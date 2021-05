‘AİLE DOSTU İŞVEREN’ UYGULAMALARINI GÜÇLENDİRİYOR

Benimsediği Çeşitlilik ve Kapsayıcılık kültürünü derinleştiren Nestlé, Küresel Ebeveyn Destek Politikası kapsamında yeni bebeği olan çalışanlarının yanında olmayı amaçlıyor. Çalışanlarının aile yaşamını desteklemeyi kararlılıkla sürdüren Nestlé’nin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde uygulanmaya başlayan politikanın kapsamını ve çalışanlara sağladığı faydaları, Nestlé Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü İlkay Kayganacı’dan dinledik.

‘Anne Babaların İzin Sürelerini Artırdık’

Yeni politikanın temelini, insana değeri kalbine alan şirket kültürünün oluşturduğuna dikkat çeken İlkay Kayganacı “Nestlé Türkiye ailemiz gücünü dayanışma ve saygıdan alıyor. Çalışanlarımızın özel hayatına saygı duyuyor ve ihtiyaçlarını anlamaya öncelik veriyoruz. Tüm çalışanlarımızı kapsayan uygulamalar ile istihdamın korunmasını, anne ve baba rolleri arasındaki eşitliğin sağlanmasını ve çalışanlarımıza daha sağlıklı bir iş ortamı sunmayı amaçlıyoruz. Ebeveyn olan çalışanlarımızın bebekleriyle daha fazla vakit geçirmeye ihtiyaç duyduklarının farkındayız. Bu doğrultuda, yeni ebeveyn destek politikamız ile anne olan çalışanlarımızın yasalar dahilinde 16 hafta olan doğum izni sürelerini, 2 hafta daha ekleyerek, 18 haftaya çıkardık. Babaların yine yasalar dahilinde tanınan 5 günlük izin hakkını ise 4 haftaya uzattık. Yasaların, evlat edinme yoluyla anne ve baba olan çalışanlara sunduğu 8 haftalık izin süresini küresel politikamız kapsamında 18 haftaya uzattık; tüm ebeveynlerimize sunduğumuz olanakları eşitledik.



Bunun yanında, izin dönüşü süreçlerinde ebeveyn olan çalışanlarımıza aynı ya da benzer alanlarda pozisyonlar sunmaya devam ediyoruz. Ebeveynlik yolculuğunda, iş-özel hayat dengesinin önemini gözeterek, şirketimizdeki mevcut esnek çalışma programı kapsamında onları desteklemeyi sürdürüyoruz. Doğum sonrası işe dönen annelerimizin emzirme rahatlığını sağlamayı amaçlayarak, hali hazırda ofis ve fabrikalarımızda var olan emzirme odalarımızı daha konforlu ve kapsamlı hale getirdik” dedi.

Ailemiz İçin Her Şeye Değer

Sektöründe öncü rol üstlenen Nestlé Türkiye’yi ilham verici bir kurum haline getirmek için çalıştıklarını belirten Kayganacı, “Ebeveyn Destek Politikası aslında bizim için yazılı bir metinden veya yeni haklardan daha ötesi. Aile Dostu İşveren uygulamalarımız ile önceliğimiz, anne ve baba olan çalışanlarımızın ebeveynlik süreçlerinde huzur ve güven içinde hissetmelerini sağlamak. Ebeveyn olan her çalışanımızın, izin süreçlerinin kariyerleri üzerindeki etkilerini düşünmeden ailelerine gerekli vakti ve ilgiyi ayırmalarına olanak sunmak. Ebeveynliğin ilk günlerde yaşanan zorlukları göz önünde bulundurarak, bu özel dönemlerinde çalışanlarımıza destek olmak ve onların aile yaşamlarına katkıda bulunmak istiyoruz. Nestlé Türkiye ailemizin değerli miniklerinin hayata sağlıklı ve güzel bir başlangıç yapmaları için anne ve babalarının hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Çünkü, ailemiz için her şeye değer” dedi.



