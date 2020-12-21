​Covid 19'u atlattıktan sonra farklı hastalıklar oluşur mu?

Kişiden kişiye kolaylıkla yayılan Covid-19’u geçirenlerin bazıları tamamen iyileşirken bazıları ise başka sağlık sorunları ile karşılaşabiliyor. En sık görülen problemler ise kas kaybına bağlı hareket etme zorluğu ve pıhtı atması sonucu oluşan felç tablosu olarak karşımıza çıkıyor. Sonradan ortaya çıkan bu problemlere ise erken müdahale büyük önem taşıyor.

Covid- 19’dan sonraki sürece dikkat



Koronavirüsün eklem ağrılarına neden olduğunun herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurten Küçükçakır, “Fakat özellikle 65 yaş üstü bireyler ve hastalığı orta ve şiddetli düzeyde geçiren her yaştaki hastalar; hem viral enfeksiyonun kemik, kas ve eklem yapısı üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden hem hastalık süresince gelişen immobilite yani hastaların istirahatinden dolayı büyük oranda kas kaybı yaşıyor. Kas zayıflığı ile beraber yorgunluk ve eklem ağrıları gelişiyor. Sorun ise burada başlıyor. Bu durum kişileri günlük aktivitelerini yapamaz hatta yürüyemez hale getirebiliyor. Kişiler virüsü atlattıktan sonra vakit kaybetmeden koronavirüs rehabilitasyonu için ilgili yere başvurmalı. Bu süreçte yorgunluğu azaltmak ve kas kuvvetini arttırmak için hem aerobik ve hem de dirençli egzersiz programları kas, kemik ve bağ dokusunun iyileşmesinde olumlu katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Erken rehabilitasyon büyük önem taşıyor



Dr. Küçükçakır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreçte kaybedilen kas oranını sayılarla ifade edecek olursak mesela yatak istirahati sırasında her gün kas gücünün yaklaşık yüzde 1’ini kaybedebiliriz. Kas güçsüzlüğü özellikle 65 yaş üstü hastalar için önemli sorunların temelini oluşturabilir. Çünkü yaşlandıkça kas kütlesi doğal olarak azalır ve kas gücünü yeniden inşa etmek zorlaşır. Bu yüzden bir hasta rehabilitasyona ne kadar erken başlayabilirse, tam iyileşme şansı o kadar artar”

Bilişsel sorunlar da ortaya çıkabiliyor



Covid-19 nedeniyle hastaların çeşitli bilişsel sorunlar da yaşayabileceğini vurgulayan Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik, "Bu problemlerin başında ise beyin sisi ve pıhtı atması sonucu ortaya çıkan felç durumu geliyor. Bu durumlar ortaya çıktığında ise felç durumunda yaşanan hareket kaybı, denge bozukluğu gibi birçok sorunun ve beyin sisinde yaşanan psikolojik problemlerin çözümünde erken rehabilitasyon büyük önem taşıyor. Hastalar eğer virüs sonrası ortaya çıkan bu rahatsızlıkların tedavisini ertelerse birçok vücut fonksiyonunu kalıcı olarak kaybedebilir” dedi.