül veren bireyler olarak en büyük hedefimiz engelli bireylerin maksimum bağımsızlık seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda rehabilitasyon süresince fizik tedavi ve rehabilitasyon hekiminin kontrolünde fizyoterapistlerin uyguladığı egzersiz programları, ergoterapi uygulamaları, su içi egzersiz programları, robotik rehabilitasyon programları, fizik tedavi modaliteleri kişilerin bağımsızlığı konusunda büyük önem taşıyor”